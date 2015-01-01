Массовое вымирание животных может превратить воду в «ядовитый суп»

Массовое вымирание животных сопровождается тем, что пресная вода на Земле становится ядовитойЗа всю историю Земли происходило 5 массовых вымираний животных. Самое крупное из них, пермское вымирание, произошло 252 миллиона лет назад. В результате этой катастрофы с лица нашей планеты было стерто 96% морских и 73% наземных видов живых существ. Точная причина глобального происшествия неизвестна. Некоторые ученые считают, что животные вымерли в результате последствий падения астероида диаметром в несколько десятков километров. Но самой вероятной причиной считается вулканическая активность в Сибири, которая сильно повлияла на климат Земли. Недавно ученые выяснили, что в ходе пермского вымирания вода в самом старом из пресноводных экосистем в мире превратилась в «ядовитый суп» из опасных бактерий и водорослей. Прямо сейчас на нашей планете снова наблюдаются признаки массового вымирания, которые так же негативно влияют на качество пресной воды. У нас есть этому весомые доказательства.Что происходило во времена пермского вымирания?По данным научного издания Science Alert, признаки бактериального и водорослевого загрязнения воды после пермского вымирания были найдены в Сиднейском бассейне. Он расположен на территории Австралии и является одним из самых старых пресноводных экосистем в мире. Мы уже прекрасно знаем, что причиной большинства нынешних проблем является выбрасываемый в воздух углекислый газ. Из-за него температура нашей планеты постепенно повышается, что влечет за собой массовые пожары и другие катастрофические явления. Во время пермского вымирания миллионы лет назад воздух тоже был сильно загрязнен углекислым газом — его источниками были извергающиеся вулканы.В процессе пермского вымирания вода на нашей планете была очень грязной и ядовитойКлимат нашей планеты сильно менялся: повышение температуры воздуха стало причиной пожаров и попадания в пресные воды большого количества питательных веществ из разрушенной почвы. Живущие в водах группы бактерий и водорослей начали процветать и выделять в воду ядовитые вещества. Скорее всего, ученые имеют в виду распространения цианобактерий, о которых я подробно рассказывал в этом материале. Ученые считают их полезными потому, что они способны выделять кислород, необходимый во время космических путешествий. Но при этом они опасны для живых существ выделяемыми ядами.Цианобактерии под микроскопомЧитайте также: Космос повышает опасность бактерий. Чем это грозит космонавтам?Вода на Земле становится ядовитойПо мнению ученых, природа не могла избавиться от образовавшегося «ядовитого супа» на протяжении 3 миллионов лет. Самое страшное, что ученые уже заметили признаки возникновения «ядовитого супа» в современных водоемах. Это происходит на фоне крупных лесных пожаров — по словам геолога Криса Филдинга (Chris Fielding), то же самое происходило в ходе пермского вымирания. Он напомнил, что некоторое время назад крупные пожары наблюдались на территории американского штата Калифорния. Но они также происходят в Сибири, причем могут нести за собой еще более ужасные последствия. О них недавно рассказывал мой коллега Андрей Жуков в этом материале.Пожары в Калифорнии не утихают до сих порНедавно один из «ядовитых супов» уже дал о себе знать. В 2020 году я рассказывал о загадочном вымирании слонов в африканской Ботсване. Местные жители наблюдали, как животные по непонятным причинам ходили кругами и падали замертво. Поведение слонов намекало на то, что у них возникли серьезные нарушения в работе нервной системы. Большинство тел слонов располагались вблизи реки Окаванго, поэтому ученые решили проверить качество ее воды. Оказалось, что в ней содержалось огромное количество упомянутых выше цианобактерий, которые также известны как синезеленые водоросли. Подробнее об этой ситуации можно почитать тут.Зараженная цианобактериями вода выглядит такА в 2019 году синезеленые водоросли стали причиной гибели домашних собак в американском штате Северная Каролина и Грузии. По расчетам ученых, для процветания потенциально опасных бактерий и водорослей идеальной температурой воздуха является 20-32 градуса Цельсия. Считается, что в 2100 году она станет обычной для многих районов нашей планеты. Так что в будущем ядовитых водоемов на Земле станет намного больше. Если учесть, что они уже сегодня представляют большую опасность для людей и животных, жизнь наших потомков будет очень сложной и им придется решать еще больше глобальных проблем.Как решать проблему с цианобактериями, ученым до сих пор не ясноСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ядовитые водоросли — это действительно серьезная проблема, поэтому на нашем сайте так много статей на эту тему. Чтобы узнать, какими они бывают и чем именно опасны, читайте этот материал. Там я также рассказал о симптомах отравления водорослями, а эта информация в будущем может оказаться очень актуальной.

Источник: hi-news.ru