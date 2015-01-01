В 2035 году жители России могут пострадать от нехватки воды

В некоторых регионах России могут закончиться запасы воды, но почему?В России очень много пресной воды, которая пригодна для питья — по валовым запасам наша страна находится на втором месте после Бразилии. Каждый год мы забираем из рек, озер и подземных источников только 1,5% запасов и практически все возвращаем обратно. По данным Института водных проблем РАН, в 2020 году жители России использовали только 61,8 кубокилометра пресной воды и это минимальный показатель за последнее десятилетие. По словам исследователей, затраты воды снижаются из-за того, что благодаря новым технологиям мы извлекаем ее без потерь. Но уже в 2035 году некоторые регионы России могут пострадать из-за недостатка пресной воды, потому что территория страны большая, а запасы воды распределены неравномерно. Около 80% пресной воды сконцентрирована за Уралом, а в наиболее населенной европейской части находится только 20% запасов. Также дефицит может начаться из-за плохой очистки использованной воды и осушения его источников.Нехватка воды в РоссииНеутешительными прогнозами недавно поделился научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, жители европейской части России к 2035 году могут испытать катастрофические проблемы с пресной водой. Чтобы избежать такого исхода событий, необходимо лучше очищать воду и остановить осушение ее источников. В первую очередь от дефицита могут пострадать девять областей, в которых уже сейчас наблюдаются проблемы с водой:Крым;Калмыкия;Краснодарский край;Ставропольский край;Астраханская область;Ростовская область;Волгоградская область;Курганская область;Оренбургская область.В некоторых регионах России дефицит воды заметен уже сейчасПричины дефицита водыПрежде всего в сокращении запасов воды виноваты сами люди. Некоторые источники воды постепенно исчезают из-за того, что их слишком часто используют. К тому же, из 1,5% используемой людьми воды примерно треть возвращается в природу в грязном виде. В результате, каждый год в российские водоемы попадает 15 кубокилометров неочищенной воды, которая загрязняет все вокруг. По данным Росприроднадзора, использованную воду почти не очищают в Крыму, Дагестане, Севастополе, Кабардино-Балкарии и Приморском крае. Так что недостаток воды может возникнуть не только из-за исчерпания запасов, но и из-за банального загрязнения источников.В дефиците воды больше всего виноваты сами людиНо это не отменяет проблему осушения рек и озер. Известно, что начиная с 1990-х годов река Дон постоянно теряет свою водность. В 2020 году стало известно, что ее сток оказался ниже нормы на целых 57,6% и это очень тревожное наблюдение. В том, что на Дону постепенно кончается вода, можно убедиться и на собственном опыте. Достаточно поехать в Воронежскую область и залезть в реку — уровень воды будет достигать колен, не более. Скорее всего, в этом виновато глобальное потепление. Температура воздуха на нашей планете постоянно повышается, что приводит к испарению большего количества воды с поверхности океанов. Она дольше задерживается в воздухе, из-за чего дожди идут редко, а если начинаются, часто становятся причинами наводнений. А когда их нет, жители некоторых регионов уже сейчас страдают из-за засухи.Река Дон с высоты птичьего полетаЧитайте также: Найден лучший способ экономии воды во время приема душаКак избежать дефицита воды?На данный момент есть несколько способов избежать грядущих проблем с водой. Во-первых, необходимо тщательно следить за выбросами использованной воды и убедиться в том, что они хорошо очищаются. В 2018 году был принят закон, согласно которому наиболее опасные для природы предприятия должны установить на трубы счетчики для передачи информации о сбросах воды напрямую в Росприроднадзор. Также стоит оборудовать города и села очистными сооружениями, но это стоит больших денег.В первую очередь для предотвращения дефицита воды нужно тщательно следить за ее чистотойВо-вторых, необходимо заняться решением проблемы обмеления рек и озер. В июле 2021 года власти решили выделить на восстановление Дона 99,37 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,135 миллиарда из региональных. С 2018 года на реке ведется строительство Багаевского гидроузла, который позволит ежегодно экономить от 3 до 4,5 кубокилометров воды. Также в планах есть постройка дополнительных очистных сооружений и углубление дна. В целом, для предотвращения дефицита воды нужно менять структуру ее потребления и достичь того, чтобы из источника пропадало как можно меньше воды. В конечном итоге все это должно помочь восстановить первоначальный уровень воды в реке.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!В заключении стоит отметить, что на нашей планете сегодня очень много проблем. Недавно представители Всемирной продовольственной программы ООН объявили, что в мире увеличилось количество голодающих людей. О причинах этого явления можно почитать тут.

Источник: hi-news.ru