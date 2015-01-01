Rolls-Royce разрабатывает ядерный реактор для добычи полезных ископаемых на Луне

В будущем люди будут добывать полезные ископаемые на Луне. С каждым годом в это верится все большеНа нашей планете очень мало редкоземельных металлов, которые используются в машиностроении, атомной технике и так далее. Но зато их должно быть предостаточно на Луне, астероидах и других космических объектах. Инженер Питер Диамандис (Peter Diamandis) и многие другие ученые считают, что первые в истории триллионеры сколотят состояние именно на добыче полезных ископаемых в космосе. На данный момент компаний, которые занимаются реализацией этой идеи, можно посчитать по пальцам. Но с каждым годом их становится все больше — на днях в гонку вступила компания Rolls-Royce. Стало известно, что она занимается производством ядерного реактора для добычи полезных ископаемых на Луне и Марсе. Помимо этого, ядерную энергию планируется использовать для запуска космических ракет. О новом начинании компании на данный момент известно не так много, как хотелось бы. Но даже имеющаяся информация очень интригует и достойна внимания — возможно, прямо сейчас формируется важная часть «человечества будущего».Достижения компании Rolls-RoyceМногим людям компания Rolls-Royce известна только как производитель дорогих автомобилей. Однако, она была основана в далеком 1906 году и также занимается производством авиационных двигателей. По словам главы оборонного подразделения компании Дэйва Гордона (Dave Gordon), на данный момент Rolls-Royce является единственной компанией в мире, которая занимается механическими, электрическими и ядерными технологиями.Первые автомобили компании Rolls-RoyceНа протяжении 60 лет она также занималась производством атомных подводных лодок и вполне может использовать свой опыт для создания космических кораблей. Ведь между подводным и космическим транспортом есть много общего. Как минимум, внутри них нет естественного источника воздуха, они обладают длительным сроком службы и нуждаются в надежном источнике энергии.У компании Rolls-Royce большой опыт в создании подводных лодокДобыча полезных ископаемых в космосеТак как на Земле не хватает редкоземельных металлов, недавно компания Rolls-Royce решила заняться их добычей на космических объектах. В первую очередь ей интересна Луна, но в будущем дело может дойти и до добычи ископаемых на Марсе. Для этого компания намерена использовать ядерные реакторы, потому что солнечной энергии для выполнения настолько сложной задачи недостаточно. По словам Дэйва Гордона, во многом возможность добычи полезных ископаемых вне Земли доступна благодаря трудам Илона Маска и Джеффа Безоса — основателей компаний SpaceX и Blue Origin. Обе компании намерены сделать космос доступным для любых желающих, поэтому разрабатываемые ядерные реакторы явно будут строиться при их поддержке. Если не они, в мире существуют другие аэрокосмические компании, как частные, так и государственные.В будущем полеты в космос должны стать обыденностьюВажно отметить, что добычей полезных ископаемых в космосе хочет заняться не только Rolls-Royce. В начале статьи я упомянул, что таких компаний можно посчитать по пальцам. Например, организации Lunar Outpost, Honeybee Robotics и Masten Space Systems занимаются разработкой систем для добычи воды на Луне. По данным издания Interesting Engineering, они намерены достичь своей цели в 2023 году, но видимых достижений в этом плане замечено не было. Помимо этого, недавно исследователи из Университета Аризоны получили от NASA грант в размере 500 000 долларов на разработку технологий добычи полезных ископаемых в космосе. Известно, что они разрабатывают группу роботов для поиска и добычи редкоземельных металлов.Космические путешествия, роботы и прочие фантазии писателей скоро могут статья реальностьюЧитайте также: Что такое реголит и зачем Китай летит за лунным грунтомКакие полезные ископаемые есть в космосе?Ученые уже знают, что в космосе можно найти золото, серебро, платину и другие дорогие металлы. Есть свидетельства того, что на Луне есть вещество гелий-3, который сегодня используется в МРТ. В теории, он также может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. На Земле это вещество настолько редко встречается, что сегодня даже литр стоит около 5 000 долларов. Также на Луне могут быть редкоземельные европий и тантал, которые активно используются в солнечных панелях и прочей электронике. Исходя из этого в то, что будущие добытчики ископаемых в космосе станут самыми богатыми людьми в мире, верится с большой охотой.Полезные ископаемые в большом количестве могут содержаться даже в астероидахСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Помимо Луны, полезные ископаемые есть и на астероидах. В нашей Солнечной системе их количество составляет несколько сотен тысяч. В теории, «шахтеры» будущего смогут добывать фрагменты астероидов и помещать их в емкости с бактериями. Именно они и будут извлекать из космических камней все дорогие составные части. О том, как все это работает, я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru