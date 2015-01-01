Тропические леса адаптированы к ураганам, но изменение климата может их уничтожить

Заповедник Эль-Юнке спустя четыре года после урагана Мария начинает восстанавливатьсяКогда ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года, леса острова представляли собой жалкое зрелище, состоящее из расколотых стволов деревьев, опавших веток и листьев. Особенно сильно пострадал тропический национальный лес Эль-Юнке площадью больше 110 квадратных километров, расположенный на северо-востоке Пуэрто-Рико. Он известен своей первозданной красотой и высоким биоразнообразием. Ветры, обрушившиеся на него со скоростью до 250 километров в час, оставили после себя лишь безлистные, частично поврежденные стволы деревьев. Четыре года спустя тропический лес все еще содержит явные признаки пережитого сильного шторма. Но экосистема постепенно восстанавливается. Ученые из Лесной службы США, а также НАСА и других некоторых организаций активно изучают этот процесс. Для исследователей наблюдения позволяют выяснить как леса будут меняться в ближайшем будущем, когда ураганы в результате глобального потепления климата станут более мощными и похожими на недавний ураган Ида. Больше всего ученых интересует вопрос — угрожает ли глобальное потепление климата полным уничтожением тропических лесов, которые в целом к ураганам адаптированы.Как тропические лес восстанавливается после ураганаЧтобы понять какой ущерб лесу причинил ураган «Мария», самый сильный с 1928 года, ученые изучали его с высоты птичьего полета. Помимо аэрофотосъемки они использовали LIDAR, то есть лазерный дальномер, а также другие инструменты, которые позволили создать трехмерную карту и указать на ней состав экосистемы.Ущерб оказался более серьезным, ем ожидалось. То, что раньше было тропическим лесом со сплошным закрытым пологом, превратилось в “лоскутное одеяло” из отдельных фрагментов закрытого леса и открытых участков. Как говорят исследователи, тропический лес стал больше похоже на экосистему саванны. Но, самое главное, что он стал значительно ниже. В среднем, по оценкам ученых, лес потерял 7 метров в высоту. Можно сказать, что мощный ураган “подстриг” Эль-Юнке.Ураган Мария, обрушившийся на Пуэрто-Рико в 2017 году оказался самым разрушительным с 1928 годаДругие ученые, изучающие лес с земли, подтвердили масштабы повреждений — ураган Мария уничтожил вдвое больше деревьев, чем ураган Хьюго 1989 года, который долгое время считался самым разрушительным для леса за всю историю наблюдений.Вместе с тем исследователи обнаружили, что не все виды тропических лесов подверглись одинаковому разрушению. Многие большие лиственные породы, произраставшие на небольших возвышенностях, в результате шторма были сломаны пополам. В то же время низкие пальмы, которые растут в основном на высоких участках лесов Эль-Юнке, перенесли ураган вполне нормально. Как отмечают исследователи, их стволы способны гнуться, а не ломаться при сильном ветре.Еще больше информации о самых захватывающих и неожиданных научных наблюдениях вы найдете на нашем Telegram-каналеЧерез полгода после урагана многие травы, кустарники и ростки тропического дерева Цекропия начали активно расти и восстанавливаться, воспользовавшись солнечным светом, который больше не загораживали кроны деревьев. Как говорят ученые, позже эти “первопроходцы” будут вытеснены, так как экосистема леса продолжит восстанавливаться, в результате чего полог сомкнется. Но, в любом случае, последние данные показывают, что выздоровление Эль-Юнке идет более динамично, чем ожидали ученые.Тропический лесс после урагана восстанавливается неравномерно, что является загадкой для ученыхТропический лес восстанавливается неравномерноУченые в 2020 году повторили аэрофотосъемку и исследование поврежденного леса. Эти данные на днях были опубликованы в журнале Springer Nature. Как выяснилось, около двух третей лесных массивов, потерявших высоту во время урагана Мария, быстро ее восстановили в период с 2018 по 2020 год, чего и следовало ожидать от лесов, адаптированных к ураганам. Однако, почти треть лесных массивов с тех пор абсолютно не выросла. Как отмечают ученые, это была неожиданная находка, которая их удивила.Возможно, некоторые участки леса были повреждены до такой степени, что деревья уже не могут быстро вырасти. Также возможно, что по какой-то причине, вместо того чтобы тратить энергию на рост, эти деревья вкладывают больше ресурсов в восстановление своей корневой системы. Но почему такое происходит, для ученых остается загадкой. Похоже, что этот процесс не связаны с конкретными породами деревьев или топографическими особенностями местности или другими факторами, которые часто влияют на восстановление лесов в Эль-Юнке.Глобальное потепление климата изменит тропические лесаЗа последние 30 лет Эль-Юнке пережил три крупных урагана, то есть категории 3 и выше. Штормы такой интенсивности случались примерно каждые 50 лет. Но за последние три десятилетия ситуация усугубилась. В результате изменения, которая происходят сейчас с Эль-Юнке, подсказывают ученым, что может произойти со всеми тропическими лесами на планете в будущем.За последние 30 лет в заповеднике увеличилось количество пальмУченые отмечают, что в последнее время увеличилось количество пальм в Эль-Юнке. Если лес будет подвергаться таким ураганам примерно каждые десять лет, пальмы начнут преобладать над деревьями, что приведет к тому, что лес станет ниже и будет поглощать меньше углерода.Такой лес может быть более устойчивым к сильным ураганам, поскольку пальмы не склонны ломаться при сильном ветре. Но другие ожидаемые последствия изменения климата, такие как учащение засух, скажутся и на пальмах. В отличие от деревьев, они не смогут выжить в условиях недостатка влаги.Материалы о глобальном потеплении климата, которые не были опубликованы на сайте, вы можете почитать на нашем Яндекс.Дзен-каналеПоэтому вполне возможно, что в какой-то момент мы подойдем к порогу или переломному моменту, когда тропические леса превратятся совсем в другие экосистемы с преобладанием кустарников, которые хорошо переносят ураганы и засухи. Напоследок напомню, что потепление климата угрожает не только природе земли, но и здоровью человека, о чем я уже рассказывал.

Источник: hi-news.ru