Предсказать развитие шизофрении можно и без генов

Прогноз развития шизофрении по анализу ДНК оказался неэффективнымШизофрения — тяжелое психическое заболевание, которое сопровождается раздвоением интеллектуальной и эмоциональной-волевой функции. Люди с этим заболеванием неспособны адекватно воспринимать реальность, имеют паталогические поведенческие особенности. Нередко шизофрения сопровождается слуховыми и зрительными галлюцинациями. В мире от шизофрении страдает примерно 20 миллионов человек. Ранее считалось, что заболевание может возникать по причине нехватки витаминов, но позже выяснилось, что оно имеет наследственный характер. однако ученые не могут выделить какой-либо один или несколько генов, которые вызывают заболевание и его симптомы. Иногда в генах даже отсутствуют какие-либо мутации. Болезнь вызывает просто комбинация определенных генов, каждый из которых вполне нормальный. Причем, не обязательно, что наличие такой комбинации обязательно приведет к возникновению шизофрении. Более того, в настоящее время ученые насчитывают более трехсот видов генов, которые имеют отношение к данному заболеванию. Чтобы оценить вероятность его развития, а также прогнозировать варианты развития, медики используют специальные статистические методы анализа. Эти же методы используют для прогноза ряда других заболеваний, таких как диабет, повышенное давление и т.д. Однако, сотрудники медицинского центра Маунт Синай в своем исследовании выяснили, что данный метод неэффективен.Существующий метод прогнозирования шизофрении неэффективенС помощью новейших компьютерных программ исследователи из медицинского центра Маунт Синай проанализировали генетические и клинические данные более 750 пациентов с шизофренией. Задача заключалась в том, чтобы выяснить для какого развития болезни генетический анализ даст более точное предсказание, чем анализ обычных врачебных наблюдений.Как говорят авторы исследования, лечение больных шизофренией — это душераздирающий опыт. При этом одна из сложных, и при этом наиболее важных задач в уходе за пациентами — это определение варианта развития болезни, ухудшится или улучшится состояние того или иного пациента. Поэтому оценка эффективности существующих методов анализа, имела важное значение для психиатрии в целом.Ухаживая за больным шизофренией, крайне важно знать как будет развиваться заболеваниеКак показали результаты исследований, по генам можно определить далеко не все варианты развития болезни. К примеру, нельзя выяснить, будет ли пациент причинять вред сам себе, понадобятся ли ему антипсихотические препараты и т.д. Правда, нельзя сказать, что по генам вообще никакую информацию нельзя получить. При помощи анализа ДНК можно с высокой точностью выяснить, придется ли пациента госпитализировать, и будет ли он агрессивным. Однако какого-либо преимущества такой анализ не имеет, так как необходимость госпитализации и агрессивность можно точно так же предсказать исходя из клинических данных.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, на котором масса информации о научных исследованиях, невероятных открытиях, последних изобретениях и многом другом.Как авторы работы пишут в своей статье в Nature Medicine, они решили проверить, повысится ли точность прогноза заболевания, если комбинировать данные генетического анализа и историю болезни. В результате выяснилось, что и в этом случае ДНК анализ не несет никакой пользы, так как точность в этом случае не повысилась.История болезни позволяет получить более достоверную информацию о развитии заболевания, чем ДНК анализЧтобы убедиться, что полученные результаты исследований верны, авторы работы их перепроверили на 7779 пациентах. Однако и в этом случае полигенный анализ не дал положительных результатов."Наши результаты исследований показывают, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы использовать потенциал генетики для повышения эффективности лечения пациентов с шизофренией. В настоящее же время подробные медицинские отчеты, которые пишут врачи, могут содержать гораздо более ценную и прогностическую информацию, чем мы ожидали изначально" — говорит доктор Чарни, один из авторов работы.ДНК диагностика болезней лишена смысла?Говорит ли последнее исследование о том, что от полигенного анализа стоит вовсе отказаться, так как прогноз развития вероятности того или иного заболевания является неточным? Если говорить в целом, то конечно же нет. Очевидно, что эффективность метода зависит от типа заболевания. В отношении некоторых болезней полигенный анализ уже доказал свою эффективность.Больше материалов о психологических исследованиях, которые небыли опубликованы на сайте, вы можете почитать на нашем Яндекс.Дзен-каналеВ случае с шизофренией, делать анализ ДНК и тратить на него ресурсы действительно не имеет никакого смысла. Старый метод получения информации из истории болезни оказался куда более эффективным. А диагностировать шизофрению можно даже по движению глаз. Поэтому от полигенного анализа, судя по всему, медикам придется отказаться, по крайней мере до тех пор, пока не появятся какие-либо генетические открытия. Однако, сами авторы исследования сомневаются, что в отношении шизофрении такие открытия вообще возможны.

Источник: hi-news.ru