Лечение коронавируса плазмой крови переболевших пациентов оказалось неэффективным

Исследование показало, что плазма переболевшего коронавирусом донора может ухудшить состояние больного COVID-19COVID-19 бушует на планете уже почти два года. Наверняка многие помнят, что одним из первых предложенных способов лечения болезни было переливание крови больному от человека, который только выздоровел от коронавируса или пошел на поправку. Смысл процедуры в том, что кровь донора содержит большое количество антител. Иммунитет способен вырабатывать их для борьбы с любым патогеном, в том числе и коронавирусом. Соответственно, если человеку удалось выздороветь, значит его иммунная система создала подходящие антитела и синтезировала их достаточном количестве, чтобы побороть вирус. Поэтому кровь больного, по сути, является готовым лекарством, стимулирующим иммунитет. Единственное, прежде чем перелить ее, необходимо удалить эритроциты, чтобы не допустить свертывание, а также другие некоторые компоненты. Данный способ лечения рекомендуется для больных, у которых развилась настолько тяжелая форма болезни, что может понадобиться искусственная вентиляция легких. Однако, недавно выяснилось, что эффективность такого лечения сильно преувеличена. Об этом говорят ученые Университета Макмастера, Университета Монреаля, а также некоторых научных центров.Количество антител в крови и их качество у доноров может отличатьсяУченые наблюдали за течением болезни 940 пациентов, больных COVID-19. Исследование проводилось в 72 больницах США, Канады и Бразилии. Его подробности опубликованы в журнале Nature Medicine. В статье говорится, что все пациенты были поделены на две группы — одни получали стандартную медицинскую помощь, то есть согласно протоколу лечения коронавируса, другим же вливали плазму людей, которые переболели коронавирусом.Результаты оказались настолько неожиданными, что исследование было проведено только на 78% от запланированного. Необходимость интубации для проведения инвазивной вентиляции легких или смерть наступала у 32,4% пациентов, которые получали плазму выздоровевших людей. У большинства из них возникала дыхательная недостаточность или развивались осложнения, связанные непосредственно переливанием крови. Что касается второй группы, смерть или необходимость интубации возникала у 28% пациентов. Таким образом ученые выяснили, что переливание плазмы в целом только ухудшало течение болезни и приводило к тяжелым последствиям.Донорская плазма может содержать «некачественные» антитела или недостаточное их количество.Отсюда возникает вопрос — неужели плазма другого человека вопреки логике способна навредить, и если да, то как? Ученые нашли объяснение результатам своих исследований. Как выяснилось, пнтитела в крови разных пациентов отличались по качеству. То есть они не всегда идеально подходили к коронавирусу, которым были заражены пациенты. В результате только мешали иммунной системе бороться с вирусами. Соответственно, после введения плазмы состояние некоторых пациентов только ухудшалось.Больше информации о последних изобретениях, исследованиях и открытиях ученых в самых разных областях науки вы найдете на нашем Telegram-каналеТо же самое касалось и количества антител — их содержание в крови выздоровевших больных тоже отличалось. Даже когда они полностью подходили, но концентрация была низкой, положительного эффекта тоже не наблюдалось. Интересно, что собственный иммунитет человека, приобретенный в результате заражения безопасными коронавирусами, вызывающими легкую простуду, показывает обратный эффект — помогает легче переносить COVID-19, о чем я писал ранее.Почему лечение плазмой крови оказалось заблуждениемНаверняка у вас возник еще один вопрос — как же быть с предыдущими исследованиями? Ведь в медицине ни одно лечение не применяется без исследований. Если оно одобрено, значит клинические исследования оказались положительными. С одной стороны так и есть. Но, по мнению ученых, плазма с большой концентрацией «качественных” антител может показать положительные результаты при сравнении с плазмой “низкого качества”, то есть которая содержит недостаточное количество антител или если они не совсем подходящие.Ученые рекомендуют вместо переливания плазмы использовать проверенные медикаменты для лечения COVID-19Но, если сравнивать самую “хорошую” плазму с другими проверенными методами терапии COVID-19, положительных результатов она не покажет. Кроме того, у данного метода лечения имеется другой минус — даже при использовании самой качественной плазмы сохраняется вероятность аллергической реакции организма.Материалы о коронавирусе и возможных способах его лечения, которые не были опубликованы на сайте, вы можете прочитать на нашем Яндекс.Дзен-канале.Конечно, новые данные будут еще многократно проверяться. Однако, авторы исследования достаточно в них уверены, поэтому рекомендуют воздержаться от использования донорской плазмы при лечении тяжелых случаев коронавируса. Остается надеяться, что в ближайшее время удастся создать более эффективное лекарство от коронавируса. Ученые в разных странах активно работают в этом направлении, первое лекарство ожидается уже в 2023 году.

Источник: hi-news.ru