Пещера с рисунками древних людей была продана за 2,2 миллиона долларов
Воин племени осейджи, которой принадлежала проданная пещера
Наскальной живописью принято называть изображения на стенах пещер, которые были нарисованы людьми каменного века. Большинство пещер с первобытными произведениями искусства расположены на территории Европы, потому что именно там наши далекие предки были вынуждены подолгу прятаться от холодов. Однако, такие убежища есть и на территории других стран, например, в США. Правда рисунки внутри них нарисованы не пещерными людьми, а предками представителей местных племен. Недавно аукционный дом Selkirk Auctioneers & Appraisers продал одну из таких пещер неизвестному человеку за 2,2 миллиона долларов. При этом представители племени осейджи, предки которых жили внутри этой пещеры и там же похоронены, остались ни с чем. Эта новость вызвала волну негодования в обществе, но главы аукционного дома уверяют, что все будет хорошо.
Осейджи — индейское племя, которое примерно до 1200 года нашей эры жила на территории штата Кентукки, но из-за вторжения племен ирокезов переселилась в штаты Арканзас, Миссури, Канзас и Оклахома. Американский художник Джордж Кэтлин описывал членов этого племени как очень высоких людей — рост некоторых из них превышал 2 метров.
Пещера с рисунками в США
О скандальной сделке рассказало издание Independent. Сообщается, что пещера коренных американцев расположена в штате Миссури. Начиная с 1953 года владелицей окружающей пещеру территории считалась семья из города Сент-Луис, которая использовала ее в качестве места для охоты. Но, по какой-то причине, место вновь было выставлено на продажу. Представители племени осейджи пытались собрать достаточное количество денег для выкупа территории, но неизвестный человек обогнал их и приобрел землю за 2,2 миллиона долларов. Представители племени осейджи назвали сделку душераздирающей, потому что их предки жили в этой местности на протяжении 1300 лет. Часть из древних людей похоронена прямо внутри пещеры.
Один из рисунков внутри пещеры осейджи
Пещера племени осейджи является считается одной из главных мест наскального искусства в Северной Америке. Ученые насчитали на стенах около 290 изображений животных, птиц и мифических существ. Так ими были найдены изображения людей, причем очень детализированных: на некоторых из них даже показана одежда, что является большой редкостью. В ходе изучения красок, при помощи которых были нанесены рисунки, ученые определили их примерный возраст — 1000 лет. Считается, что между 800 и 1100 годами нашей эры предки народа осейджи использовали пещеру для похоронных и другого рода ритуалов. Также пещера важна тем, что внутри нее обитают разные виды летучих мышей, в том числе и находящаяся на грани вымирания индианская ночница (Myotis sodalis).
Летучая мышь вида Myotis sodalis
Еще один рисунок из пещеры
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Скандальная сделка на аукционе
Исходя из всего этого, продажей пещеры возмущены не только представители народа осейджи, но и ученые. По словам исследовательницы Кэрол Диас-Гранадос (Carol Diaz-Granados), которая исследовала пещеру более двух десятилетий и вместе с мужем написала о ней книгу, это все равно, что продать на аукционе Сикстинскую капеллу. Так называется бывшая домовая церковь в Ватикане, которая сегодня является выдающимся памятник эпохи Возрождения. Общество уверено, что пещера является святым местом и должна принадлежать только народу осейджи.
Представители народа осейджи сегодня
При этом представители аукционного дома Selkirk Auctioneers & Appraisers уверены, что ничего плохого не произошло. По их словам, попасть внутрь пещеры очень сложно, потому что к ней не проложена дорога. Желающим очутиться в исторически важном месте необходимо преодолеть пешком большое расстояние, а потом пройти через отверстие размером 90 на 90 сантиметров. Также они уверяют, что тщательно проверили покупателя — он будет соблюдать законы штата по защите исторических памятников. Согласно им, любое физическое или юридическое лицо, которое разрушает место захоронение людей, совершает уголовное преступление.
Небольшое видео о пещере осейджи
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Наша планета полна разнообразных пещер, причем некоторые из них до сих пор остаются неоткрытыми. Недавно на территории Саудовской Аравии была исследована пещера Умм-Джирсан, которая простирается на целых 1,5 километра. Внутри нее были найдены тысячи костей животных и даже людей. Можно было подумать, что внутри нее жил какой-то монстр и, на самом деле, истина где-то рядом. Почитать об этом ужасном месте можно по этой ссылке.
Источник: hi-news.ru
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