В США находят все больше гнезд гигантских шершней. Чем они опасны?

Самый большой шершень в мире Vespa mandariniaВ мае 2020 года в США были замечены азиатские огромные шершни Vespa mandarinia, которые порой еле помещаются в ладонь человека. Длина тела этих созданий может достигать 5 сантиметров, но это далеко не главная их особенность. Самые большие шершни на планете могут за считанные секунды уничтожить пчелиный улей, причем расправиться его обитателями очень жестоко, оторвав головы и отдав на съедение своему потомству. Также они опасны для людей — если верить статистике, ежегодно в Японии от укусов шершней погибает около 50 человек. В октябре прошлого года представители Департамента сельского хозяйства города Вашингтон сообщили об уничтожении гнезда, внутри которого находилось примерно 200 маток шершней, которые могли произвести на свет сотни новых колоний опасных насекомых. Их популяция очень быстро растет и об этом свидетельствует находка еще пары гнезд в конце августа 2021 года. Одна группа шершней уже уничтожена и в ближайшем будущем та же участь настигнет и вторую группу.Самые большие шершни в СШАО нашествии шершней в США было рассказано в издании The Guardian. Гнезда огромных насекомых были найдены на территории города Блейн, который относится к штату Вашингтон. Все три группы шершней находились на расстоянии не более 3 километров друг от друга. Представителям Департамента сельского хозяйства удалось уничтожить два гнезда, третье должно быть устранено в ближайшее время. Процесс происходит в два этапа: сначала насекомых собирают при помощи пылесоса, а потом с дерева снимают само гнездо. Использованные шершнями участки древесины отправляют в лабораторию для анализа. В ходе очередного исследования ученые выяснили, что в одной из гнезд находилось около 1500 шершней.Человек на фоне гнезда шершнейПричина вымирания пчелГнезда шершней необходимо уничтожать потому, что эти насекомые могут истребить пчел. Ранее я уже рассказывал, что в США и без того наблюдается рекордное сокращение популяции пчел. Ученые из Университета Мэриленда (США) провели опрос среди 3 000 американских пчеловодов и выяснили, что в период с апреля 2019 по апрель 2020 года они потеряли 43,7% пчел. А о том, чем грозит их исчезновение, мы писали в этом материале. Для многих это может быть большим открытием, но в случае вымирания этих созданий человечество может лишиться кофе, хорошей одежды и даже грузоперевозок.Шершень нападает на пчелВажно отметить, что причиной вымирания пчел являются не только шершни. В большинстве случаев пчелы погибают из-за загрязнения окружающей среды и использования химикатов против насекомых. В 2019 году было выяснено, что на жизнь пчел негативно влияют даже линии электропередач.Опасность шершней для людейТакже шершни представляют большую опасность для людей. При помощи своего 6-миллиметрового жала эти насекомые вводят в организм человека опасный яд. Однажды японский энтомолог Масато Оно (Masato Ono) описао укус шершня Vespa mandarinia словами:…как будто мне в ногу вонзили раскаленный гвоздь…Особенно опасным компонентом яда шершней является мандоротоксин, который блокирует нервные каналы. Также в состав входит токсин мастопаран, который приводит к разрушению тканей. Обычно от укусов шершней погибают люди с аллергией на пчелиный и осиный яд. Но множество укусов может лишить жизни даже людей без аллергии.Огромный шмель в сравнении с рукой человекаИнтересный факт: несмотря на большую смертоносность, во время охоты жало используется редко. Обычно шершни используют свои крупные челюсти, при помощи которых дробят жертв на части.Где живут шершни?Ранее огромные шершни обитали только в азиатских странах вроде Кореи, Тайваня Китая, Японии и так далее. В Тайване этот вид называют «пчелой-тигром», а в Японии — «воробьем-пчелой», из-за большого размаха крыльев. Сегодня эти создания активно распространяются по всему миру. В 2019 году они были обнаружены в Канаде, а потом дали о себе знать в упомянутом выше городе Блейн. Интересно, что это поселение тесно граничит с канадскими землями. Огромных шершней можно встретить даже в России, преимущественно в Приморском крае и на юге Хабаровского края.Видео с самыми большими шершнями в миреСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ученые обеспокоены распространением шершней уже давно и тщательно их изучают. Если вы хотите узнать, как можно от них защититься и что нужно делать в случае укуса, читайте этот материал. Возможно, в будущем эта информация будет очень актуальной.

Источник: hi-news.ru