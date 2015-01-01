Какой смартфон Xiaomi лучше купить в 2021 году

Xiaomi Mi 11T Pro — один из самых выгодных смартфонов на 2021 годНесмотря на то что сегодня на рынке Android-смартфонов присутствует множество производителей и моделей, из них очень сложное выбрать что-нибудь стоящее. То цена не устроит, то начинка, то внешний вид, то сроки программной поддержки, то ещё что-нибудь. А поскольку обычно хочется всего и сразу, то покупка нового смартфона превращается в самый настоящий кошмар. Ведь идти на компромиссы не хочется, а по-настоящему достойных вариантов на рынке раз-два и обчёлся. Но у нас есть на примете аппарат, который отвечает всем требованиям даже самых взыскательных пользователей.Xiaomi Mi 11T Pro - это продвинутая, улучшенная версия Xiaomi Mi 11, которая превосходит оригинальную модель ну практически во всём.Xiaomi Mi 11T Pro – это, пожалуй, самый выгодный смартфон Xiaomi, который можно сегодня можно купить. Он хорош не только тем, что относится к флагманской линейке и оснащается топовым процессором, но и рядом технологических новшеств, которые применяются в смартфонах бренда впервые. Впрочем, обо всём по порядку.Лучший смартфон Xiaomi на 2021 годXiaomi Mi 11T Pro очень продвинут технически и программноТехнические характеристики Xiaomi Mi 11T Pro выглядят следующим образом:Процессор – Snapdragon 888Память – 8/128, 8/256, 12/256 ГБДисплей – 6,67 дюйма, 120 ГцКамера – 108/8/5 МпБатарея – 5000 мА*ч, 120 ВтОС – MIUI 12.5 на базе Android 11Обратите внимание на дизайн Xiaomi Mi 11T Pro. Несмотря на то что смартфон относится к линейке Mi 11, его внешнее оформление несколько отличается от классической модели. Xiaomi даёт нам понять, что это новая, более продвинутая модель, которая превосходит исходную разработку. По факту так и получилось.Посмотрите, как исполнена камера. По-хорошему громоздкий модуль создаёт полное впечатление, что перед нами камерофон. Откровенно говоря, так и есть. Всё-таки модули на 108 Мп сегодня всё ещё встречаются далеко не во всех флагманских моделях. Размер пикселя тут тоже очень большой – 2,1 мкм против 1,7 мкм у iPhone 13 Pro Max.У Xiaomi Mi 11T Pro - самая быстрая на рынке зарядка. Он заряжается всего за 17 минут на мощности 120 Вт.Заметьте, насколько быстро заряжается Xiaomi Mi 11T Pro. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Это рекордный показатель для отрасли, который поддерживает всего несколько аппаратов. Благодаря такой мощности Mi 11T Pro заряжается от 0 до 100% всего за 17 минут. А поскольку обычно никто не разряжает свой смартфон в ноль, то фактическое время зарядки будет ощутимо меньше.Учитывайте, что автономность Xiaomi Mi 11T Pro тоже на уровне. Благодаря аккумулятору на 5000 мА*ч смартфон способен выдержать несколько дней работы без подзарядки кряду. Это отличный показатель, который не могут превзойти многие даже бюджетные смартфоны с более высокой ёмкостью аккумулятора.Какой смартфон Xiaomi купитьЗдесь просто отличный дисплей. Он имеет частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации сенсорного слоя 480 Гц, яркость 1000 нит, поддерживает HDR10+ и расширенное цветовое пространство DCI-P3. Короче говоря, выдающееся решение по всем показателям.Xiaomi Mi 11T Pro работает на MIUI 12.5 Enhanced и будет обновляться минимум 4 годаПрограммная поддержка Xiaomi Mi 11T Pro – это отдельная история. В этом году Xiaomi объявила о том, что планирует увеличить сроки обновления смартфонов Mi 11T до четырёх лет. Они получат не две, а три новых версии Android, а на четвёртый будут получать обновления безопасности. Ничего такого классической модели не светит.Из не менее примечательного отметим:Мощные и качественные динамики Harman/kardon;Самое прочное защитное стекло Corning – Gorilla Glass Victus;Возможность заряжаться при -10 градусах Цельсия;Двухкомпонентный аккумулятор, выдерживающий 800 циклов;Полный комплект поставки, включающий блок питания.Купить Mi 11T ProКупить Xiaomi Mi 11T Pro можно по цене от 44 925 рублей. За эти деньги вы получите базовую версию с объёмом памяти 8/128 ГБ. А, доплатив 40 долларов, сможете приобрести уже среднюю с увеличенным до 256 ГБ хранилищем. Ну, а за ещё 50 долларов сверху получите уже самую топовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти.Нет никакой нужды платить полную стоимость. Чтобы купить смартфон со скидкой, вы можете взять купон на странице продавца, который позволит вам скинуть 3750 рублей и применить прокомод XMVIP3600, который даст скидку ещё в 3600 рублей. Только помните, что купон берётся до добавления товара в корзину, а промокод применяется уже на этапе оформления доставки.Впрочем, приобрести Xiaomi Mi 11T Pro по этой цене можно будет только в первые сутки после начала продаж, которые стартуют 23 сентября в 10:00 по московскому времени. Но, помимо выгодной цены, первые 500 покупателей получат в подарок ещё и смарт-часы Xiaomi Mi Watch, которые отдельно стоят в районе 100 долларов. Поэтому не проспите. Шанс есть у каждого.

Источник: hi-news.ru