Коровы влияют на глобальное потепление климата гораздо меньше, чем соя и кукуруза

Массовое выращивание кукурузы приводит к уничтожению лугов во всем миреКогда речь заходит о луге, перед глазами возникает бескрайний “зеленый ковер”, густой аромат душистых трав, бабочки, порхающие над цветами и щебетание луговых птиц. Возникает ощущение умиротворения и даже возвращения в детство. Однако мало кто знает, что реальная польза лугов скрывается под землей. Корни многих трав и других многолетних растений могут уходить вглубь почвы более чем на 3 метра. Они на протяжении тысячелетий “вытягивали” углерод из атмосферы и удерживали его глубоко в грунте. Считается, что в почве лугов сконцентрировано около трети всего имеющегося на Земле углерода. В то же время луга становятся все более редким явлением. Она за последние несколько десятилетий уступили место таким культурам, как кукуруза и соя. В результате многие виды растений, насекомых и птиц оказались под угрозой полного исчезновения. Но главное, что кукуруза и соя не могут втягивать из атмосферы и удерживать в почве углерод, что приводит к большим его выбросам в атмосферу, а, следовательно, и ускорению глобального потепления (которое часто путают с изменением климата).Выращивание сои и кукурузы ускоряет процесс глобального потепления климатаКаждый раз, когда пастбище вспахивают, опрыскивают гербицидом и высаживают посевы, уничтожаются сотни глубоко укоренившихся многолетних растений, которые способны всасывать углерод в почву и удерживать его там. Исследование 2019 года, проведенное Тайлером Ларком, сельскохозяйственным исследователем из Университета Висконсина, показало, что обработка почвы для расширения пахотных земель способствует выбросу в воздух такого же количества углекислого газа, которое выбрасывает 31 миллион автомобилей.Исследование 2018 года, проведенное под руководством The Nature Conservancy, показало, что в США сохранение пастбищ может предотвратить почти в три раза больше выбросов углерода, чем сохранение лесов. По словам экспертов, потеря тропических лесов Амазонки вызывает серьезную озабоченность у защитников природы, но пастбищам угрожает еще большая опасность. Приблизительно половина всех пастбищ в умеренном поясе во всем мире была потеряна за последние годы. Леса Амазонки же потеряли около 20% свое площади. Согласно отчету Всемирного фонда дикой природы, только в 2019 году более миллиона гектар пастбищ были распаханы только в Северной Америке.В грунте лугов содержится огромное количество углеродаКогда цены на урожай резко выросли, начиная с середины 2000-х годов, фермеры во всем мире на это отреагировали. Только в США в период с 2008 по 2016 год они превратили более 4 миллионов гектар пастбищ в посевные поля. Больше всего пострадали северные равнины. В конце концов, цены на кукурузу упали, но в начале этого года цены на кукурузу и сою вновь поднялись. В результате посевные площади под кукурузу увеличились на 2 процента в 2021 году. Посевные площади сои выросли в процентном отношении более чем в два раза.Кукуруза уничтожает флору и фаунуМногие утки и других водоплавающие птицы нуждаются в лугах, где они строят свои гнезда. Также луга являются домом для сотен видов растений и насекомых, многие из которых уже находятся на грани исчезновения. Например, бабочка-шкипер в США была недавно внесена в список находящихся под угрозой исчезновения.Но больше всего от уничтожения диких лугов страдают птицы. В 2019 году исследование в США показало, что они находятся в наибольшей опасности, так как их популяция сократилась более чем на 50 процентов начиная с 1970 года. Это касается тех птиц, которые питаются или гнездятся только на лугах — горный кулик, восточный жаворонок, воробей-кузнечик и пр.В результате уничтожения лугов в США количество луговых птиц сократилось на 50%Наибольший вклад в уничтожение птиц и насекомых вносят неоникотиноиды. Они были представлены в конце 1980-х годов как более безопасная альтернатива предыдущим инсектицидам. Но исследование за исследованием показали, что вред, который они наносят фауне, сложно преувеличить. Поэтому в 2018 году в США неоникотиноиды были запрещены.Подписывайтесь на нас в Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов, касающихся самых острых вопросов, возникших перед человечеством.Коровы не влияют на глобальное потепление климата?Как известно, коровы в большом количестве выделяют метан, один из парниковых газов. Кроме того, в тропиках часто уничтожаются леса для пастбищ. Все это делает говядину одним из самых неблагоприятных для климата продуктов питания. Поэтому многие страны стремятся к снижению потребление этого мяса, а, следовательно, и уменьшению поголовья коров.Выброс парникового газа коровами компенсируется способностью лугов поглощать углерод из атмосферыОднако, следует учитывать, что коровы являются частью экосистемы лугов. Они обеспечивают их детритом, который подпитывает растения, активно поглощающие парниковые газы. В результате они компенсируют выбросы газов от самих животных. Кроме того, многие исследования показали, что коровы, пасущиеся на лугах, выделяют меньше парниковых газов, чем те, которые находятся на откормочных площадках. Однако на выброс газов влияет также множество факторов, поэтому ученые все еще выясняют влияние того или иного животноводческого хозяйства на климат. Напомню, недавно я рассказывал о том, что ученые планируют воссоздать мамонта, который позволит восстановить луга в Арктике, что также снизит выброс парниковых газов из почвы.Напоследок отмечу, что в настоящий момент проблемой исчезновения диких лугов занимаются защитники природы во всем мире, однако решения должны приниматься на уровне правительств стран. Если этого не сделать, мы окажемся на шаг еще ближе к климатической катастрофе.

Источник: hi-news.ru