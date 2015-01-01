Самая длинная пещера в мире оказалась больше, чем считалось раньше

Мамонтова пещера считается самой большой в мире и ежегодно ее посещают миллионы туристовМамонтова пещера, которая расположена на территории американского штата Кентукки, считается самой длинной в мире. На протяжении миллионов лет она образовывалась в горной системе Аппалачи под воздействием природных явлений. Ученые постоянно занимаются ее изучением и до сих пор считалось, что ее длина составляет 663 километра. Но недавно представители Службы национальных парков (NPS) объявили, что исследователям удалось найти новый участок длиной 13 километров. Так что актуальная длина мамонтовой пещеры равна 676 километрам. Это примерно то же самое, что расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга — внушительный размер, не так ли? Чтобы найти новый участок пещеры, ученым пришлось взбираться на вертикальные препятствия и ползать в грязи. На данный момент о мамонтовой пещере известно много интересного.Интересный факт: мамонтова пещера не имеет ничего общего с мамонтами. В переводе с английского слово «mammoth» можно перевести как «огромный». Получается, что пещера получила такое название из-за своих громадных размеров.Как ученые изучают пещеры?О том, что самая длинная пещера в мире оказалась еще больше, рассказало научное издание Science Alert. Изучением мамонтовой пещеры, которая также известна как пещерная система Мамонтова — Флинт-Ридж, занимались волонтеры из Фонда исследований пещер (CRF) и добровольцы из Кентукки. По словам менеджера фонда Карен Уиллмс (Karen Willmes), многие проходы внутри пещеры являются очень сложными. Исследователям пришлось преодолевать вертикальные препятствия, плавать в воде и ползать в грязи. После экспедиции картографы нанесли новые данные на карты и выяснили, что пещера является более длинной, чем считалось раньше.Исследователи мамонтовой пещеры вынуждены ползать в грязи и рисковать своими жизнямиИстория мамонтовой пещерыМамонтова пещера была открыта американскими первопроходцами в 1797 году. Но коренным жителям Америки (индейцам) она была известна уже давно — внутри пещеры были найдены несколько индейских мумий и захоронений. По расчетам ученых, пещера была образована 10 миллионов лет назад в результате эрозии известняка. Если говорить по-простому, огромные лабиринты возникли из-за того, что дождевая и речная вода долгое время просачивалась сквозь трещины в земле и образовывала пустоты. На данный момент в мамонтовой пещере насчитывается 225 подземных ходов, около 20 больших ходов и столько же глубоких шахт.Часть карты мамонтовой пещеры. Ее 3D-модель можно посмотреть по этой ссылкеЭто не первый случай, когда мамонтова пещера «возрастала» в ходе научных экспедиций. Самой длинной пещерой в мире она начала считаться в 1969 году — в то время ее протяженность оценивалась в 105 километров, благодаря чему она даже вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В 1972 году ученые провели 14-часовую экспедицию и узнали, что ее длина достигает 232 километров. После этого ученые много раз проникали в пещеру и каждый раз обнаруживали новые ходы. Так и получилось, что сегодня длина мамонтовой пещеры превышает 670 километров. Не исключено, что в будущем ученые найдут еще больше ныне неизвестных проходов.Когда дело доходит до открытий в Мамонтовой пещере, им не видно конца! — поделились представители национального парка Мамонтова пещера на своей странице в Facebook.В мамонтовой пещеры построены мосты, чтобы туристам было легче ходитьЧитайте также: Пещера с рисунками древних людей была продана за 2,2 миллиона долларовКто живет в пещерах?Каждый год мамонтову пещеру помещает более 2 миллионов человек. Ученым уже известно, что внутри нее обитает более 130 видов диких животных. Например, она является домом для 14 видов троглобитов. Так принято называть животных, которые приспособились к жизни под землей. Так как они живут в полной темноте, в ходе эволюции они лишились глаз и пигментации — их тела бесцветны. Так как они не привыкли к солнечному свету, даже попадание небольшого пучка света может стать причиной их гибели. Так как эти создания являются очень редкими и уязвимыми, их тщательно оберегают. В 2007 году из-за их обнаружения в Австралии даже было остановлено рытье глубокой шахты.Троглобиты не имеют глаз, а их тело не окрашено ни в какой цветТак как ученые постоянно занимаются ее изучением, а внутри часто бывают туристы, пещера оснащена электрическим освещением. Окружающие условия в пещере никогда не меняется — там нет ветра, а температура воздуха держится на отметке +10 градусов Цельсия. Верхняя часть пещеры покрыта слоем песчаника, который сегодня защищает ее от попадания воды. Благодаря этому, верхние проходы пещеры сухие и не имеют особых препятствий. Но для обнаружения новых проходов исследователям приходится заглядывать в самые потаенные уголки пещеры и даже рисковать своими жизнями.Видео про мамонтову пещеруСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На нашей планете существует много интересных пещер. Одной из них является найденная в 1986 году пещера Мовиле, которая расположена на территории Румынии. Она была закрыта от всего остального мира на протяжении 500 000 лет и все это время внутри нее жили и развивались неизвестные науке животные. Сегодня в этом месте очень мало кислорода и много ядовитых веществ. Подробнее об этом удивительном месте я рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru