Почему на Луне должно быть больше кратеров, чем сейчас?

Ученые давно пытаются посчитать точное количество кратеров на Луне, но это слишком сложная задачаВ конце 2020 года китайские ученые при помощи искусственного интеллекта насчитали на Луне более 109 000 кратеров. Они отличаются друг от друга возрастом и размерами — большинство из них образовалось миллионы лет назад и имеют диаметр более 550 километров. Еще одним различием между ними является происхождение, потому что часть кратеров возникли на поверхности спутника нашей планеты в результате падения астероидов, а остальные появились после извержения вулканов. Недавно ученые выдвинули предположение, что за всю свою 4,5-миллиардную историю Луна подверглась гораздо большему количеству столкновений с космическими объектами. Кратеров на ней должно быть гораздо больше, но они попросту не сохранились до наших времен. У исследователей есть весьма правдоподобное объяснение своей теории.Интересный факт: название «кратер» углублениям на поверхности Луны дал итальянский ученый Галилео Галилей. Он позаимствовал это слово из греческого языка, где слово кратер обозначает сосуд для смешивания воды и вина.Изучение лунных кратеровВпервые о существовании кратеров на Луне стало доподлинно известно в 1609 году. Именно тогда Галилео Галилей соорудил телескоп с трехкратным увеличением и изучил поверхность Луны. Он обратил внимание, что появляющейся в ночном небе объект — это идеальный шар со множеством чашеобразных углублений. После этого ученые со всего мира пытались понять происхождение лунных кратеров. В 1667 году английский ученый Роберт Гук провел много опытов по моделированию возникновения кратеров. Например, в ходе одного из опытов он бросал горошины в жидкую глину. А в другом эксперименте он кипятил масло и наблюдал за тем, как на ее поверхности появляются пузырьки и лопаются, оставляя после себя исчезающие со временем углубления.Как модно заметить, поверхность Луны усеяна различными кратерамиИменно Роберт Гук стал первым человеком, который выявил две главные причины появления кратеров на Луне: на нее падали космические объекты и на ней возникали извержения вулканов. Существует множество видов кратеров, которые имеют свои индивидуальные особенности строения. Например, типичные кратеры диаметром около 5 километров имеют острые края высотой до 1000 метров. На дне кратеров диаметром больше 26 километров есть центральный пик. А образования размерами больше 200 километров имеют относительно плоское дно и называются бассейнами. Самыми необычными являются кратеры вечной тьмы — их дно никогда не видело солнечного света.Кратеры вечной тьмыЧитайте также: Что такое ударный кратер и какой из них — самый большой в Солнечной системе?Сколько кратеров на Луне?Как я уже говорил в начале статьи, на поверхности Луны насчитывается более 109 000 кратеров. Большинство из них образовались в результате столкновения с различными космическими объектами. Одним из самых крупных из них является Герцшпрунг, диаметр которого достигает 570 километров. Считается, что он образовался примерно 3,92 миллиарда лет назад в результате падения крупного астероида. На данный момент его форма слегка изменена, потому что на протяжении многих лет на него падали и другие объекты, которые непременно приводили к разрушению его структуры.Кратер Герцшпрунг, границы которого определить очень сложноПо данным научного издания Science Alert, кратеров астероидного происхождения на самом деле должно быть гораздо больше. По их словам, когда-то давно поверхность Луны была покрыта магмой, которая после падения космических объектов быстро восстанавливала свою форму. На данный момент она полностью затвердела и остыла, поэтому мы вряд ли сможем узнать, со скольким количеством столкновений имела дела Луна за всю историю своего существования. Впрочем, у ученых все же может возникнуть шанс ответить на этот вопрос — в будущем человечество хочет построить лунную станцию и даже искать полезные ископаемые. Возможно, на некоторой глубине есть признаки древних столкновений. Так что нас могут ждать множество интересных открытий.Скорее всего, насколько часто на Луну падали астероиды, мы сможем узнать только после постройки лунной станцииЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!По мнению авторов научной работы, в ходе изучения кратеров Луны они могут ответить на многие вопросы о возникновении и формировании Земли. Если когда-то давно спутник нашей планеты действительно был покрыт магмой, это явно сильно повлияло на особенности земной поверхности. Но каково было это влияние, мы еще не знаем.

Источник: hi-news.ru