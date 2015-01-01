В поисках межзвездных памятников или что останется после нас?

Мы можем оставить после себя нечто большое, чем просто ДНКПредставьте, что через месяц наступит конец света. Причиной тому послужит неизбежное падение астероида, подобного тому, что погубил динозавров. Что вы будете делать? Как проведете последние 30 дней своей жизни? Я бы, например, провела время с близкими людьми – семьей и друзьями. Но что дальше? Что, если после падения астероида вся жизнь на Земле – как и сама планета – канут в небитые, например, из-за массивной солнечной вспышки? Что, в таком случае, останется после вас? А после нашей цивилизации? Ничего. Пустота. Безжизненное космическое пространство, которое если и наполнится жизнью вновь, то лишь спустя миллионы и миллиарды лет. И если на просторах безграничного космоса никого нет, то пространство, увы, пропадает впустую. Но если сотни миллиардов звезд в разных галактиках кишат обращающимися вокруг них планетами, на некоторых из которых есть жизнь (или была в какой-то момент времени), эти цивилизации могли что-то оставить после себя. Что-то, что несется сейчас по просторам космического океана, подобно «Вояжерам» и «Пионерам», что мы отправили в космос почти пять десятилетий назад.Кто мы и куда направляемся?ХХ век вошел в историю как один из тяжелейших периодов человечества. Следом за Первой Мировой войной пришла пандемия испанского гриппа, которая унесла десятки миллионов жизней. Жертвами Второй Мировой войны стали по меньшей мере – по разным оценкам – от 50 до 80 млн человек с учетом и военных, и гражданского населения. Но за последующим миром и победой над фашисткой Германией последовала холодная война и разработка ядерного оружия.Отправка в космос первых роботизированных аппаратов а затем и человека, сопровождаясь гонкой вооружений, меркнет по сравнению со взрывом ядерного реактора в Чернобыле. Самая страшная катастрофа в истории нашей цивилизации в конечном итоге послужила одной из многочисленных причин падения Советского Союза.Сегодня многие исследователи считают, что катастрофа в Чернобыле ускорила распад СССР.Начиная примерно с 1980-х, несмотря на многочисленные войны, вспыхивающие в разных уголках нашей планеты, мир живет относительно мирно. Этот период длился вплоть до конца 2019 года, то есть до пандемии COVID-19. За это время у нас появился не только интернет, но и новые мощные компьютеры, включая карманные, а численность населения возросла до рекордных 7,8 миллиардов. Такого не было ни разу за всю историю человечества, с самого момента появления наших далеких предков миллионы лет назад.Читайте также: Чем закончится пандемия? Подсказки есть в истории прошлых болезнейОднако этот прорывной отрезок времени принес с собой другие проблемы, которые нам с вами, как ныне живущим и ответственным за происходящее, предстоит решить. Так, изменение климата несет с собой больше угроз, чем предполагали большинство исследователей несколько лет назад и происходит стремительнее чем предсказывали компьютерные модели.Но изменение климата, которое однозначно несет с собой разрушения, не единственная проблема для нашего общества и цивилизации. Ядерное оружие по-прежнему в обиходе, а такие страны как Северная Корея то и дело проводят новые испытания.Развитие технологий тоже имеет обратную сторону – научный прогресс, по мнению многих исследователей, в конечном итоге может привести к гибели человечества, а главный астрофизик Великобритании, лорд Мартин Рис и вовсе считает, что человечество вряд ли сможет пережить XXI век.Будущее, что лежит перед нами, пока что в наших руках.Больше по теме: Математика конца света: может ли научный прогресс привести к гибели человечества?Словом, будущее наше туманно. И, к счастью, не определено. Однако все вышеописанное заставляет задуматься – если человеческая цивилизация исчезнет (а это рано или поздно произойдет, ибо ничто не вечно на просторах Вселенной), то что останется после нас? Да, мы можем оставить «послание в бутылке» для будущих поколений или «временную капсулу» с важным посланием.Но что будет, когда Солнце испепелит Меркурий, Венеру, Землю, Марс и другие планеты Солнечной системы? Узнает ли кто-нибудь там, в бесконечно темном космосе о том, что мы были? И чего нам удалось добиться, прежде чем время или что-то еще не погубило нас?Послание другим мирамМожет показаться удивительным, но за большинство посланий к другим мирам стоят всего два человека (я не говорю о тысячах ученых и инженеров, которые реализовывали потрясающие проекты, но об идеях, благодаря которым их усилия воплотились в жизнь). Их имена – Карл Саган и Фрэнк Дрейк.Американский астроном и популяризатор науки Карл Саган.Идеи, как известно – движущая сила цивилизации. Именно они привели нас туда, где мы находимся сегодня, обеспечив большинству жителей планеты более-менее удовлетворительные условия для жизни. Но идей, которые могут стать источниками зла полно. Это происходит в частности потому, что превратить с виду безобидную идею в разрушительную, извратив ее суть очень легко.Карл Саган, как вы, вероятно, знаете, является одним из величайших мыслителей нашего времени. По крайней мере, мне так кажется. Будучи астрономом, он интересовался не только звездами, но задавался вопросами о жизни за пределами нашей планеты и о том, сможем ли мы когда-нибудь обнаружить на просторах Вселенной кого-то еще.Астроном и автор знаменитго уравнения Фрэнк Дрейк.Он и его коллега астроном Фрэнк Дрейк как минимум трижды были первыми — первыми в мире начали поиски сигналов других цивилизаций и создали Проект «Озма», первыми в мире создали послание для внеземных цивилизаций — пластинку Пионера и отправили в космос межзвездное радиопослание — послание Аресибо.Именно благодаря им сегодня мы с гордостью можем сказать, что если уж нам и суждено погибнуть в ближайшие сотни лет, мы оставили после себя лучшее, что могли.Послание в темнотуПослание «Вояджеров»Что вы скажете сверхразумной инопланетной цивилизации от имени всех жителей Земли? Или, по крайней мере, как бы вы подвели итог человечеству во Вселенной на случай, если кто-то слушал? Над этим вопросом и размышляли Саган с Дрейком, разработывая контент для записи пластинок Voyager.В письме Алану Ломаксу Карл Саган назвал запись «Вояджера» «космической поздравительной открыткой». Оба космических аппарата «Вояджер», запущенных в 1977 году, несут копии этих записей. Ранее Саган участвовал в создании сообщения, размещенного на «Пионерах 10» и «11» – первых миссиях NASA, которые покинут нашу Солнечную систему – о них мы рассказывали ранее. Но планы по отправке сообщений с миссиями «Вояджера» были изложены в гораздо большем масштабе.Еще больше интересных статей о том, как сапиенсы покоряли космическое пространство и не только, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Космический аппарат «Вояджер-1» стал межзвездным путешественником. Вот он, настоящий Интерстеллар.Роботизированные аппараты, которые бороздят космический океан больше 40 лет, несут на себе научные данные:На пластине, инкрустированной золотом, изображена карта пульсаров, на которой помечено положение Солнца в Галактике;Изображение Земли из космоса и её различные пейзажи; сцены из жизни животных и человека, их анатомическое строение, включая молекулу ДНК;Разделы пластинок также содержат приветствия на 55 языках; музыкальные записи, которые внесли большой вклад в человеческую культуру; записи звуков природы, биологического мира и человеческой деятельности (шаги, сирена, запуск ракеты и т.д.).Так выглядят золотые пластины «Вояджеров» – космических странников.Помимо прочего, диски сопровождаются обращением генерального секретаря ООН и президента США Джимми Картера, которые возглавляли посты в год запуска «Вояджеров».Этот аппарат создан в США, стране с населением 240 млн человек среди 4-миллиардного населения Земли. Человечество всё ещё разделено на отдельные нации и государства, но страны быстро идут к единой земной цивилизации.Мы направляем в космос это послание. Оно, вероятно, выживет в течение миллиарда лет нашего будущего, когда наша цивилизация изменится и полностью изменит лик Земли… Если какая-либо цивилизация перехватит «Вояджер» и сможет понять смысл этого диска — вот наше послание:Это — подарок от маленького далёкого мира: наши звуки, наша наука, наши изображения, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Мы надеемся, настанет день, когда будут решены проблемы, перед которыми мы стоим сегодня, и мы присоединимся к галактической цивилизации. Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой Вселенной, огромной и внушающей благоговение.Обращение президента Соединенных Штатов Джимми Картера, записанное на пластинках «Вояджеров».Вам будет интересно: Сколько внеземных цивилизаций может существовать поблизости?Интересно, что Саган полагал, что «Включение музыкальных подборок в запись Voyager гарантирует им своего рода бессмертие, которого нельзя было достичь никаким другим способом«. И все же, маловероятно, что записи «Вояджера», которые сейчас находятся на краю нашей Солнечной системы, когда-либо будут найдены инопланетными формами жизни.Точно так же, как идеи о жизни на Луне – разумной инопланетной жизни – цивилизации на Марсе и увлеченности НЛО, записи «Вояджера» многое говорят о том, как мы видим себя в космическом контексте.Размышления над идеями, лежащими в основе этой записи, дают возможность рассмотреть, как мы представили себя на артефакте, который, как настаивал Саган, переживет почти все остальное, что производит человечество.Уравнение ДрейкаВ 1960-х годах, помимо Дрейка и Саган, к поиску инопланетных сигналов присоединился ряд ученых. По мере того как становилось все более очевидным, что на других планетах Солнечной системы нет разумной жизни, стало возможным обнаруживать сигналы с гораздо большего расстояния. Уравнение Дрейка стало способом оценить количество цивилизаций в галактике, которые могли бы посылать радиосигналы, которые мы могли бы обнаружить.Здесь, в верхней части черновика статьи начала 1960-х годов, Карл Саган представляет и интерпретирует уравнение Дрейка – уравнение для оценки числа внеземных цивилизаций, которые могли бы связаться с нами. В этом конкретном эссе он исследует вероятность физического контакта, то есть посещения земли внеземными цивилизациями.Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram. Так вы точно не пропустите ничего интересного!Проект прямого контакта Между Галактическими Цивилизациями посредством Релятивистского Межзвездного Космического полета. 1960-1962 годЦель уравнения Дрейка – определить параметры для определения возможного числа цивилизаций в нашей галактике, с которыми мы могли бы общаться. Каждая из переменных после знака равенства умножается, чтобы получить результат.R-скорость звездообразования;fp-доля тех звезд, у которых есть планеты, ne-среднее число планет, которые теоретически могли бы поддерживать жизнь;fℓ будет долей планет, которые могли бы поддерживать жизнь, которая в какой-то момент действительно поддерживает жизнь;fi-доля тех планет, которые на самом деле развивают разумную жизнь;fc-доля цивилизаций, которые разрабатывают технологию, которая высвобождает обнаружимые признаки их существования в космос;L-оценка продолжительности времени, в течение которого такие цивилизации будут существовать.Все вместе уравнение Дрейка выглядит так: N = R* • fp • ne • fl • fi • fc • L.В целом, Саган и Дрейк были взволнованы возможностью контакта с разумной жизнью во Вселенной из-за их собственных представлений о прогрессивной ценности технологий и науки. Эти цивилизации, которые, возможно, могли бы существовать дольше, чем наша, по их мнению, скорее всего, преодолели бы такие мелочи, как война, насилие и завоевания.Не пропустите: Стоит ли искать инопланетную жизнь?Межзвездные памятникиНа заре 20-го века многие искали сигналы с Марса в узорах света. Появление радио значительно расширило этот поиск за пределы нашей солнечной системы. Хотя ученым еще предстоит найти сигналы из другого мира, они не прекращают поиски. На самом деле мы взяли на себя смелость первыми обратиться к другим мирам и попытались составить буквально универсальные послания на века.Многие люди сыграли важную роль в разработке, разработке и производстве золотой пластинки «Вояджеров».Таким образом, наши долгоживущие памятники могут быть не только технологическими реликвиями, которые демонстрируют активный интеллект, но и превосходить естественный интеллект человека; а именно, они могут быть представлены оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ). Но это – уже совсем другая история.

Источник: hi-news.ru