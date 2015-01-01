SpaceX отправила в космос обычных людей. Как все прошло?

Момент запуска ракеты-носителя Falcon 9 с астронавтами-любителямиНочью 16 сентября SpaceX успешно запустила в космос не профессиональных космонавтов, а обычных космических туристов. Ими стали бизнесмен Джаред Айзекман, сотрудница детской больницы Хейли Арсенокс, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Сиан Проктор. Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома Кеннеди на мысе Канаверал и вывела пассажирский корабль Crew Dragon на высоту 575 километров. Гражданский экипаж пробудет в космосе три дня, космический корабль облетает Землю каждые 90 минут. В рамках миссии команда будет не только наслаждаться видами на космос, но и проводить научные опыты, но какие именно — неизвестно. Все благодаря тому, что предприниматель Джаред Айзекман не хотел, чтобы полет превратился в банальный «поход с друзьями на рыбалку». Участники полета уверены, что их миссия сделает полеты в космос доступными для всех. Конечно, при условии, что у желающих будет достаточно денег для таких путешествий.Интересный факт: запуск был совершен в рамках миссии Inspiration4. Название можно перевести как «вдохновение». Члены экипажа хотят своим примером вдохновить людей на полеты в космос.Запуск космических туристов на корабле SpaceXЗапуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 16 сентября, в 3:03 утра по московскому времени. Примерно через 3 минуты после запуска первая ступень ракеты отделилась и плавно опустилась на платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Еще через несколько минут корабль Crew Dragon отделился от второй ступени и успешно вышел на орбиту высотой 575 километров. После трехдневного путешествия капсула с астронавтами-любителями должна совершить посадку в Атлантическом океане.Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew DragonПервое, что сделали космические туристы — посмотрели на космос через прозрачный купол, который расположен в носовом обтекателе корабля. Он был установлен вместо шлюзовой двери, которая обычно используется для стыковки с Международной космической станцией. В этом же обтекателе установлен туалет для астронавтов.Прозрачный купол Crew DragonЧем именно астронавты будут заниматься в рамках миссии помимо любования космосом, неизвестно. Но у них определенно есть какая-то цель, потому что Джаред Айзекман не хотел, чтобы они летели в космос «впустую». И это похвально, потому что дорогой полет в космос должен принести пользу науке.Конструкция корабля Crew DragonПодробнее о том, кто именно полетел в космос в рамках миссии Inspiration4, можно почитать в этом материалеЦель миссии Inspiration4Сколько именно стоит туристический полет в космос на корабле SpaceX, неизвестно. Необходимую сумму полностью оплатил Джаред Айзекман. Вместе с ним в полет отправилась Хейли Арсенокс — сотрудница больницы Святого Иуды, где лечат детей с онкологическими заболеваниями. Пилот Кристофер Семброски и педагог Сиан Проктор получили билеты на корабль в результате конкурса, в рамках которого желающие жертвовали деньги в больницу и получали шанс на полет в космос. В ходе конкурса было собрано 15 миллионов долларов, а еще 100 миллионов пожертвовал сам Джаред Айзекман. Турист Хейли Арсенокс взяла с собой в космос запись американской рок-группы и планирует продать ее на аукционе, чтобы собрать еще больше денег для больницы. Всего они планируют достичь суммы в 200 миллионов долларов.Экипаж Inspiration4 после запускаЭкипаж миссии Inspiration4 надеется вдохновить на полеты в космос и других людей. Полгода назад они были вполне обычными людьми и в один момент судьба сложилась так, что они начали готовиться к полету в космос и в конечном итоге там и оказались. По словам Джареда Айзекмана, день проведения полета должен стать предвестником будущего:Мы ведь знаем, что когда-нибудь, лет через 50 или 100, будет построена лунная база и, быть может, даже марсианское поселение. И все это должно с чего-то начаться. Когда наша миссия завершится, люди скажут, что это был первый раз, когда обычные люди отправились в космос — отметил предприниматель.Экипаж миссии Inspiration4Стоимость космического туризмаСкорее всего, в будущем туристических полетов в космос действительно станет намного больше. Но позволить его смогут далеко не все люди. Дело в том, что такие путешествие — это очень дорогое удовольствие. Компания Virgin Galactic готова отправить людей в космос за 450 тысяч долларов, причем это стоимость только одного билета. Для клиентов доступны как одиночные полеты, так и групповые тарифы для путешествий вместе с семьей или друзьями. При желании и наличии денег можно выкупить весь рейс.Корабль VSS Unity для космического туризма Virgin GalacticПомимо SpaceX и Virgin Galactic услуги космического туризма предлагает компания Blue Origin. Она была основана самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом, который недавно тоже слетал в космос и осуществил мечту своего детства. Накануне его полета компания начала продажи билетов — за 2 дня люди купили их на общую сумму 100 миллионов долларов. Только вот информации об их точной стоимости до сих пор нет.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Когда экипаж миссии Inspiration4 вернется на Землю, мы обязательно об этом расскажем. Ну а пока интересно — хотели бы вы слетать в космос и при каких условиях? Свой ответ пишите в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru