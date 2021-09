Что делать, если астронавт сошел с ума прямо в космосе?

В космосе с астронавтами может произойти что угодно. Они могут даже сойти с умаНочью в четверг, 16 сентября 2021 года, компания SpaceX отправила в космическое путешествие обычных людей без многолетней подготовки. Миллиардер Джаред Айзекман и его спутники находились в околоземном пространстве на протяжении трех дней и уже вернулись обратно на Землю. Подробностей о том, чем они занимались в ходе миссии на данный момент нет, но недавно в подкасте Axios космический репортер Мириам Крамер (Miriam Kramer) рассказала одну интересную деталь. Оказывается, среди отправленного вместе с туристами оборудования оказались средства защиты и лекарства для «буйных пассажиров». Аэрокосмическое агентство NASA и компания SpaceX прекрасно понимают, что во время полета у людей внезапно может возникнуть приступ паники и они способны нанести вред себе и окружающим. В этом случае другие члены экипажа имеют право связать их о застежками и вколоть успокоительное. Такие меры были предусмотрены в 2001 году и используются до сих пор.Средства безопасности в космосеО средствах против буйных космических туристов было рассказано в научном издании Futurism. В ходе подкаста «How It Happened» Мириам Крамер рассказала, что члены космических кораблей всегда должны быть готовы к худшему течению обстоятельств. В некоторых случаях один или несколько астронавтов могут стать опасными для себя или окружающих. По ее словам, для их усмирения на борту всегда есть застежки-молнии успокоительные средства.С собой астронавты всегда берут вещи для связывания и успокаивания буйных коллегПо данным The Associated Press, аэрокосмическое агентство NASA задумалась о способах усмирения буйных астронавтов в 2001 году. Перед полетом члены каждой миссии проходят инструктаж, где говорится о том, что в случае опасности они в праве перевязать запястья и лодыжки буйных коллег изолентой и уколоть транквилизатором. Также в инструкции говорится, что во время перевязки нужно разговаривать с коллегой и объяснить, что все эти меры необходимы для его же безопасности.Медицинский и психологический осмотр прошли и члены экипажа Inspiration4Звучит ужасно, но на самом деле вероятность такого происшествия очень мала. Перед полетами астронавты NASA проходят тщательный медицинский осмотр — помимо физического состояния, медики также проверяют их психическое здоровье. Такой же осмотр недавно прошли члены экипажа гражданской миссии Inspiration4, которая была организована компанией SpaceX. Каковы были результаты их тестирования неизвестно, но в ходе полета явно не произошло ничего плохого. По словам Криса Семброски, который является одним из участников миссии, это очень хорошо, что у них есть снаряжение для успокаивания коллег. Но вероятность нервного срыва и паники на борту составляет менее 1%.Читайте также: Уникальные сувениры из СССР, побывавшие в космосеЗабастовка на «Скайлэбе»За всю историю космических полетов серьезных конфликтов между астронавтами действительно не происходило. Разве что в 1973 году астронавты из орбитальной станции «Скайлэб» из-за сильной усталости внезапно перестали работать и отвечать на вопросы центра управления полетами. Они жаловались на перегрузку, однако руководство отказалось обеспечивать им более щадящий график работы. Устроив тихий бунт, они просто уселись у иллюминаторов и спокойно смотрели на космические виды. Конфликт между астронавтами и руководством возник в половине 84-дневной миссии, поэтому с тех пор длительные полеты в космосе считаются опасными для психики человека.Астронавты Джеральд Карр, Эдвард Гибсон, и Уильям Поуг, которые устроили забастовку на станции «Скайлэб»Опасность космических полетовИсходя из этого NASA, SpaceX и другие аэрокосмические организации всегда должны заботиться о психологическом состоянии астронавтов. Особенного внимания будут требовать будущие путешественники на Марс. Больше всего на психику человека влияет изоляция — скука и монотонность на протяжении долгого времени приводит к выгоранию. Астронавты всегда рискуют потерять мотивацию, что ставит под угрозу успешность всей миссии. Чтобы обезопасить астронавтов от негативных последствий, предлагается тщательно следить за их циклами сна и бодрствования. Также нужно обеспечить астронавтам полноценное питание. В идеале, космические туристы и исследователи должны быть интровертами и не нуждаться в постоянном общении с людьми. Также важно следить за тем, чтобы члены космических экипажей были хорошо совместимы между собой по характеру.Перед полетом на Марс людям нужно решить очень много проблемЧитайте также: Как полететь на Марс и остаться в живых?Экипаж Inspiration4 вернулся на ЗемлюОстается надеяться, что с эмоциональным состоянием членов экипажа миссии Inspiration4 все хорошо. В ночь на 19 сентября пассажирская капсула Crew Dragon приводнилась в Атлантическом океане у берегов Флориды. Она успешно прошла через атмосферу Земли — благодаря тепловому щиту, капсула без проблем выдержала нагрев. После приводнения, к капсуле направилось судно, которое помогло космическим туристам выбраться наружу. После этого их отправили на космодром на мысе Канаверал.Экипаж Inspiration4 возвращается на ЗемлюЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Бизнесмен Джаред Айзекман поделился, что они побывали в удивительном путешествии. Но опять же напомню, что особо интересных подробностей о результатах миссии пока нет. Когда они появятся, мы обязательно о них напишем, поэтому обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал с анонсами.

Источник: hi-news.ru