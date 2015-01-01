В США домашние кошки заразили женщину легочной чумой

Кошки штата Вайоминг стали распространителями чумыВ июне 1894 года француз Александр Йерсен и японец Китасато Сибасабуро узнали о существовании чумной палочки (Yersinia pestis), которая является возбудителем чумы. Самыми распространенными видами этого смертельно опасного заболевания являются бубонная и легочная чума. В первом случае на теле человека возникают бубоны — увеличенные лимфатические узлы. Легочная форма встречается реже и ее главными симптомами являются кашель, боль по всему телу, слабость, учащенный пульс и так далее. Вспышки чумы возникают даже сегодня, но благодаря современной медицине их удается быстро нейтрализовать. Все чаще заболевания чумой сегодня фиксируются на территории американского штата Вайоминг. Судя по всему, в дикой природе этих краев живут зараженные чумной палочкой блохи которые, в свою очередь, передают болезнь грызунам. Недавно в штате был зафиксирован еще один случай заражения — источником болезни оказались домашние кошки одной женщины.Как распространяется чума?Информацией об этом случае поделился Департамент здоровья штата Вайоминг. Если верить статистике, каждый год в западной части США регистрируется 5-6 случаев заражения чумой. Как правило, грызуны и другие животные заражают людей бубонной чумой. Эта форма заболевания развивается при проникновении чумной палочки через кожу, то есть даже при физическом контакте зараженного организма со здоровым. А легочная форма встречается реже потому, что передается воздушно-капельным путем или при непосредственном занесении инфекции нечистыми руками на слизистые оболочки.Чумные палочки Yersinia pestis под микроскопомЛегочная чума в СШАНесмотря такой сложный способ заражения, именно легочная чума недавно была диагностирована у одной из жительниц Фримонта, округа штата Вайоминг. Это седьмой случай заражения чумой в этих краях, причем источником заболевания оказались домашние кошки. Считается, что животные могли свободно гулять по близлежащим территориям, где очень высока вероятность встречи с зараженными грызунами. Также есть вероятность, что они столкнулись непосредственно с чумными блохами. На изображении ниже показана одна из них — в ее брюхе можно заметить темную область, которая наполнена болезнетворными бактериями.Зараженная чумными бактериями блоха Xenopsylla cheopisПо словам эпидемиолога Алексии Харрис (Alexia Harrist), ранее случаи заболевания животных в штате Вайоминг уже регистрировались. Этот случай доказывает, что где-то в дикой среде есть источник заболевания и риск заражения существует по всей территории штата. Чтобы не допустить распространения болезни, власти советуют всеми силами бороться с грызунами. Важно отметить, что при попадании мышей в ловушку ни в коем случае нельзя дотрагиваться до них руками. Также рекомендуется использовать репелленты — средства для отпугивания членистоногих, к которым и относятся блохи. Ну и наконец, очень важно следить за домашними животными и не подпускать их к себе, если они имеют возможность свободно гулять.Разносчиками чумы могут стать даже домашние кошкиЧитайте также: От какой редкой болезни могут умереть владельцы собак?Где чаще возникают вспышки чумы?Несмотря на то, что в США часто фиксируются вспышки чумы, она не является лидером по заболеваемости. В 2006 году около 300 человек заразились чумой в республике Конго. В конце 2017 года крупная вспышка возникла на острове Мадагаскар. А в 2019 году очаг распространения чумы был обнаружен на территории Китая и эта новость была очень обсуждаемой. Важно отметить, что в последнем случае один из попавших в больницу мужчин заразился чумой от плохо прожаренного мяса кролика. И эта вспышка была не единственной за последнее время — в 2014 году из-за смерти 38-летнего мужчины властям даже пришлось изолировать часть города Йумен.Сегодня чума поддается лечению, но все еще существуетЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!К большому счастью, сегодня любая разновидность чумы подвергается лечению. Первые вылеченные от чумы люди появились в конце XIX века — их лечили при помощи противочумных вакцин и сывороток. С развитием медицины в руках врачей появились все более сильные антибиотики и сегодня им удается вылечить практически всех больных. А ведь раньше чума, безо всяких преувеличений, была самой опасной болезнью и уносила жизни зараженных людей в 95% случаев. Важно отметить, что в истории человечества возникало несколько эпидемий чумы. О том, как они закончились, я рассказывал в этом материале. Также там вы узнаете о других крупных эпидемиях человечества.

Источник: hi-news.ru