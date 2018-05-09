Фото: самолеты, танки и корабли, которые гниют в разных уголках мира

Кладбище танков, снятое фотографом Дмитрием ОсадчимКак бы тяжело не было это осознавать, на нашей планете никогда не прекращаются войны. В конце XX века генеральный прокурор США Роберт Джексон (Robert Jackson) посчитал, что после 1945 года года на Земле было всего лишь 26 мирных дней. Во время войн солдаты используют тысячи экземпляров огнестрельного оружия и военной техники, которые после военных действий либо остаются лежать на месте поражения, либо отправляются на свалки. Некоторые объекты находятся на охраняемых базах, для входа в которые нужно получать разрешение. Российский фотограф Дмитрий Осадчий уже около 5 лет путешествует по разным странам и преодолевает леса и пустыни для того, чтобы запечатлеть заброшенную военную технику. Для снятия своих удивительных фотографий он использует беспилотник — он помогает ему добираться до мест, которые остаются невидимыми для обычных людей. Давайте ознакомимся с его лучшими работами и узнаем, что именно запечатлено на этих снимках.На момент написания статьи у Дмитрия уже более 50 тысяч подписчиков в Instagram. Для съемки он использует портативный дрон Mavic Air 2. В Интернете можно найти интервью с фотографом — в нем он отметил, что у каждого заброшенного объекта есть своя история. Иногда, после публикации некоторых снимков, ему пишут люди, которые когда-то ездили или летали на запечатленных и уже заброшенных танках, кораблях и самолетах.Беспилотник Mavic Air 2Самолет Lockheed F-104 StarfighterИстребитель Локхид F-104 «Старфайтер» эксплуатировался ВВС США, Германии, Японии и Турции с 1958 года. Во время разработки компания Lockheed делала упор на летные характеристики и отлично справилась с задачей. Благодаря скорости полета до 2259 километров в час (почти вдвое выше скорости звука), его даже называли «ракетой с человеком внутри». Помимо участия в разных войнах, этот истребитель также известен как летательный аппарат для испытания защитных покрытий для космических кораблей NASA. Истребители были выведены из эксплуатации в 2004 году и сейчас ржавеют в разных военных базах. Фотографу Дмитрию Осадчему удалось запечатлеть экземпляр, лежащий на заброшенном аэродроме на острове Крит.Lockheed F-104 StarfighterЗавод по ремонту вертолетовВ одном из своих постов фотограф поделился, что не всегда уверен, можно ли ему фотографировать те или иные военные объекты. Однажды он запустил беспилотник над одним из заводов по ремонту вертолетов под Санкт-Петербургом. К счастью, обошлось без конфликтов — сторож заметил жужжащий дрон, но ничего не сделал. Зато получился атмосферный кадр с вышедшими из строя военными вертолетами.Вертолеты на заводе по ремонту вертолетов под Санкт-ПетербургомСоветский теплоход «Метеор»С 1961 по 1999 год на Зеленодольском судостроительном заводе (Татарстан) было построено более 400 теплоходов «Метеор». Они вмещают 3 членов экипажа и до 123 пассажиров — вместимость зависит от модификации. Сегодня они не производятся, но используются для небольших круизных путешествий. Фотографу удалось запечатлеть один из списанных теплоходов, большая часть из которого уже разобрана. Да, Дмитрий интересуется не только военной техникой — ему в целом интересна тема «заброшек». В интервью он говорил, что ему особенно нравится атмосфера тайны и загадочности.Разобранный теплоход «Метеор»Заброшенные суднаКронштадт — это российский город-порт, который расположен на острове Котлин. Во время посещения этого места фотографу удалось запечатлеть заброшенный тральщик — корабль для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин. Он находится на переднем плане снимка. По непроверенным данным, тральщик был построен в Польше. За ним располагается судоремонтная мастерская, а еще дальше лежит рейдовый катер. Также в этом месте есть останки подводной лодки, но он настолько древний, что распознать модель никому не удалось.Заброшенный тральщикВертолет Ми-8Некоторые герои снимков Дмитрия, несмотря на свой возраст, до сих пор работают. На фотографии ниже показан многоцелевой вертолет Ми-8, который был разработан в 1960-е годы. По словам фотографа, этот «малыш» был собран 36 лет назад (на момент написания статьи ему уже 38 лет) и по-прежнему работает. В первый раз Дмитрий увидел его на ремонтном заводе Санкт-Петербурга, а потом — где-то под Москвой.Многоцелевой вертолет Ми-8Советский самолет Ан-2Многоцелевой самолет Ан-2, также известный как «кукурузник», был разработан в 1947 году и производится до сих пор. Он используется в сельском хозяйстве, спорте, в качестве пассажирского транспорта и числится в ВВС многих стран. Многие из них летают более 40 лет, то есть обладают большой надежностью. Запечатленный самолет лежит в аэродроме Горское. По словам фотографа, на территорию аэродрома без разрешения никого не впускают. Но это препятствие не помешало ему сделать атмосферный снимок.Старый «кукурузник»Пассажирский самолет Lockheed TriStarПо словам фотографа, этот «красавчик» совершил свой первый полет в 1974 и летал вплоть до 2008 года. На момент постройки его сборка обошлась компании Lockheed в 20 миллионов долларов. Производство пассажирских самолетов этой модели велось до 1984 года — всего было выпущено 250 экземпляров, причем некоторые летают до сих пор. Фотография была сделана недалеко от столицы ОАЭ, Абу-Даби.Пассажирский самолет Lockheed TriStarЧитайте также: На каких самолетах летают президенты США и России?Заброшенный торпедоловФотография заброшенного торпедолова проекта 1388, судя по подписи в инстаграме, тоже сделана в Кронштадте. Он использовался военными для вылова отстреляных торпед после практических учений. На данный момент большая его часть распилена на части.Торпедолов проекта 1388Летающая лодка Бе-6Самолет-амфибия Бе-6 был введен в эксплуатацию в далеком 1949 году и перестал использоваться в 1960-е годы. Он эксплуатировался для морской разведки, охраны побережий, сброса торпед и выполнения других военных задач. Сегодня существует всего лишь четырех сохраненных экземпляра: пара расположена в России и Украине, а остальные два — в Китае. Фотограф запечатлел российский экземпляр, который имеет огромное количество дыр в фюзеляже и крыльях. К сожалению, первая амфибия СССР находится в ужасном состоянии. Если не поместить его в музей, в будущем на него можно будет посмотреть только поехав в Украину или Китай.Самолет-амфибия Бе-6Кладбище танковНапоследок посмотрим на одну из самых свежих фотографий Дмитрия. Пролетая над одним из кладбищ танков он задался вопросом — почему их не переплавляют для изготовления, например, кастрюль? Оказывается, все эти танки ждут своей очереди на ремонт: их разберут до винтика, очистят от ржавчины и заменят вышедшие из строя механизмы. Впоследствии, обновленные машины будут отправлены в Арктические районы и на Дальний Восток.Кладбище танков в РоссииЧтобы не пропускать другие интересные материалы наподобие этого, подпишитесь на нас в Пульсе Mail.ruПомимо кладбищ старой военной техники, на нашей планете существуют свалки поездов. О том, как утилизируется такая техника, подробно рассказывал мой коллега Артем Сутягин. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru