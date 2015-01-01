Генетическая мутация может продлить жизнь на 23%

В ходе научной работы ученые создали червей-мутантов, которые живут дольше остальныхЛюди с самых древних времен пытаются изобрести эликсир долголетия и жить больше 100 лет. Ученые пытаются увеличить длительность жизни человека до сих пор, но даже при наличии высоких технологий не могут достичь своей цели. На данный момент их внимание приковано к экстремофилам — бактериям, которые способны выживать даже без кислорода и в 100-градусной жаре. Им уже известно, что эти создания обладают мутацией, которая не позволяет их организмам не совершать ошибки во время производства белков. Недавно они наделили такой же мутацией плодовых мушек и с удивлением обнаружили, что она увеличила продолжительность их жизни на целых 23%. По мнению ученых, они открыли что-то совершенно новое и новое знание может помочь им в будущем разработать лекарство, которое по своей сути является тем самым эликсиром долголетия. Звучит очень интригующе, так что давайте разберемся в подробностях.Причина развития болезнейО многообещающем открытии ученых было рассказано в научном журнале Cell Metabolism. Ранее исследователи уже выяснили, что в результате ошибок при образовании белков у людей могут развиваться разного рода заболевания. Например, при избытке так называемых бета-амилоидов в головном мозге человека могут образоваться амилоидные бляшки. Считается, что они провоцируют развитие болезни Альцгеймера, при котором человек теряет память (возникает деменция) и постепенно умирает. По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция является одной из основных причин инвалидности в мире.Болезнь Альцгеймера неизлечима, но ученые пытаются изобрести технологию ее леченияАвторы научной работы отметили, что белки синтезируются из аминокислот и большую роль в этом процессе играют входящие в состав всех клеток рибосомы. Если говорит по-простому, рибосомы получают от организма инструкцию по тому, как должен «собираться» тот или иной белок и, собственно, создают их. Иногда в процессе возникают ошибки и в результате организм обзаводится «бракованными» белками, ведущими к развитию болезней и сокращающими длительность жизни. Молодые организмы умеют бороться с такими белками, но с возрастом эта способность исчезает и люди чаще болеют.3D-модели рибосомыСекрет долголетияВ рибосомах некоторых организмов имеется аминокислота RPS23, которая уменьшает вероятность возникновения ошибок при производстве белков. Оказалось, что из-за наличия мутации некоторые экстремофилы вырабатывают больше этих аминокислот, устраняют ошибки при производстве белков и благодаря этому живут гораздо дольше, чем другие организмы.Тихоходки являются самыми известными экстремофиламиВ ходе научной работы ученые попробовали внедрить эту мутацию в плодовых мушек дрозофил и заметили, что после этого насекомые стали более устойчивыми к высоким температурам. Вдобавок к этому, длительность жизни практически всех особей увеличилась на 23%. В сравнении с обычными особями, мушки-мутанты выглядели более здоровыми и были более активными. Такой же эксперимент ученые провели на круглых червях Caenorhabditis elegans — они не только стали более живучими, но и начали производить больше потомства.Круглый червь Caenorhabditis elegansЧитайте также: Ученые выяснили в чем особенность организма долгожителейПочему не существует эликсира долголетия?Но у терапии были выявлены побочные эффекты. Оказалось, что мутация замедлила рост живых существ, что в долгосрочной перспективе может стать причиной их полного вымирания. Если бы мушки и черви имели эту мутацию от природы, они бы попросту не выжили в дикой среде из-за своих маленьких размеров — их бы вытеснили более крупные создания. Исходя из этого ученые сделали вывод, что дающая долголетие мутация подходит только для организмов, которые живут в экстремальных условиях.Плодовая мушка дроздофилаПолучается, что для увеличения длительности жизни людей недостаточно мутации для выработки аминокислоты RPS23, это может быть опасно. Но теперь ученые знают, что ему подобные генетические изменения могут помочь изобрести технологию для обеспечения людям долголетия. На самом деле, что-то вроде «эликсира долголетия» уже существует — это антибиотик рапамицин. Он тоже уменьшает количество ошибок при производстве белка в организме и недавно была успешно протестирована на коже рук людей. Но у этого лекарства есть серьезные побочные эффекты вроде подавления иммунитета и повышенного риска занесения инфекций. Так что использовать его для обеспечения себе длительной жизни категорически запрещено.Кажется, в будущем долголетие людям обеспечит не правильное питание, а генная инженерияДавайте представим, что эликсир долголетия наконец-то создан. Как вы думаете, как после этого изменится мир? Своими фантазиями делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.Эликсира долголетия не существует, но некоторые люди умудряются жить более 100 лет. Некоторые из них не дают для этого ничего особенного и ведут далеко не самый здоровый образ жизни. Подробно о них я писал на нашем канале в Яндекс.Дзен.

Источник: hi-news.ru