Разработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?

Самый маленький летательный аппарат еле заметен на пальце человекаВ ходе разработки новых технологий ученые часто черпают вдохновение у природы. Например, птичий клюв помог инженерам создать быстрые самолеты с обтекаемым носом, а черви стали прототипами многих медицинских роботов для исследования человеческих внутренностей. Недавно ученые из американского штата Иллинойс разработали самый маленький летающий аппарат, размеры которого чуть больше песчинки. На создание конструкции их вдохновили семена клена, которые с детства известны нам как «крылатки», «вертолетики» и «носики». Их форма позволяет им падать на поверхность земли очень медленно, а именно такой особенностью ученые и хотели наделить свое изобретение. Они уверяют, что созданную ими конструкцию можно оснастить источникам питания, антенной для беспроводной связи, встроенной памятью и всевозможными датчиками. Но для чего все это нужно?Семена клена с характерными «крыльями»Самое маленькое летающее устройствоО новом изобретении американских ученых было рассказано в научном издании Science Alert. Свое детище инженеры называют «microflier», что дословно можно перевести как «микроскопический летчик». Суть этого летательного аппарата очень проста — он ловит ветер и вращаясь, медленно падает на землю. При этом он может быть оснащен источником питания и электроникой для сбора и записи различных данных. По словам одного из авторов изобретения Джона Роджерса (John Rogers), такое устройство способно следить за изменениями в окружающей среде и даже за вспышками различных заболеваний. Для получения более точных данных нужно, чтобы датчики как можно дольше оставались в воздухе — созданная конструкция отлично справляется с этой задачей.«Крылышки» устройства помогают ему медленнее лететь к землеИсследователи считают, что они смогли «победить» природу. По крайней мере, они разработали конструкцию, которая позволяет электронике падать по предсказуемой траектории и с маленькой скоростью. Упомянутые в начале статьи семена клена имеют более непредсказуемый путь падения, поэтому изобретение превзошло по способностям свой прототип. Также созданная ими конструкция меньше по размерам — их можно сравнить с песчинками. Отныне, если где-нибудь будет замечена утечка нефти или произойдет другая катастрофа, экологам будет легче контролировать ситуацию.Считается, что крошечные устройства смогут защитить природу от загрязненияЧитайте также: Конец света и правда близко? Что говорят ученые?Спасая природу, можно нанести ей вредЗвучит интригующе, но стараясь спасти планету от загрязнения при помощи таких аппаратов, ученые могут нанести еще больший вред. Они опасаются, что падающие сверху датчики останутся на земле и, не разлагаясь, будут загрязнять окружающую среду на протяжении тысяч лет. Ученые признали, что при создании таких технологий необходимо заранее придумать способ их безопасной утилизации. Самый простой способ избежать загрязнения планеты крошечными летательными аппаратами — сделать их из разлагающихся материалов. Группа ученых уже занимается разработкой материалов, которые разлагаются в воде. Если им это удастся, после выполнения своих задач, летательные аппараты не будет оставлять после себя вредных веществ.Мы понимаем, что собрать огромное количество использованных «микроскопических летчиков» очень сложно. Чтобы не допустить загрязнения, мы будем изготавливать их из материалов, которые растворяются естественным образом и безвредно, — объявил Джон Роджерс.Пластиковое загрязнение ЗемлиТо, что ученые из Иллинойса пытаются создать технологии для слежения за окружающей средой, это похвально. Еще более круто то, что они задумались о безопасной утилизации использованной электроники. Было бы замечательно, если таким же образом свои дела вели производители техники и продуктов питания. Недавно ученые изучили внутренности рыб разных времен и выяснили, что внутри них пластик начал скапливаться аж с 1950-х годов. А ведь экологи всерьез обеспокоились о пластиковом загрязнении планеты только 10-15 лет назад. В будущем ситуация может стать еще более серьезной.Видео про самый маленький летательный аппарат (по совместительству микрочип)Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Недавно я подумал вот о чем. В 2019 году Европарламент принял закон о запрете одноразовых пластиковых изделий. Речь идет о пластиковой посуде, ватных палочках, коктейльных трубочках и так далее. Но при этом пластиковые бутылки, контейнеры, часть автомобилей и множество других крупных изделий все еще разрешены. И это при том, что они явно наносят природе больше вреда, чем крошечные трубочки. Строить предположения о том, почему на крупные источники загрязнения до сих пор закрываются глаза, можно очень долго — вероятных причин предостаточно. Может, у вас тоже есть какие-то мысли по этому поводу? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru