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Фастфуд поражает мозг и вызывает слабоумие

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Фастфуд поражает мозг и вызывает слабоумие
Регулярное потребление фастфуда приводит к развитию слабоумия гораздо раньше, чем полагали ученые

Фастфуд пользуется огромной популярностью во всем мире, так как это удобно, дешево и вкусно. И несмотря на то, что его колоссальный вреда для организма был доказан огромным количеством исследований, а также на этот счет было написано множество материалов, люди не спешат отказываться от него. Возможно, последнее исследование ученых, о котором далее пойдет речь, заставит вас задуматься, стоит ли перекусывать на ходу бургером или лучше подойти к своему рациону более все же более ответственно. В противном случае возникает риск развития слабоумия, а плюс к этому немалый риск развития диабета второго уровня. Именно к таким результатам приводит чрезмерная любовь к гамбургерам, картофелю фри и пицце. Связь между скоротечным развитием деменции и фастфудом обнаружили ученые из Австралийского национального университета. Особенно сильный урон здоровью человек наносит сам себе, когда потребляет вредную пищу, и при этом не занимается спортом. Как говорят сами ученые, человек в таком случае “съедает” свой мозг.

Фастфуд — распространенная причина диабета второго типа и деменции

Команда ученых во главе с Николасом Чербуиным, тщательно изучила около двухсот исследований, проведенных в разных странах. Среди них был и проект «Личность и общее здоровье» (PATH) в котором на протяжении всей жизни изучалось здоровье мозга и старение более 7000 человек.

Исследование показало, что при неправильном питании и отсутствии занятий спортом, начинает развиваться когнитивная дисфункция и признаки деменции. Причем нейродегенерация, или потеря нейронов, происходит намного раньше, чем считалось ранее.

Согласно полученным данным в ходе исследования, порядка 30 процентов взрослого населения страдают от избыточного веса или даже ожирением. Виной тому служит неправильное питание. В статье о буром жире я рассказывал, что ожирение приводит к развитию диабета второго уровня, а также воспалительным процессам в головном мозге, что, конечно же, негативно сказывается на его работе.

Около 30% взрослого населения Земли страдают от избыточного веса

По подсчетам ученых, к 2030 году более 10 процентов взрослого населения во всем мире будут страдать от диабета 2-го типа. Это заболевание также вредит работе мозга, о чем науке известно давно. Однако исследование ученых также может говорить о том, что между фастфудом и слабоумием прямая связь, без промежуточного звена в виде диабета второго типа или процессов, связанных с ожирением.

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Если в молодом возрасте процессы еще обратимы, то, когда человек достигает среднего возраста, нанесенный ущерб становится в значительной степени необратимым. О есть в полной мере избавиться от последствий длительного питания не помогает уже ни спорт, ни сбалансированная диета.

Почему фастфуд вреден и как избежать последствий?

Стандартный фаст-фуд, состоящий из гамбургера, картофеля фри и сладких напитков, составляет около 650 килокалорий. Как отмечает Профессор Чербуин — это четверть рекомендованной суточной потребности в энергии для мужчин, и чуть менее трети для женщин. То есть, в результате популярности фастфудов, люди стали потреблять гораздо больше калорий, чем, к примеру, 50 лет назад.

Но как избежать развития диабета второго уровня и слабоумия? Прежде всего ученые рекомендуют отказаться от фастфуда, а также таких продуктов, как чипсы, маргарин, сладкие напитки, выпечка и сладости. Кроме того, крайне важно заниматься спортом, причем, желательно с раннего возраста. Недавно я рассказывал о другом исследовании, в котором ученые обнаружили, что спорт защищает мозг от старения.

Зеленые овощи помогут защитить мозг от слабоумия

Кроме того, отсрочить деменцию, по словам экспертов, позволяет сбалансированное питание. В частности, экотрофолог Анна Ибург сообщает, что для нормальной работы мозга необходимы определенные питательные вещества. К примеру, чтобы улучшить память, следует употреблять фрукты и овощи. В них содержится большое количество полифенольных антиоксидантов, витаминов и важной для организма фолиевой кислоты.

Также организму не обойтись без омега-3 жирных кислот, которые способствуют нормальному гормональному обмену. Еще экотрофолог советует обязательно добавить в свой рацион зеленые овощи, фасоль и горох, цельнозерновые продукты, орехи и семена, рыбу, а также некоторые растительные масла, такие как рапсовой, тыквенное, льняное. Кроме того, полезен для организма черный и зеленый чай. Напоследок отмечу, что сбалансированное питание позволяет поддерживать не только работу мозга, но и здоровье всего организма.

Источник: hi-news.ru

Теги:Исследования
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