Самый древний лес в мире: какие деревья в нем произрастали?

Раскопки в долине реки ГудзонВ 2019 году американские и британские ученые вели раскопки в долине реки Гудзон. После более десяти лет исследований они с удивлением узнали, что на территории города Каир (Cairo), штат Нью-Йорк, около 368 миллионов лет назад располагался огромный лес. Он оказался на 2-3 миллиона лет старше предыдущего «самого старого» леса в мире, который был обнаружен в израильском горном хребте Гилбоа. Исследователь Кристофер Берри (Christopher Berry) отметил, что обнаруженный лес появился в те далекие времена, когда наша планета только начала становиться зеленой. Предполагается, что деревья были уничтожены в результате масштабного потопа. Ученые продолжили свою работу и нашли еще более древний участок возрастом 385 миллионов лет. Новое открытие оказалось еще более интересным — в лесу произрастали три вида самых первых растений, которые были похожи на деревья.Самые первые деревьяРезультаты проведенной работы опубликованы в научном журнале Science Alert. Первыми из обнаруженных предков нынешних деревьев были кладоксилопсиды (Cladoxylopsida), которые внешне были похожи на возвышающиеся на 10-метровую высоту стебли сельдерея. Вторыми оказались археоптерисы (Archaeopteris), похожие на сосны с папоротниковыми листьями. Третьими предками сегодняшних гигантов были ваттиезы (Wattieza), которых можно описать как «пальмы с листьями папоротника». Вообще, папоротники являются одними из самых древних растений на нашей планете — в далекие времена именно ими питались динозавры.Первобытные деревья кладоксилопсидыА вот так художники представляют себе лес из археоптерисовПримитивные ваттиезыЧитайте также: Почему деревья быстрее растут по ночам?Особенности древних растенийПо словам авторов научной работы, в древнем лесу нынешнего Каира часто наступали засушливые периоды. Упомянутые выше ваттиезы обладали очень короткими корнями, из-за чего не были способны добывать воду из глубин земли и могли произрастать только в болотах и дельтах рек. Наличие этих двух фактов сбило ученых с толку — каким образом нуждающиеся во влаге растения росли в засушливых условиях? Еще более удивительно то, что предки деревьев процветали в этом месте на протяжении 16 тысяч лет и весьма успешно. Скорее всего, корни ваттиез каким-то образом смогли приспособиться к условиям древнего леса. В это верится больше если учесть, что время от времени там возникали наводнения. Можно предположить, что растения умели запасаться водой, ведь ранее ученые уже доказали, что растения умеют таким образом выживать во время засух.Ископаемые корни растений в Каире, штат Нью-ЙоркДругие обнаруженные растения были более приспособлены к сухим условиям. Например, археоптерисы обладали корнями шириной до 11 и длиной до 7 метров. Также у них были полноценные листья, способные к фотосинтезу. Считается, что именно эти черты позволили примитивным папоротниковым растениям перестать зависеть от низинных болот и начать произрастать в более засушливых районах. Новая научная работа доказывает, что даже примитивные ваттиезы без настоящих листьев и глубоких корней были способны покинуть болота и расти в местах, подобных огромному лесу Каира.Это открытие предполагает, что самые ранние деревья могли колонизировать различные среды обитания и не ограничивались влажной средой, — пояснил эколог-эволюционист Худадад из Бингемтонского университета, Нью-Йорк.Самый старый лес в миреВ зарубежных СМИ каирский лес называют самым старым в мире. Но лично у меня есть сомнения, потому что в 2019 году возле китайского города Синьхан были найдены окаменелые останки древнего леса, существовавшего во времена девонского периода. Получается, что возраст этого лесного массива может превышать 400 миллионов лет. Считается, что в этом лесу преимущественно росли растения сигиллярии, высота которых достигала 25 метров. Также ученым удалось найти следы произрастания растений вида Guangdedendron micrum, которые достигали 2-метровой высоты. Подробнее об этой удивительной находке можно почитать на нашем сайте.Окаменелые останки самого древнего леса в миреСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Леса являются одними из самых красивых и важных мест на нашей планете. К большому сожалению, люди массово их вырубают для получения древесины и освобождения территорий для ведения сельского хозяйства. О важности лесов и последствиях их исчезновения недавно писала моя коллега Любовь Соковикова. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru