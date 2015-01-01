Над Землей образовалась озоновая дыра, превышающая по площади Антарктиду

В атмосфере возникла озоновая дыра, которая по площади превышает АнтарктидуПервая озоновая дыра была обнаружена над Антарктидой еще в 70-е годы. С тех пор ученые каждый год внимательно следят в августе и сентябрь за образованием новой озоновой дыры, которая исчезает обычно к декабрю-январю. При этом контролирует количество озона в атмосфере служба мониторинга атмосферы Коперника, или сокращенно CAMS, которая также следит за ультрафиолетовым излучением, проникающим на Землю сквозь озоновый слой. Она анализирует тенденции, прогнозирует концентрацию озона на ближайшие дни и т.д. Озоновая дыра может располагаться не только над Антарктидой, но и другими регионами Земли, подвергая опасности здоровье людей, поэтому за информацией, которую предоставляет CAMS на основе спутниковых и прочих наблюдений, следит буквально весь мир. В этом году данные, поступившие от CAMS, вызвали у экспертов озабоченность. Нынешняя озоновая дыра вначале ничем необычным не выделялась. Она возникла, как и все предшествующие, в августе и имела стандартные размеры, но затем в течение двух недель стала резко увеличиваться в размерах. В результате по площади уже превышает 75% всех озоновых дыр, которые были зафиксированы за всю историю наблюдений.Озоновая дыра 2021 может стать самой большой за всю историю?Как говорит директор службы Винсент-Анри Пой, нынешняя озоновая дыра напоминает прошлогоднюю. В 2020 году она тоже не выделялась чем-то особенным до начала сентября, но позже быстро стала рекордной. Причем имеются все предпосылки к тому, чтобы она продолжала расти еще в течение двух-трех недель. Полярный вихрь в настоящее время стабилен, температура в стратосфере даже ниже, чем в это время в прошлом году. Поэтому своего максимума, скорее всего, она достигнет только в октябре.Озоновая дыра быстро увеличилась в размерах в течение двух недельНе исключено, что в этом году она сможет побить прошлогодний рекорд. К тому же, имеется прогноз ученых, согласно которому количество озона будет сокращаться в атмосфере вплоть до 2024 года. В таком случае разрастание озоновой дыры до рекордных размеров выглядит вполне логично.Чем опасна озоновая дыраКак известно, озон сдерживает опасное для человека ультрафиолетовое излучение Солнца. Правда, оно и с озоновым слоем остается на достаточно высоком уровне, в результате чего любители загорать подвергают свой организм серьезной опасности, о чем я рассказывал в статьях, где приводил мифы, связанные с загаром, а также нашей кожей. Но без озона ультрафиолетовое излучение Солнца становится еще более агрессивным. В результате оно может серьезно навредить здоровью людей и животных.Озон задерживает ультрафиолетовое излучение, которое представляет опасность для людей, а также флоры и фауныКроме того, отсутствие озонового слоя несет еще одну серьезную опасность — радиация нагревает Мировой океан, в результате чего повышается смертность морских существ и растений, которые и без того гибну по причине глобального потепления климата. В частности, массово вымирают морские звезды, что в свою очередь приводит к гибели лесов водорослей. Кроме того, мощное ультрафиолетовое излучение губительно влияет на растения на земле.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить последние новости, результаты наблюдений ученых за атмосферой, а также отличный юмор и многое другое.Однако, как говорит ведущий сотрудник главный геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев. Для жителей России озоновая дыра, расположенная над Антарктидой, не страшна. Гораздо опаснее малые озоновые дыры, которые возникают над нашей страной. К тому же, сейчас осень, люди уже ходят в одежде, поэтому УФ излучение в меньшей степени педставляет опасность, чем летом.Почему над Антарктидой возникают озоновые дырыОзоновая дыра, как не сложно догадаться, является участком в озоновом слое планеты, где уровень концентрации озона крайне низок. Но почему он возникает? Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь необходимо разобраться как вообще возникает озон. Парадокс в том, что его появлению мы обязаны ультрафиолетовому излучению, от которого он нас защищает. Под воздействием УФ молекулы кислорода расщепляются, после чего они присоединяются к другим молекулам кислорода.Во время полярных ночей в атмосфере над Антарктидой не образуется озон, потому что ультрафиолет не взаимодействует с молекулами кислорода. Так как молекулы озона обладают высокой массой, они опускаются к поверхности Земли, где разрушаются при нормальном давлении, так как обладают обладают низкой устойчивостью.Озоновые дыры возникают в результате естественных процессов и деятельности человекаНо, не только естественные процессы становятся причиной возникновения озоновых дыр. Учеными установлено, что большую роль в этом также играет деятельность человека. Дело в том, что молекулы озона вступают в реакции с различными веществами, которые попадают в атмосферу в результате выбросов. Наибольший вклад в его уничтожение вносят такие вещества, как водород, хлор, бром, монооксид азота, метан и пр.Поэтому в 1985 году был разработан Монреальский протокол, направленный на защиту озонового слоя нашей планеты. Суть его сводится к прекращению или ограничению производства тех веществ, которые, по мнению ученых, вызывают разрушение озонового слоя. Тем не менее, как мы видим, уже два года подряд специалисты фиксируют крупные озоновые дыры. Причем прошлогодняя стала не только самой большой и глубокой, но и самой длительной за 40 лет наблюдений.Если озоновая дыра 2021 года и дальше будет аномально быстро расти и достигнет действительно небывалых размеров, мы сообщим об этом на нашем Яндекс.Дзен-канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Источник: hi-news.ru