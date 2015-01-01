Извержение вулкана не уничтожило цивилизацию Майя

В ответ на извержение вулкана майя построили огромную пирамидуПятнадцать столетий назад вулкан Илопанго извергся, образовав кальдеру на территории нынешнего Сальвадора. Это было одно из крупнейших извержений в истории человечества. В атмосферу было выброшено более 40 кубических километров пемзы и пепла. Это примерно в 100 раз больше, чем по время извержения вулкана Сент-Хеленс в 1980 году. Считается, что этот выброс привел к временному похолоданию на всем Северном полушарии Земли. Долгое время ученые предполагали, что извержение послужило одной из причин гибели цивилизации майя, которая процветала в Мексике и Центральной Америке. Однако новое исследование показало, что извержение не привело к гибели цивилизации, по крайней мере, в тех районах, которые располагались в 40 километрах от кальдеры. Более того, майя быстро вернулись на безжизненную территорию и даже построили пирамиду — монументальное сооружение, которое сохранилось и до наших дней.Цивилизация майя продолжила существовать после извержения вулканаТакие события, как извержения и засуха считаются основным фактором упадка древних цивилизаций. Но, как говорит Акира Итикава, научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере, последние исследования указывают на то, что древние люди были более стойкими, “гибкими” и новаторскими, чем принято считать.Кальдера вулкана Илопанго, который, как предполагалось, уничтожил цивилизацию майяИтикава проводил раскопки в древнем городе майя Сан-Андрес, изучая сооружение, известное как пирамида Кампана. Это, конечно, не самое крупное строение майя. Ранее мы рассказывали о более массивном и древнем сооружении. Тем не менее пирамида стала крупнейшим строением в долине Сапотитан в то время. Ее общий объем составлял 33000 кубических метров. Высота пирамиды составляет около 13 метров, а ширина основания — 40 метров. Подробная информация об исследовании опубликована в журнале Antiquity.Когда команда вырыла несколько траншей вдоль стен, они обнаружили восемь слоев строительных материалов, состоящих из камня и грунта. Но затем находка их удивила — они наткнулись на пятиметровый слой чистой белой тефры, то есть материала, который образуется при вулканическом выбросе. Тогда исследователи провели радиоуглеродный анализ, который показал, что строительство началось спустя пять лет после извержения. Это говорит о том, что майя быстро вернулись на свою территорию после катастрофы.Майя начали строить пирамиду спустя всего пять лет после катастрофыНадо сказать, что ранее ученые спорили относительно точной даты извержения. Считалось, что выброс произошел в период между 270 и 400 годами нашей эры. Но радиоуглеродный анализ показал, что катастрофа случилась в 539 году.Как и зачем майя построили пирамидуМезоамериканские культуры считали вулканы священными. Как говорят исследователи, возможно, майя полагали, что возведение из вулканического материала монументального сооружения поможет решить проблемы возможных будущих извержений.Следует отметить, что не только майя поклонялись вулканам. Как говорит Марк Элсон, доцент антропологии Университета Аризоны, отпечатки кукурузных початков были найдены в черном базальте возле вулкана Сансет-Кратер в Аризоне, который извергался около 1085 года. Скорее всего, кукуруза была оставлена в качестве подношения, которое было совершено к потоку лавы. Так народ хопи пытался контролировать вулкан.Но использование тефры при строительстве пирамиды могло быть продиктовано не только религиозными соображениям, но и практическими, а также функциональными. Образованная в результате взрыва тефра до сих пор используется в качестве строительного материала из-за ее превосходных теплоизоляционных качеств.Для строительства пирамиды майя использовали вулканическую тефруКроме того, строители, возможно, решили использовать тефру из-за ее белого цвета. Об этом говорит Кэтрин Риз-Тейлор, археолог и профессор Университета Калгари. Цвет, вероятнее всего, имел для майя также какое-то значение.Пока неясно, сколько людей занималось строительством. По оценкам Итикавы, для сотни строителей, работающих четыре месяца в году, потребовалось бы минимум 13 лет. Если бы в строительстве было задействовано 1500 рабочих, они возвели пирамиду всего за 11 месяцев. При этом пока не ясно, как рабочие добывали еду и строили ли они пирамиду по указанию местных правителей или сами по себе в качестве религиозной дани. Ученые надеются, что выяснить это получится в ходе дальнейших исследований.Подписывайтесь на нас в Пульс Mail.ru, где мы публикуем еще больше увлекательных материалов об археологических находках и открытиях.Как говорят ученые, исследование селений майя является важным дополнением к скудному объему исследований малоизученного региона. Вулканические извержения в этом районе происходили регулярно. Очевидно, что майя обладали определенной стойкостью, которая позволяла им восстанавливать свои селения из руин. Покинуть территорию их заставляли лишь более серьезные причины, чем извержение вулкана.По мнению исследователей, такое крупное строительство сплотило общество, а также позволило и укрепить власть элиты, которое его организовало. Вполне возможно, что во время строительства общество определилось с правительством.

Источник: hi-news.ru