Ученые нашли способ как научить иммунитет бороться с раком

Ученые придумали способ, как заставить иммунную систему уничтожать раковые опухолиИммунитет человека устроен так, что замечает неправильные молекулы, которые не должны быть в организме, и уничтожает их. К таким молекулам относятся вирусы, а также белки, которые появляются не там, и не тогда, когда должны, то есть являются подозрительными. К таким относятся белки, которые покрывают раковые клетки. Их еще называют белками мишенями. Иммунитет распознает их и начинает атаковать раковую опухоль. Но почему же тогда рак является тяжелым, а порой и неизлечимым заболеванием, спросите вы? Проблема в том, что раковые клетки обладают механизмом, который умеет обманывать иммунную систему, в результате чего иммунитет быстро престает воспринимать злокачественные опухоли, как вражеские, способные навредить организму. Сотрудники Массачусетского технологического института рассказали о механизме, который позволяет раковым клеткам обманывать иммунитет, а также нашли способ как заставить иммунитет бороться с раком.Как работает иммунитет и почему его обманывают раковые опухолиКак известно, главное оружие иммунитета — это цитотоксические Т-лимфоциты. Задача их заключается в том, чтобы распознать бактерии или зараженные вирусы и атаковать их. Однако на поверхности опухоли появляется большое количество белков. Причем, один и тот же белок Т-клетки могут распознавать по разным его участкам. В результате, как пишут исследователи, появляется большое количество разных групп Т-клеток, предназначенных для распознавания разных молекулярных признаков белков-мишеней.Одни группы Т-клеток эффективно распознают белки, другие менее эффективно. В результате они начинают между собой конкурировать. Это приводит к тому, что в организме остается только одна активная группа Т-лимфоцитов, которая распознает рак наиболее эффективно, остальные подавляются, но при этом не исчезают полностью. Они так и остаются в организме в подавленном состоянии. Этот механизм используется организмом с целью экономии своих ресурсов — зачем ему создавать множество групп Т-клеток, если и одна справится со своей задачей более эффективно?Иммунная система сама подавляет большую часть Т-лимфоцитов, не давая им бороться с ракомКазалось бы, все логично и целесообразно, но в этот момент вступает в борьбу с иммунитетом раковая опухоль. Она обманывает оставшуюся единственную группу Т-лимфоцитов. В результате они перестают бороться с опухолью, но при этом подавляют любые другие Т-лимфоциты, которые пытаются атаковать опухоль. То есть злокачественные клетки начинают использовать наиболее эффективные Т-клетки в качестве своих «охранников». В результате опухоль начинает беспрепятственно расти.Еще больше информации о последних исследованиях и достижениях ученых относительно лечения рака читайте на нашем Telegram-каналеВакцинация против рака разбудит Т-лимфоцитыУченые Массачусетского технологического института, проанализировав работу иммунной системы против рака, решили восстановить подавленные Т-клетки путем вакцинирования. Подробные результаты исследования описаны статье, опубликованной на днях в журнале Cell. Чтобы проверить терапевтический эффект, исследователи использовали мышей с злокачественной опухолью в легких.Как говорит Меган Бургер, ведущий автор исследования, она обнаружила, что после вакцинации мышей наноантигенами, то есть белками, которые возникают на раковых клетках, подавленные популяции Т-клеток “омолаживаются” и вновь начинаю атаковать злокачественные клетки. Причем наибольшего успеха им удалось добиться при вакцинации мышей наноантигенами определенного типа, с которыми Т-клетки слабо связывались.Вакцинация белками-мишенями позволила активировать «спящие» Т-лимфоцитыИспользование одного из таких белков, позволило уменьшить опухоль у мышей примерно на 27 процентов. При этом Т-клетки начинали более активно размножаться и эффективно указывать иммунной системе злокачественные клетки. И, что самое главное, после вакцинации среди популяции Т-лимфоцитов были клетки, которые обладают длительной “памятью”, обеспечивающей долгое время иммунный ответ раковой опухоли.В будущей работе ученые планируют протестировать терапевтическое действие данной технологии совместно с лекарствами от рака, которые называются ингибиторами контрольных точек. Они тоже воздействуют на Т-клетки, стимулируя их атаковать опухоль. В результате вакцинация будет стимулировать размножение Т-клеток, а препараты сделают их еще более активными. О результатах этих исследований вы сможете прочитать на нашем Яндекс.Дзен-канале.Также Меган Бургер говорит, что эффективность технологии повысить индивидуализация белков. То есть выявление определенных белков, которые имеются на конкретной раковой опухоли, и создание на их основе вакцины. Напомню, что идея эта уже не новая. Ранее я рассказывал о другом исследовании ученых, которые протестировали индивидуальные вакцины на пациентах с тяжелой формой рака, и при этом добились хороших результатов.Напоследок отмечу, что лечение рака путем стимуляции иммунитета является одним из наиболее перспективных направлений на сегодняшний день. Однако параллельно ученые разрабатывают препараты, которые более доступны и эффективны, чем существующие. Одним из таких является препарат на основе козьего молока.

Источник: hi-news.ru