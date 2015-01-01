Что нужно знать о VPN: скрытые функции и правильное использование

VPN-сервисы нужны не только для защиты данных, хотя и тут они прекрасно справляютсяНесмотря на то что наше общество стало куда более образованным, чем было ещё, скажем, 30 лет назад, сегодня мало кто по-настоящему представляет, что такое VPN и зачем это вообще нужно. В представлении большинства это просто приложение, которое помогает обходить блокировки. Однако по факту VPN представляет собой куда более функциональный инструмент, без которого сегодня ну попросту не обойтись. Рассказываем, как работает VPN и в каких неочевидных сценариях использования он может вам пригодиться.VPN – это виртуальная частная сеть, которая, по сути, представляет из себя выделенное соединение для вашего устройства. Её основное предназначение состоит в шифровании трафика с целью защиты от перехвата. Однако VPN могут выполнять и другие функции.Зачем нужен ВПНЕсли вы подключаетесь к WI-Fi-сетям без пароля, использование VPN строго обязательноЧто вы делаете для своей защиты в интернете? Скорее всего, то же самое, что и все остальные. Вы используете сложные пароли, которые создаёте с помощью специальных приложений-генераторов, не применяете их на нескольких сайтах и в лучшем случае задействуете двухфакторную аутентификацию. А что, если я скажу вам, что всего этого недостаточно? А для эффективной защиты необходимо задействовать ещё как минимум один уровень безопасности.VPN не позволяет ни провайдерам, ни хакерам, ни кому-либо другому перехватить ваш трафик и прочесть его. А ведь по трафику можно определить довольно многое. Так что пользуйтесь VPN.Этот уровень безопасности – VPN. Он шифрует ваш трафик, который поступает на ваше устройство и исходит от него, делая всё так, что даже провайдер связи не сможет перехватить его. Но особенно VPN ценен при работе с публичными сетями Wi-Fi. Непонятно, почему всё сделано именно так, но незащищённые паролем точки доступа по умолчанию не шифруют трафик, делая его лёгкой добычей для хакеров и злоумышленников. VPN исправляет этот недостаток и защищает ваши данные как следует.Как VPN обходит блокировкуVPN помогает открывать сайты и сервисы, которые заблокированы в вашей странеЕсли вы пользовались Telegram в период действия блокировок со стороны Роскомнадзора, то должны знать, что периодами мессенджер мог вообще не работать. В таких ситуациях помогали прокси или VPN. Достаточно было подключиться к серверу той страны, где Telegram действует без ограничений, и тогда трафик мессенджера, который наши операторы блокировали, проходил без каких-либо проблем. По сути, VPN просто обманывал провайдера, получая данные через сторонние сервера.В своё время только VPN спасал от блокировок Telegram. Не исключено, что в будущем VPN понадобятся нам снова.По факту, и прокси, и VPN-сервисы исполняли одну и ту же роль – способствовали работе заблокированного мессенджера на территории, где действуют блокировки. Но вся соль в том, что прокси-сервера в большинстве своём умирают довольно быстро. То их создатели оказываются не в силах «вести» их. То у них не оказывается ресурсов для обеспечения стабильного и достаточно быстрого соединения. Но, как бы там ни было, VPN – это лучше, чем любой прокси.Как подписаться на YouTube со скидкойЕсли вы до сих пор не поняли, что такое VPN, скажу, что это не только средство для защиты данных, но и кое-что ещё. Например, я с помощью VPN умудрился оформить подписку YouTube Premium всего за 88 рублей в месяц. Это втрое дешевле, чем она стоит официально. Просто я подписался не через Россию, а через Аргентину, где стоимость абонемента намного-намного ниже.Вот как я это сделал:Скачайте VPN с Аргентинскими серверами (у меня такой);Не любой VPN-сервис поддерживает подключение к аргентинским серверамЗапустите VPN и добавьте его конфигурацию себе на iPhone;Откройте вкладку «Места», выберите Аргентину и подключитесь;Перейдите на сайт youtube.com/premium и залогиньтесь;Стоимость подписки через Аргентину составляет 88,05 рублейНажмите «Подписаться» и подтвердите оформление подписки.Если вы всё сделали правильно, цена YouTube Premium должна составить 119 аргентинских песо. В переводе на наши деньги это как раз те самые 88 рублей, о которых я говорил. Не переживайте, списание будет происходить в рублях, поэтому отдельную карту или картсчёт заводить не придётся. Правда, возможно, что перевод в песо будет проводиться не по биржевому, а по банковскому курсу, но даже тогда разница в цене будет незначительной, и подписка обойдётся вам дешевле 100 рублей в месяц.Как VPN влияет на скорость интернетаНекоторые VPN замедляют ваше интернет-соединение. Поэтому их нужно выбирать с умомМногие думают, что VPN негативно влияет на скорость интернета. В ряде случаев всё так и происходит. Но только, если вы пользуетесь сервисами с низкой пропускной способностью. Они намеренно ограничивают скорость вашего подключения, потому что не могут шифровать трафик достаточно быстро. Это бич всех бесплатных VPN. Их создатели не могут платить большие деньги за обслуживание серверов, а потому снижают скорость прохождения трафика.Запомните: бесплатные и ультрадешёвые VPN ограничивают пропускную способность вашего интернета, а платные - нет. Но даже среди них нужно уметь выбрать стоящий.Чтобы не столкнуться с таким эффектом, нужно выбирать платные VPN-сервисы. Несмотря на то что это не очень приятно – обрекать себя на ещё один ежемесячный платёж, тут деваться действительно некуда. Всё дело в том, что обслуживание серверов – тем более, если они располагаются по всему миру – стоит денег. А обеспечение высокой пропускной способности вкупе с шифрованием стоят больших денег. Поэтому не удивляйтесь, что хорошие VPN-сервисы будут взимать плату. Благо, при оформлении подписки на год или сразу на два цены будут вполне адекватными.

Источник: hi-news.ru