Следы ДНК на месте преступления могут ввести в заблуждение

След ДНК способен ввести криминалистов в заблуждение, так как может появиться из воздухаМетод идентификации личности при помощи его генетического материала был разработан в 1984 году британским ученым Алеком Джеффирсом. С тех пор его стали использовать криминалисты. Изначально он был дорогим, и воспринимался, как нечто экзотическое. Однако постепенно превратился просто в рутину. Причем за это время технология была настолько усовершенствована, что для анализа стали использовать частицы ДНК, обнаруженные на месте преступления, которые даже не видны глазу. Считается что, если такие частицы обнаружены на какой-либо поверхности, значит человек к ней прикасался. Но насколько убедительным доказательством можно считать ДНК-след? Ученые Университета Флиндерса сообщают, что вовсе не обязательно касаться какой-либо поверхности, чтобы на ней появились следы ДНК. К такому вводу они пришли на основе эксперимента, поэтому нет поводов ему не доверять. Это значит, что подобное доказательство можно ставить под сомнение.ДНК тест — как по нему идентифицируют человекаКак известно, ДНК представляет собой молекулу, в которой содержатся генетические инструкции, определяющие наш внешний вид и другие особенности организма. Особенность этой молекулы заключается в том, что она достаточно устойчивая. Даже после того, как мертвая клетка разрушается, ДНК остается практически невредимой. Поэтому в почве находят ДНК, которые остались еще со времен неандертальцев. А не так давно ученым удалось обнаружить даже ДНК динозавра.У всех людей 99,9% ДНК ничем не отличаются. Но вот оставшаяся 0,1 процента ДНК у каждого человека индивидуальна, как, к примеру, отпечатки пальцев. Именно их и исследуют судебные генетики. Принцип экспертизы весьма прост — образец ДНК, обнаруженный на месте преступления, сравнивают с ДНК подозреваемого. Остальную часть ученые не исследуют, так как в этом нет нужды, к тому же такой анализ получился бы слишком дорогим. Как правило криминалисты сравнивают короткие, сильно изменчивые области повторяющейся ДНК, которые называют STR (тандемные повторы). Так как у всех людей они разные, их используют в качестве генетического маркера.Сравнение генетического профиля помогает криминалистам определить преступникаКак правило, генетики используют 16 маркеров, а также маркер пола, которые записывают в виде номеров, а затем из них составляют генетический профиль человека. Поэтому генетический профиль представляет собой набор цифр, напоминающих номера лотереи. После создания профиля ДНК из образца, найденного на месте преступления, его сравнивают с другими профилями, занесенными в базу, а также с ДНК профилями подозреваемого или нескольких подозреваемых.Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить самые интересные исследования ученых, невероятные открытия и многое другое, от чего захватывает дух.Совпадение может быть как полным, так и частичным. Во втором случае люди вычисляют насколько высока вероятность того, что тот или иной человек был на месте преступления.Следы ДНК перелетают по воздухуУченые университета Флиндерса провели эксперимент — возле нескольких столов сотрудников расставили специальные плашки для сбора частиц ДНК. Важное условие эксперимента — к плашкам никто не должен был прикасаться. Все они находились на расстоянии друг от друга от 1,5 до 5 метров. Их оставляли так стоять на разное время — от 1 дня до 1,5 пяти месяцев. Подробная информация об исследовании опубликована Forensic Science International: Genetics.Несмотря на то, что к плашкам не прикасались, в них обнаружили ДНК людей, которые работали рядом с ними. Как не сложно догадаться, чем дольше плашка находилась рядом с рабочим столом, тем больше частиц ДНК в ней было обнаружено. А вот в плане расстояния результат оказался неожиданным. Больше всего частиц ДНК было обнаружено в плашках, которые находились на расстоянии двух метров, то есть в них больше было частиц, чем в тех плашках, которые находились ближе к рабочим столам сотрудников. А когда расстояние от рабочего стола до плашек составляло более пяти метров, ДНК в них почти вообще не было.Частицы ДНК способны перелетать с потоками воздуха в помещении на расстояния в 4-5 метровБольше материалов о последних достижениях науки в области генетики вы найдете на нашем Яндекс.Дзен-каналеТо, что в самых отдаленных плашках не оказалось ДНК, не удивительно — частицы просто не долетают до них. Что касается близко расположенных плашек, на расстоянии всего полуметра, малое количество ДНК в них можно объяснить тем, что частицы такое расстояние чаще всего перелетают. Но почему ДНК вообще способно перелетать по воздуху? Связано это с тем, что мы постоянно сбрасываем какое-то количество частиц с отмершими клетками эпидермиса, выдыхаем из легких с парами и т.д. Как известно, обычная домашняя пыль в основном состоит из отмерших частиц нашей кожи. Поэтому не удивительно, что и ДНК может перелетать определенные расстояния.Эту особенность криминалисты также должны учитывать — ДНК-след с одной стороны может служить доказательством, а с другой — просто мусором, который мешает увидеть истинную картину.

Источник: hi-news.ru