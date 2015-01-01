Что такое тревожное расстройство и как его избежать?

Тревожное расстройство может быть как у вас, так и ваших близкихПо данным ООН, в мире насчитывается около миллиарда человек, которые страдают от проблем с психикой. Как правило, для людей с психическими расстройствами характерно возникновение «ненормальных» мыслей, неадекватные реакции на обыкновенные события и другие странности. Одной из самых распространенных психических проблем считается тревожное расстройство. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что сегодня от психических расстройств страдает 15% людей старше 60 лет, и в 3,8% случаев они постоянно испытывают тревогу. Психологи уже довольно хорошо изучили эту проблему и разработали эффективные методы лечения тревоги — в ход идут не только лекарства, но и поведенческая терапия. Недавно шведские ученые провели большое исследование и выяснили, как людям нужно изменить жизнь, чтобы меньше страдать от тревоги. Однако, к результатам научной работы есть вопросы…Признаки тревожного расстройстваТревожность — это индивидуальная особенность каждый личности. Каждый человек тревожится по-своему: одни люди делают это только перед действительно важными событиями, а другие прокручивают в своей голове негативные сценарии постоянно. Обычно люди тревожатся за свое здоровье, финансовое благополучие и будущее в целом. При этом беспокойство чаще всего необоснованно и не несет никакой пользы. Даже наоборот, тревожные люди становятся боязливыми, испытывают стресс, с трудом выполняют рабочие задачи и раздражаются по пустякам.Постоянная тревога мешает людям вести полноценную жизньС физической точки зрения они часто испытывают проблемы со сном, обильно потеют, ощущают напряжение в мышцах и замечают другие неприятные симптомы. Если все это происходит с человеком долгое время, у него явно тревожное расстройство — необходимо обратиться к психиатру.При возникновении любых проблем необходимо обратиться к врачуВиды тревожного расстройстваСуществует три вида тревожного расстройства, каждый из который требует индивидуального подхода к лечению:адаптивное тревожное расстройство — это тревожное состояние, которое возникает перед выступлением, во время перехода на новую работу и так далее. То есть, оно дает о себе знать во время привыкания к новым обстоятельствам и со временем проходит;генерализованное тревожное расстройство — тревога, которая сохраняется очень долгое время. Как правило, человек безосновательно беспокоится за свою жизнь, близких людей, работы и так далее;тревожно-фобическое расстройство — тревога, которая вызывает панические атаки и даже чувство надвигающейся смерти.Каким бы видом тревожного расстройства не страдал человек, он всегда испытывает сложности в жизни. Поэтому при возникновении проблем с психикой рекомендуется сразу же обратиться к врачу. После курса лечения жить явно станет легче.Читайте также: Что такое народная медицина и безопасна ли она?Лечение психического расстройстваПосле приема психиатры обычно назначают лекарства, которые способствуют физическому и эмоциональному расслаблению. Также пациентам часто прописывают антидепрессанты, которые настраивают на позитивное мышление. Но принимать такие лекарства нужно строго под присмотром врача — побочные эффекты могут быть очень неприятными. Но некоторые специалисты стараются излечить пациентов без лекарств, при помощи медитаций и других практик для расслабления и обретения хороших мыслей.Иногда справиться с тревожностью помогает простая медитацияНедавно шведские ученые обратили внимание на то, что симптомы многих психических расстройств можно ослабить путем ведения активного образа жизни. Чтобы проверить, работает ли это на примере тревожного расстройства, они изучили состояние здоровья более 400 тысяч человек. Участников исследования можно было легко разделить на две группы:люди из первой группы с 1989 по 2010 год участвовали в лыжной гонки;вторая группа людей вела обычный образ жизни, без особой спортивной активности.Оказалось, что любители активного образа жизни имели на 62% меньший риск развития тревожного расстройства. При этом результаты работы показали, что женщины-победительницы соревнований обращались к психиатрам чаще, чем менее успешные спортсменки. С чем это связано — ученым неизвестно.Активный образ жизни и частое пребывание на свежем воздухе способны помочь избежать тревожностиЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!На самом деле, результаты научной работы вызывают большие сомнения. Ученые не учли другие факторы, которые могли снизить риск развития тревожного расстройства. Самый очевидный вариант — свежий воздух. Добровольцы могли получить пользу не от физической активности, а частого пребывания на свежем воздухе. Впрочем, и то и другое явно приносит пользу, поэтому для профилактики психических заболеваний можно просто чаще активничать на природе.

Источник: hi-news.ru