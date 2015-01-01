Лучший планшет на Android в 2021. Какой купить

Xiaomi Pad 5 — лучший планшет на AndroidАссортимент планшетов на Android довольно скуден. Если не брать в расчёт самсунги, то выбирать будет, по сути, и не из чего. Потому что покупать китайские ноунеймы большинство явно не захочет, а чего-то более известного и вменяемого с точки зрения дизайна и возможностей на рынке попросту нет. Во всяком случае, не было. До тех пор, пока Xiaomi не решила вернуться в этот сегмент со своей новой «таблеткой», которая призвана покорить сердца даже самых претенциозных пользователей. Что ж, смотрим.Если и брать планшет на Android, то только его. Xiaomi Pad 5. Он является воплощением лучших традиций Xiaomi и идейным продолжением Mi Pad 4, хоть и лишился бренда Mi в своём названии. Вероятно, так китайцы попытались показать нам переход на новый уровень, где нет ничего лишнего или переоценённого – только планшет в том виде, в каком он должен быть.Какой планшет купить за 20000 рублейXiaomi Pad 5 поддерживает умный стилус XiaomiXiaomi Pad 5 крут всем, начиная от дизайна и характеристик и заканчивая ценой и программными примочками. Всего за 20 с небольшим тысяч рублей вы получаете, по сути, аналог iPad Pro на Android. Потому что Pad 5 умеет почти всё то же самое и даже больше, а выглядит не менее привлекательно, несмотря то, что продаётся почти за вчетверо меньший прайс.Xiaomi Pad 5 очень красив. Нет, ну правда. Unibody-корпус из алюминия с чёткими рублеными гранями и очень аккуратной камерой сзади делает его максимально строгим, но при этом весьма элегантным. А скромно расположившийся сбоку на задней панели логотип Xiaomi придаёт планшету ненавязчивой интеллигентности.Xiaomi Pad 5, как и iPad Pro, поддерживает стилус, так что «таблетка» подойдёт любителям рукописного ввода или рисования. Сам стилус продаётся отдельно и стоит около 2000 рублей. Но, если вы успеете купить планшет в числе первых, у вас будет возможность получить его в подарок.Размеры Xiaomi Pad 5 позволили разместить внутри него полноценную аудиосистему, состоящую из четырёх стереодинамиков, расположенных по всем канонам в верхней и нижей части для создания объёма. С таким звуком можно будет наслаждаться не только фильмами и видеороликами на YouTube, но и музыкой с различных стриминговых площадок.Купить новый планшет XiaomiВыгоднее планшета, чем Xiaomi Pad 5, сегодня просто нетXiaomi Pad 5 – это один из немногих современных планшетов, относящихся к категории полноэкранных. У него минимальные рамки по периметру дисплея, но достаточно заметные для того, чтобы его было удобно удерживать в руке, не блокируя сенсорный слой. Планшет оснащается 11-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. У Apple эта технология сегодня встречается только в iPad Pro.Характеристики Xiaomi Pad 5:Дисплей – 11 дюймов, 120 ГцПроцессор – Snapdragon 860Память – 6/128 ГБ, 6/256 ГБКамера – 13 Мп (основная)Аккумулятор – 8720 мА*ч, 22,5 ВтОС – Android 11, MIUI 12.5Железо у Xiaomi Pad 5 нефлагманское. Во всяком случае, процессор. Это чипсет средней руки, но довольно мощный как для своего класса. По факту, это примерно то же самое, что Snapdragon 865, но с чуть менее совершенным техпроцессом, а значит – меньшей энергоэффективностью. К счастью, за счёт большого аккумулятора этого заметно не будет.Xiaomi Pad 5Цена Xiaomi Pad 5 на старте продаж составит немногим более 23 тысяч рублей. Чтобы приобрести планшет по самой выгодной цене, необходимо перейти по этой ссылке, добавить его в корзину и на этапе оформления заказа применить промокод MIVIP2500, который позволит сбить цену на 2500 рублей. Так что не упустите этот момент.

Источник: hi-news.ru