В США замечена вспышка «плотоядной болезни». Насколько она опасна?

В статье не будет фотографий «плотоядной болезни», потому что она слишком ужасна. Если интересно, ищите самиОрганы здравоохранения американского штата Флорида сообщили, что в 2021 году около 20 человек заразились «плотоядной болезнью». Так называется инфекция, при которой бактерии начинают пожирать человеческую плоть и могут стать причиной сепсиса. В большинстве случаев эта болезнь заканчивается смертью человека, что и произошло на этот раз — из двадцати человек 8 пациентов погибли. Даже если врачам удается спасти жизни зараженных людей, их состояние здоровья становится заметно хуже, а иногда им приходится ампутировать конечности. Возбудителями болезни являются бактерии Vibrio vulnificus, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт вызывают тяжелое отравление. Но пожирать человеческую плоть они начинают только при попадании в открытые раны. Ученые опасаются, что в будущем количество заражений увеличится, потому что люди будут чаще контактировать с грязной воды. Но с чего бы это?Сепсис (заражение крови) — это опасная для жизни человека дисфункция внутренних органов, которая вызвана неправильным ответом организма на инфекцию. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сепсис развивается примерно у 30 миллионов человек. Точных данных нет, но есть предположение, что каждый год заражение крови становится причиной смерти 6 миллионов человек.Опасность морепродуктов и грязной водыО заражении нескольких десятков человек «плотоядной болезнью» сообщило издание Gizmodo. Возбудителями заболевания являются бактерии Vibrio vulnificus, которые относятся к тому же роду, что и возбудители холеры Vibrio cholerae. В большом количестве эти бактерии встречаются в соленой воде. Поэтому чаще всего они попадают в организмы людей через плохо вымытые или недостаточно хорошо приготовленные морепродукты. При попадании в пищеварительную систему они вызывают тошноту, рвоту и диарею. К счастью, такого рода отравления не смертельны и люди довольно быстро поправляются.Бактерии Vibrio vulnificusЧто такое некротический фасциит?Но если бактерии Vibrio vulnificus попадают в открытые раны, начинается кое-что страшное. Они провоцируют развитие некротического фасциита — инфекции, которая в очень быстром темпе уничтожает соединительную оболочку, которая покрывает органы, сосуды и нервы. Все это происходит очень быстро, уже через день после заражения человек испытывает сильнейшие мучения. Если не оказать человеку своевременную помощь, развивается описанный выше сепсис, который и становится причиной смерти. Даже после современных терапий пациенты часто умирают или, в лучшем случае, обходятся ампутированной конечностью или большими шрамами.Чаще всего бактерии Vibrio vulnificus попадают в организм человека через грязные морепродуктыНа самом деле, некротический фасциит могут вызвать и многие другие бактерии. Но в последнее время его провоцируют именно Vibrio vulnificus. Сообщается, что в текущем году во Флориде от болезни умерли 8 человек, причем последняя смерть произошла в сентябре. С чем именно связано большое количество смертей от болезни именно в этом штате, неизвестно. Не исключено, что все пациенты купались в грязной воде, где и подцепили инфекцию. Лето закончилось, вода стала холоднее и люди вряд ли будут купаться, поэтому случаи заражения должны прекратиться.Опасные бактерии чаще всего попадают в раны через грязную водуЧитайте также: На Земле найдено место, где не живут даже бактерииЭпидемия будущегоОднако, ученые опасаются, что в будущем от «плотоядной болезни» будет страдать больше людей, чем обычно. Причиной этого, как вы уже могли догадаться, может стать изменение климата. Из-за повышения температуры воздуха тают ледники, вследствие чего поднимается уровень мирового океана. Уже сегодня мы замечаем учащение наводнений, так что в будущем их может стать еще больше. Вода тоже заметно согреется и станет идеальной для размножения опасных бактерий. В случае потопов люди непременно будут контактировать с грязной водой, так что заражений в некоторых ситуациях будет трудно избежать. Не стоит исключать того, что из-за частой жары люди стремятся окунуться в воду, которая может быть заражена.Из-за глобального потепления количество наводнений в мире может возрастиК большому счастью, в других частях нашей планеты массовых случаев заражения «плотоядной болезнью» не наблюдается. Но то, что произошло во Флориде напоминает нам о важности тщательного мытья и готовки продуктов питания. Также не следует купаться в потенциально загрязненных водах, потому что в нем могут обитать опасные бактерии.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочу напомнить вам о том, что в когда-нибудь по миру вполне может распространиться зомби-инфекция. В 2021 году ученые доказали, что мутация вируса бешенства может превратить в людей в агрессивных монстров, которых нам показывают в сериале «Ходячие мертвецы» и множестве ужастиков. Почитать об этом подробнее можно по ссылке.

Источник: hi-news.ru