В 2023 году NASA запустит в космос новый луноход VIPER. Чем он займется?

Луна до сих пор плохо изучена, поэтому ученым предстоит проделать большую работуПримерно до 2030 года ученые хотят построить лунную станцию. Она будет выполнять роль перевалочного пункта во время полетов на более далекие космические объекты вроде Марса и других планет. По расчетам исследователей, такие путешествия будут требовать большого количества топлива. Так как привозить его с Земли будет слишком дорого, производством ракетного топлива планируется заняться прямо на Луне. Одним из его самых главных составных частей является вода и именно ее ученые хотят найти на лунной поверхности в ближайшее время. Чтобы выполнить эту задачу, в 2023 году аэрокосмическое агентство NASA отправит на Луну свой первый за последние 50 лет луноход. Он называется Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) и на протяжении 100 дней будет изучать самое холодное место в Солнечной системе. Речь идет о кратере Нобиле, на поверхность которого практически не падает солнечный свет.Интересный факт: свое название кратер Нобиле получил в честь итальянского строителя дирижаблей Умберто Нобиле (Umberto Nobile). В 1928 году он и его команда пролетели над Северным полюсом, но на обратном пути потерпели крушение. Часть экипажа погибла, но Умберто Нобиле и остальные участники экспедиции выжили. На тему этой катастрофы снят фильм «Красная палатка».Особенности лунохода VIPER от NASAПодробностями о планах агентства NASA поделилось издание Science Alert со ссылкой на Business Insider. Точной информации о технических характеристиках лунохода VIPER на данный момент нет. Но известно, что он будет размером с тележку для гольфа или газонокосилку. Также сообщается, что в качестве источника энергии он будет использовать солнечный свет. Что касается датчиков, луноход явно получит приборы для определения дальности объектов и их состава. Судя по изображению ниже, он будет оснащен маячком для освещения окружающего пространства. Главной задачей аппарата, как и говорилось выше, будет поиск воды в жидкой или твердой форме. Для этого ему может потребоваться буровая установка, потому что не факт, что запасы находятся на поверхности. Также луноход построит подробную карту местности.Примерный внешний вид лунохода VIPERПоиск воды на ЛунеВ понедельник, 20 сентября, представители NASA назвали место посадки лунохода. Им станет кратер Нобиле (не путать с Нобили), который расположен на южном полюсе видимой стороны Луны. Диаметр кратера равен 80 километрам, а глубина достигает 3,7 километров. Он находится на возвышенности, поэтому ученым будет легче держать связь с аппаратом. Также это место интересно разнообразием окружающих условий. На поверхности кратера есть как холодные области с температурой до –223 градусов Цельсия, так и относительно теплые места с нулевой температурой. Ученые надеются, что при одном из имеющихся условий на Луне может сохраниться большое количество воды. Кружащие вокруг земного спутника аппараты уже доказали факт наличия жидкости, но ученые знают ее точное местоположение и состав.Видео о миссии VIPER на кратере НобилеОсновная сложность миссии заключается в том, что луноход работает на солнечной энергии, а в кратере Нобиле ее очень мало. По словам руководителя миссии VIPER Энтони Колапрета (Anthony Colaprete), лунные полюса удивительны — особенно интересен южный полюс, на котором много высоких образований. Они бросают от себя тени, длина которых может составлять несколько километров. Чтобы не остаться без энергии, луноходу VIPER придется двигаться по «коридорам света». Но иногда аппарату придется погружаться в углубления, которые не видели солнечного света на протяжении миллиардов лет. Это очень рискованно, но именно там могут находиться древние резервуары льда. Ожидается, что всего луноход преодолеет расстояние от 16 до 25 километров и посетит шесть точек с разными температурными диапазонами.Визуализация поверхности кратера НобилеЧитайте также: «Луноход-1» был запущен 50 лет назад. Как он был устроен и для чего нужен?Запуск лунохода VIPERЕсли VIPER успешно опустится на поверхность Луны, он станет первым рабочим луноходом NASA за последние 50 лет. Для его запуска в космос будет использована ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX. А для посадки на Луну ученые хотят использовать платформу Griffin, разработкой которой занимается компания Astrobotic.Посадочная платформа Griffin от AstroboticsЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Ожидается, что собранные им данные также будут очень полезны для проведения миссии «Артемида», в рамках которой на Луну вновь будут отправлены люди. На данный момент возвращение людей на Луну запланировано на 2025 год. Однако, недавно Илон Маск к удивлению многих объявил, что сможет сделать это гораздо раньше. Подробнее о его громком заявлении я писал в этом материале.

Источник: hi-news.ru