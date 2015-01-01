Почему беременные женщины быстро устают?

Беременные женщины быстро устают и этому есть научное объяснениеЕсли женщину внезапно начинает тошнить, возникает тяга к сладкому и повышается чувствительность к запахам, это повод сделать тест на беременность — возможно, скоро в семье станет на одного человека больше. Также одним из ранних признаков беременности является быстрая утомляемость. Причем некоторые женщины ощущают изнеможение на протяжении всего срока беременности, а другие не испытывают особого упадка сил. Недавно ученые из Новой Зеландии решили выяснить, с чем именно связано это явление. Для этого они провели эксперимент на лабораторных мышах и быстро обнаружили, что причина таится в процессах, происходящих внутри головного мозга. Исследователи выявили гормон, который при беременности начинает очень активно вырабатываться и буквально заставлять женщину беречь свои силы. На самом деле этот механизм — пережиток прошлого и сегодня упадок сил во время беременности может даже навредить.Слабость во время беременностиРезультаты проведенной новозеландскими исследователями научной работы были опубликованы в журнале eLife. Чтобы доказать, что во время беременности живые организмы действительно быстрее устают, они провели эксперимент с участием лабораторных мышей. В ходе наблюдений они выяснили, что до беременности самки пробегали на беговом колесе около 13 километров. На первый день беременности эта дистанция сократилась до 6 километров и каждый день уменьшалась все сильнее. К моменту, когда самки уже готовились к появлению потомства, они пробегали всего лишь 500 метров.Во время беременности мыши становятся менее активными — это доказано научноВсе это время ученые следили за работой их головного мозга и количеством вырабатываемых гормонов. Оказалось, уже перед началом беременности в гипофизе (отвечает за обмен веществ и развитие организма) вырабатывается в 10-20 раз больше гормона пролактина. Ученым уже известно, что этот гормон участвует в формировании полового влечения и обеспечивает выработку достаточное количество молока для лактации. Но при этом они даже не догадывались о том, что пролактин может настолько сильно влиять на физическую активность организмов.Гипофиз в головном мозге человекаПо словам одного из авторов научной работы Шэрон Лэдман (Sharon Ladyman), пониженная активность у беременных мышей наблюдается не только во время беременности, но и в период лактации. Но как только животное перестает кормить потомство молоком, уровень пролактина приходит в норму, что возвращает живым организмам прежнюю силу. При этом избыток пролактина может стать причиной выработки грудного молока у небеременных женщин, а иногда даже у мужчин. Это является признаком снижения полового влечения, эректильной дисфункцией или бесплодия. Если уровень пролактина всегда очень высокий, следует обратиться к врачу — это один из признаков доброкачественной опухоли гипофиза.Мышь кормит мышат молокомЧтобы убедиться в том, что на быструю утомляемость беременных женщин влияет именно пролактин, ученые попробовали полностью удалить его из их организма. В этом случае к беременным самкам вновь возвращалась сила и они становились активными. А если ввести пролактин в организм небеременных особей, они становились малоподвижными. Так что сомнений в том, что обнаруженный гормон плохо влияет на физическую активность живых организмов, нет. Единственное что напрягает — ученые до сих пор точно не знают, работает ли все таким же образом у людей. Ведь эксперименты проводились только на мышах.Читайте также: Первые тесты на беременность были странными, но точнымиБесполезные особенности нашего организмаКак бы то ни было, свойство пролактина лишать беременных женщин энергии — это пережиток прошлого. Ученые считают, что тысячи лет назад у людей было гораздо меньше ресурсов, чем сегодня. И беременным действительно было жизненно необходимо сохранять энергию, чтобы защитить своих детей после их рождения. Но сегодня у нас есть больницы, да и окружающие могут обеспечить чем угодно, так что в «режиме экономии энергии» нет особой необходимости. Есть вероятность, что именно малая активность приводит к набору лишнего веса и рискам при вынашивании ребенка.Сегодня от «режима экономии энергии» нет особой пользыЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!По сути, активная выработка пролактина во время беременности — это что-то вроде рудимента. Про то, что такое рудиментарные органы и для чего они нужны, недавно рассказывал мой коллега Александр Богданов. В своем материале он рассказал про копчик, зубы мудрости, третье веко, гусиную кожу и другие особенности человеческого организма, которые сегодня нам практически не нужны. Статья получилась очень интересной, поэтому настоятельно рекомендую к прочтению по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru