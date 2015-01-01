Вирус Эбола способен «спать» в организме человека длительное время

Эболавирус гораздо опаснее коронавируса, смертность от него составляет 50%Скоро два года, как человечество живет в условиях пандемии, однако коронавирус — это далеко не самый опасный вирус, с которыми нам довелось столкнуться за последние десятилетия. Есть и более серьезные, и одним из таких является вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Смертность от нее достигает 50%, причем прежние вспышки показывали летальность от 20 до 90%. Кроме того, вирус является высокозаразным — передается тактильно через предметы, на которые попали физиологические жидкости больного, а также от самого носителя. К счастью, он, в отличие от SARS-CoV-2, не передается воздушно-капельным путем. Болезнь вызывает сильные мышечные боли, внезапное появление лихорадки, нарушение функции печени и почек. Кроме того, у больных возникает внутреннее и внешнее кровотечение. Считается, что инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Несмотря на то, что вирус был обнаружен еще в середине 70-х годов, многое науке о нем еще не известно. В частности, ученые не знают кто является резервуаром для него, то есть в организме какого животного он может незаметно для носителя размножаться. Однако, как утверждают исследователи, которые анализировали геномы вируса, вызвавшего вспышку заболеваний в Гвинее, резервуаром для него могут быть люди, которые успешно перенесли лихорадку.Что такое резервуар вируса и какую функцию он выполняетО лихорадке Эбола долгое время не было слышно, пока она не проявила себя в Африке в период с 2013 по 2016 года. В результате ею на континенте переболели не менее 28000 человек, при этом жертвами болезни стали 11000 человек. За два года в Конго в период с 2018 по 2020 года заразились вирусом 3470 человек, из которых умерло 2380 человек. Правда, следует учитывать, что в африканских странах качество медицины на низком уровне, поэтому высокая смертность может быть связана еще с этим фактором. Во многих районах вообще идут вооруженные конфликты, в результате чего медицинская помощь оказывается больным не вовремя.Вспышки эпидемии лихорадки Эбола периодически возникают в АфрикеВ то же время ученые до сих пор спорят на счет того, кто является резервуаром. Дело в том, что те организмы, которые сильно подвержены воздействию вируса, не могут быть резервуарами, так как в них не может в достаточной мере размножиться вирус. Конечно, он в некоторой степени все равно развивается, и носитель успевает заразить кого-то еще. В резервуаре же вирус развивается бессимптомно, при этом у него появляются новые мутации. О том, как они возникают, я подробно рассказывал в статье о возможности появления новых опасных штаммов коронавируса. От резервуара вирус впоследствии распространяется на людей и животных, которые плохо его переносят.Предположительно резервуаром для эболавируса являются орланыВирус лихорадки Эбола способен бессимптомно размножаться в теле человекаСчитается, что резервуаром для лихорадки Эбола являются крыланы. В их телах неоднократно обнаруживали как антитела к вирусу, так и его геномы. Правда, не исключено, что они просто заражаются от других животных, однако большинство ученых все же склоняются к тому, что именно они являются резервуарами.Однако, резервуар у вируса может быть не один. Как пишут исследователи в своей статье, опубликованной журнале Nature, резервуаром для опасного вируса может быть человек. Анализирую вспышку заболевания в Гвинее, ученые пришли к выводу, что у вирусов образовалось мало мутаций, в сравнении с теми вирусами, которые провоцировали предыдущие вспышки. Ранее мы уже рассказывали, что в результате мутаций появляются еще более опасные эболавирусы.Больше информации о последних медицинских исследованиях и захватывающих открытиях вы найдете на нашем Telegram-канал.Если бы вирусы передавались от орлана к орлану, а затем попали в организм человека, то было бы гораздо больше мутаций, так как попадая в новый вид организма, вирус обязательно размножается и мутирует. Изучая геном вируса, который вызвал эпидемию в этом году, ученые обнаружили, что он размножался довольно медленно. Кроме того, у него были выявлены мутации, упрощающие переход вируса от человека к человеку. Также же мутации были зафиксированы в вирусах 2013 года.Эболавирус может несколько лет находиться в организме человека в «спящем» состоянии и не причинят ему вредВ результате ученые пришли к выводу, что хозяином вируса, которого он не атаковал, был человек. Вполне возможно, что резервуаром являются люди, которые успешно переболели лихорадкой. Вирус может не исчезать из их организма, а находиться в “спящем”, то есть малоактивном состоянии. Подтверждает эту теорию тот факт, что вирусы способны заражать самые разные ткани человека. При этом иммунная система длительное время их не замечает. Но спустя некоторое время, вирус начинает активизироваться, в результате человек становится его жертвой.Напоследок отмечу, что случаи, когда вирус повторно давал о себе знать после того, как человек первый раз успешно переносил лихорадку Эбола, уже были зафиксированы. Исследования показали, что в малоактивном состоянии он может находиться в организме человека несколько лет. Судя по всему, в этот период они не активно заражают других людей. Сейчас ученые будут изучать это предположение. О результатах исследований мы будем сразу же сообщать на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru