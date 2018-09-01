Компания SpaceX запустит в космос обычных людей. Где смотреть трансляцию?

На заднем плане этой фотографии азбукой Морзе написано тайное послание «Ad Astra», что с латинского можно перевести как «К звездам»Через несколько часов компания SpaceX впервые отправит космических туристов на околоземную орбиту. В рамках миссии Inspiration4 в космос полетят четыре человека: бизнесмен Джаред Айзекман, сотрудница детской больницы Хейли Арсено, опытный летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор. Они не проходили длительной подготовки как настоящие космонавты — компания SpaceX провела только медицинский осмотр и инструктаж. Члены экипажа проведут в космосе примерно три дня, так что им предстоит не только наслаждаться видами на космос, но и питаться и ходить в туалет. Сначала запуск корабля Crew Dragon с гражданскими пассажирами планировалось провести 15 сентября, но начало миссии было перенесено на сутки из-за неподходящих условий. По московскому времени запуск состоится 16 сентября в 3:00 утра, причем будет транслироваться в прямом эфире. Ранее мы уже писали об этой миссии, но недавно стали известны более свежие детали. О них сейчас и поговорим.Космические туристы SpaceXОрганизатором миссии Inspiration4 является глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман. С самого начала было известно, что вместе с ним на околоземную орбиту полетит Хэйли Ансеро, которая является сотрудницей больницы святого Иуды. Летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор получили билеты на полет в ходе конкурса по сбору денег для упомянутой выше больницы святого Иуды, которая занимается лечением детей с онкологическими заболеваниями. В целом, в этом и заключается цель миссии — благодаря конкурсу учреждение собрало 15 миллионов долларов. И это не считая того, что сам Джаред Айзекман пожертвовал ей 100 миллионов долларов. Подробнее обо всех космических туристах SpaceX можно почитать в этом материале.Члены экипажа Inspiration4 слева направо: Крис Семброски, Сиан Проктор, Джаред Айзекман и Хейли АрсеноИнтересный факт: 29-летняя Хэйли Ансеро в детстве победила рак костей. Для этого она прошла 12 курсов химиотерапии и пережила удаление тазобедренной кости. Известно, что в космос она возьмет с собой запись рок-группы Kings of Leon и продаст на аукционе, чтобы собрать еще больше денег для больницы.Космический корабль SpaceX для туризмаКосмический корабль Crew Dragon будет выведен на орбиту Земли при помощи ракеты Falcon 9. Местом запуска станет Космический центр Кеннеди на мысе Канаверал. Этот корабль также известен как Resilience и ранее уже летал в космос. Может, это и к лучшему, потому что в нем явно все работает и никаких проблем возникнуть не должно. Правда на этот раз он взлетит намного выше Международной космической станции, на высоту 580 километров. Так как миссия не подразумевает стыковки с МКС, этот механизм был убран из конструкции. Вместо него инженеры установили туалет с панорамным видом на космос — как раз то, что нужно для космических туристов. Об этом нововведении я тоже рассказывал подробно в отдельном материале, вот ссылка.Панорамный туалет космического корабля Crew DragonПреимуществе космического туризма SpaceXВ 2021 году было совершено два запуска туристов в космос. В июле на орбиту Земли слетал миллиардер Ричард Брэнсон и несколько сотрудников основанной им компании Virgin Galactic. Они поднялись на 80-километровую высоту (почти граница между Землей и космосом) и через несколько минут успешно совершили мягкую посадку.Ричард Брэнсон в космосеПосле Брэнсона в космический туризм отправился основатель компании Amazon Джефф Безос в компании своего брата, студента и 82-летней летчицы. Они поднялись на 100-километровую высоту и тоже совершили посадку спустя несколько минут полета. Подробнее об этом событии можно почитать в этом материале.Джефф Безос после полета в космосГрядущая миссия SpaceX будет лучше двух предыдущих полетов сразу по нескольким параметрам:во-первых, корабль Crew Dragon поднимается на высоту 580 километров — вот это настоящий космический туризм, а не «прыжки» на 100-метровую высоту;во-вторых, экипаж корабля проведет в космосе не ничтожные несколько минут, а три дня, что позволит людям надолго запомнить свой опыт;в-третьих, собранные в рамках подготовки к миссии средства пойдут на благотворительность.Последний пункт звучит наиболее круто. Когда в космос собирался миллиардер Джефф Безос, пользователи Интернета были недовольны его успехом. Однако, Джефф Безос очень давно готовился к этому полету и буквально осуществил мечту своего детства. Подробнее о его пути к этому полету можете узнать тут.На Netflix есть документальный фильм о миссии Inspiration4Обсудить, чей космический туризм круче, можно в нашем Telegram-чате. У вас наверняка есть мнение на этот счет!Прямая трансляция Inspiration4Прямая трансляция запуска Crew Dragon с гражданскими космическими туристами будет вестись на официальном YouTube-канале SpaceX. На трансляции ведется сбор пожертвований, которые тоже должны уйти на счет детской больницы святого Иуды. Но в России отправка пожертвований невозможна.

Источник: hi-news.ru