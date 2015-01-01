Ученые выяснили почему дети реже заражаются и легче переносят коронавирус

Ученые нашли причине, по которой дети реже заражаются коронавирусом и легче его переносятНа протяжении всей пандемии коронавируса врачи только догадывались, почему детская иммунная система намного успешнее «отражает” коронавирус, чем взрослая. Дети, как известно, гораздо реже им заражаются. Статистика говорит о том, что врожденная иммунная система детей способна бороться с вирусом еще до того, как он закрепляется в организме и начинает размножаться. А когда дети заражаются, то чаще всего переносят коронавирус без симптомов либо с умеренными симптомами, и выздоравливают без госпитализаций. Правда ситуация изменилась с приходом штамма Дельта — детей стали чаще госпитализировать и фиксировать смертельные случаи. Тем не менее за время пандемии умерло 9000 детей, то есть гораздо меньше, чем взрослых. Такая особенность детской иммунной системы сразу же заинтересовала ученых, в результате были выполнены ряд исследований, что позволило найти объяснение особенностям детского иммунитета. Кроме того, ответили почему увеличилось количество тяжелых случаев среди детей, зараженных опасным штаммом Дельта.Детский иммунитет адаптирован к коронавирусуВ серии исследований, проведенных американскими учеными мужем и женой Бетси и Кеван Герольд, было обнаружено, что у детей сильно развит иммунитет слизистых оболочек, который не дает вирусу проникнуть внутрь организма.Кроме дендритных клеток и макрофагов, слизистые детей покрыты большим количеством белков, называемых рецепторами распознавания образов. Последние выполняют функцию часовых — они непрерывно исследуют поверхность на предмет наличия посторонних. Когда часовые замечают вирус, они предупреждают клетки, чтобы они начали выделять интерфероны. Последние помогают бороться с вирусами, в том числе они координируют иммунный ответ организма.В другом исследование ученых, которое в августе было опубликовано в журнале Nature Biotechnology, говорится, что что верхние дыхательные пути детей «предварительно активированы» для борьбы с новым коронавирусом. То есть у них имеется врожденный иммунитет, который отлично распознает коронавирус. По словам ученых, это позволяет детям немедленно активировать защитную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он закрепляется и начинает размножаться.Детский иммунитет уничтожает коронавирус еще до того, как он успевает закрепиться в организме и размножитьсяУ взрослых же иммунная система дает ответ гораздо позже. Как правило, ей требуется примерно двое суток, чтобы отреагировать на вирус. К этому времени он успевает размножиться в геометрической прогрессии, в результате чего организму побороть его становится намного сложнее.Когда врожденный иммунитет не может контролировать вирус, организм подключает адаптивную иммунную систему, которую можно назвать второй линией защиты. Она адаптируется к каждой уникальной угрозе. Адаптивная система не только создает уникальные антитела, но и активирует воспалительный процесс. В результате может принести больше вреда организму, чем пользы. Воспаление, как известно, уничтожает не только вирусы, но и здоровые клетки.У некоторых пациентов с Covid неконтролируемое воспаление может привести к образованию тромбов и другим опасным побочным эффектам, таким, как накапливание жидкости в легких. Это часто становится причиной смерти у взрослых. У детей же такое происходит гораздо реже, так как у них в организме имеется большое количество врожденных лимфоидных клеток, которые помогают успокоить сверхактивную иммунную систему. С возрастом количество этих клеток уменьшается. Причем известно, что у мужчин их меньше, чем у женщин. Возможно, по этой причине мужчины, согласно статистике, чаще становятся жертвами коронавируса.Увеличившееся количество тяжелых случаев связано с высокой заразность штамма ДельтаПочему дети плохо переносят коронавирус ДельтаДо тех пор, пока по миру не разошелся штамм Дельта, казалось, что почти все дети были неуязвимы для коронавируса. Однако до сих пор нет никаких доказательств того, что дельта-вариант вызывает более тяжелое заболевание. Многие ученые предполагают, что причина в высокой заразности вируса, в том числе он стал заражать гораздо больше детей. Поэтому, вполне возможно, что речь идет просто о базовой математике, которая вводит в заблуждение относительно большей опасности вируса."Если в 10 раз больше детей будет инфицировано Delta, чем предыдущими вариантами коронавируса, то мы увидим в 10 раз больше случаев госпитализаций» — говорит д-р Димитри Кристакис, директор Центра детского здоровья, поведения и поведения.Но в результате последнего всплеска смертности среди детей, возникает вопрос, почему естественная защита иногда дает сбой? Ученые пока не могут дать на него ответ, однако, активно занимаются его изучением. Причем, по уверению некоторых исследователей, ситуация проясниться уже в ближайшее время. Как только об этом появится информация, мы вам сообщим о ней на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru