Ледяная мумия Эци: что стало известно спустя 30 лет с момента ее находки

Ученые воссоздали внешний вид Эци, человека, который жил более 5000 лет назадТридцать лет назад в Эцтальских Альпах была обнаружена ледяная мумия человека, убитого примерно 5000 лет назад. Обледеневшие останки отлично сохранились естественным образом благодаря солнцу, ветру и минусовым температурам. Находка быстро стала сенсацией. Про Эци, или Этци, как назвали этого человека, было написано множество книг, сняты документальные фильмы и даже один художественный, воссоздавший жизнь и нравы мужчины, проживавшего в неолитической Европе. Сегодня за Эци тщательно ухаживают исследователи из Археологического музея Южного Тироля в Больцано (Италия). Его тело хранится в специальной холодильной камере, где поддерживается постоянная температура -6 градусов по Цельсию. Несколько раз в год его останки опрыскивают стерильной водой, чтобы создать ледяной защитный «экзоскелет», который гарантирует, что ледяная мумия останется в том же состоянии, в которой ее нашли. Несмотря на то, что с момента обнаружения Эци прошло три десятилетия, ученые продолжают изучать его раскрывать подробности жизни в неолитический период.Человек Эци — каким он был?Эци был жилистым мужчиной невысокого роста, который составлял 165 сантиметров. На момент смерти ему было 45-46 лет. Ученые выяснили, что Эци был левшой, носил мужскую обувь 39 размера. Его глаза, которые на удивление все еще сохранились в глазницах, долгое время считались голубыми, но геномный анализ показал, что ученые ошибались. У мужчины были карие глаза и темно-каштановые волосы, а также типичный средиземноморский оттенок кожи.У Этци была непереносимость лактозы и редкая генетическая аномалия, которая препятствовала формированию его 12-й пары ребер. Он страдал от кариеса, кишечных паразитов, болезни Лайма, болей в коленях, бедрах, плечах и спине. На его теле была обнаружена 61 татуировка. Что самое интересное, они отображают места износа его костей и суставов, а также точки акупунктуры.В течение своей жизни Эци сломал несколько ребер и нос, а бороздки на ногтях указывают на то, что за несколько месяцев до смерти он неоднократно подвергался физическому стрессу, вероятно, из-за недоедания. Он был генетически предрасположен к атеросклерозу. Компьютерная томография подтверждает, что это самый старый из известных случаев сердечного заболевания в мире. У других мумий тоже находили сердечно-сосудистые заболевания, но их возраст составлял не более 4000 лет.На теле Эци обнаружено более 60 татуировок, указывающих на проблемные суставы и точки акупунктурыСогласно данным углеродного датирования, Эци жил примерно в 3350–3110 годах до нашей эры. Судя по его ДНК-сигнатуре, Эци был потомком неолитических фермеров, пришедших через Анатолию (современная Турция) 8000-6000 лет назад, заменив европейских палеолитических охотников и собирателей. Его генетическое наследие по материнской линии больше не существует в современных популяциях, но отцовская линия живет в группах, обитающих на островах Средиземноморья, особенно на Сардинии.Когда нашли Эци, на нем была только обувь, но многие из вещей впоследствии были обнаружены возле того места, где 5000 лет пролежало его тело. Его ботинки и верхняя одежда были сшиты из шкур местных овец и коз. Обувь была набита травой, которая выполняла функцию носков. Подошва была выполнена из кожи медведя. Меховая шапка сшита также из шкуры бурого медведя.Кремниевый кинжал Эци с ножнамиКаким снаряжением пользовался ЭциЭци прошел через Эцтальские Альпы с рюкзаком на деревянной раме и колчаном из оленьей шкуры, внутри которого были стрелы с костяными наконечниками. Также при нем был кремневый кинжал с рукоятью из ясеня и ножнами. В контейнере из бересты, похожем на те, что все еще производят в этом регионе, находился уголь, завернутый в свежие кленовые листья, что позволило бы ему быстро развести огонь.Один из самых важных аксессуаров — медный топор с лезвием в форме трапеции. Лезвие, примотано к тисовой ручке при помощи ремешков из коровьей кожи. Такой топор в те времена был чрезвычайно дорогим предметом.Еще больше интересных и малоизвестных исторических фактов вы найдете на нашем Telegram-каналеОт чего умер ЭциЗа несколько часов до смерти Эци плотно поел пшеницы, мясо оленя и горного козла. Надо сказать, что исследователям потребовалось 18 лет, чтобы произвести анализ содержимого его желудка при помощи компьютерной томографии. Исследование усложнял тот факт, что желудок переместился под ребра, где расположены легкие. К слову, благодаря пище, сохранившейся в желудках других мумий, ученым также удалось выяснить, чем люди питались в древнем Египте.Разрез между большим и указательным пальцами правой руки говорит о том, что Эци получил ножевое ранение за несколько дней до смерти. Это была активная защитная рана. Вероятно, он пытался схватить лезвие. Эта рана все еще заживала, когда в него попала стрела, которая повредила артерию на задней левой стороне плеча. В результате Эци в течение нескольких минут истек кровью.Эци был поражен стрелой в плечо, в результате чего умер от кровотеченияУ Ледяного Человека также было значительное кровоизлияние в мозг, но эксперты расходятся во мнениях относительно его причины. Возможно, кто-то добил его ударом по голове. Так же есть вероятность, что он упал и ударился головой о камень. Некоторые ученые считают, что нет убедительных доказательств ни для одного из этих сценариев.Судя по анализу пыльцы и кленовых листьев, которые нес Эци, он умер в начале лета. Одна теория утверждает, что теплые летние ветры высушили его. Также возможно, что ледяной человек сохранился из-за низких температур на высокогорном перевале. Об этом свидетельствует хорошо сохраненный и обезвоженный мозг. Как правило, он превращается в жидкость вместе с другими органами через несколько дней после смерти.Исследование микрофлоры ЭциИсследование, проведенное учеными из Университета Тренто, показало что у Эци было три из четырех штаммов бактерии Prevotella copri. Это большая редкость, так как обычно у людей может быть только один штамм P. copri, который берет верх над остальными, то есть подавляет другие штаммы.Тело Энци хранится в специальной холодильной камере, где поддерживается постоянная температура -6 градусов по ЦельсиюЕще одно открытие заключается в том, что в кишечнике Этци содержится Helicobacter pylori бактерия, обнаруженная сегодня у половины населения мира, и имеющая серьезные или даже смертельные последствия для здоровья примерно у 10 процентов зараженных людей. Доминирующий штамм H. pylori в Европе сегодня представляет собой гибрид азиатского и африканского штаммов. У Этци обнаружен чисто азиатский штамм, что позволяет предположить, что африканский вид прибыл в Европу после его смерти. Это имеет значение для дебатов о том, является ли H. pylori естественным представителем нашей кишечной флоры или его нужно лечить антибиотиком сразу после обнаружения.Другое исследование микрофлоры его кишечника выявило патогенный штамм предка Clostridium perfringens, который сегодня является частой причиной пищевых отравлений. Напоследок отмечу, что исследования Этци все еще продолжается. Если появится новая информация, мы обязательно сообщим ней на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru