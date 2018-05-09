Второй туристический полет Blue Origin состоится в октябре. Кто полетит в космос?

Крис Бошуизен (слева) и Глен де Врис (справа)В июле 2021 года компания Blue Origin впервые запустила в космос туристов. Ими стали основатель Amazon Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний студент и 82-летняя ветеран авиации США. Полет прошел успешно, поэтому компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже 12 октября отправит в космос новую группу любителей приключений. Известно, что внутрь космического корабля New Shepard снова будут помещены четыре человека. Первым станет бывший инженер NASA Крис Бошуизен (Chris Boshuizen), а вторым — предприниматель Глен де Врис (Glen de Vries). Имена двух других космических туристов пока держатся в секрете, но некоторые источники сообщают об участии в миссии актера Уильяма Шетнера (William Shatner), который сыграл одну из главных ролей в научно-фантастическом сериале «Звездный путь». Как и многие другие космические туристы, они не проходили длительную подготовку к полету.Новые космические туристы Blue OriginО первых двух участниках туристической миссии рассказано на официальном сайте Blue Origin. Если считать все предыдущие испытательные полеты, грядущее событие станет восемнадцатым по счету полетом космического корабля New Shepard в космос. Запуск будет осуществлен из частного космодрома в штате Техас, где располагается штаб-квартира компании. Прямая трансляция будет вестись как на официальном сайте, так и на YouTube-канале.Кто такой Крис Бошуизен?Карьера Криса Бошуизена началась с того, что в 2008 году он стал архитектором космических миссий NASA. Там он участвовал в разработке орбитального спутника Phonesat, который сделан из обычного смартфона. Работая в аэрокосмическом агентстве, он также основал школу для изучения последствий развития технологий. Но самым крупным его проектом является основанная в 2010 году компания Planet Labs, которая разрабатывает крошечные спутники, именуемые как «кубсаты». На данный момент в космос запущено более 450 таких аппаратов — они занимаются построением карты постоянно меняющейся поверхности Земли.Спутники Planet LabsЭто исполнение моей самой большой детской мечты. Что еще более важно, я хочу, чтобы этот полет вдохновил студентов продолжить карьеру в STEM и стать катализатором нового поколения исследователей космоса. Ведь будущее космоса находится в руках, — поделился Крис Бошуизен.Крис БошуизенSTEM — это широкий термин, который используется для объединения академических дисциплин: науки, технологий, инженерии и математики.Кто такой Глен де Врис?Предприниматель Глен де Фри известен тем, что в 1999 году разработал самую популярную в мире платформу клинических исследований Medidata Solutions. Благодаря созданному программному обеспечению, ученым удалось провести более 25 000 испытаний с участием более 7 миллионов людей. В частности, речь идет об испытаниях различных вакцин, лекарств от рака и так далее. Получается, он внес большой вклад в развитие технологий для лечения опасных заболеваний.Глен де ВрисНа протяжении всей своей карьеры я пытался продлить жизнь людей. Так как энергия и материалы на Земле ограничены, человечество сможет процветать только при условии покорения космоса. Сколько себя помню, я всегда был увлечен авиацией и космосом. Так что этот полет — действительно сбывшаяся мечта, — сказал о своем будущем полете Глен де Врис.Уильям Шетнер в космосеПо данным онлайн-таблоида TMZ, вместе с инженером и предпринимателем в космос полетит канадский актер Уильям Шетнер. Больше всего он известен по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», но также он играл в сериале «Ти Джей Хукер». Если опубликованная информация является правдой, актер станет самым пожилым человеком, который побывал в космосе — на данный момент ему 90 лет. Он побьет рекорд 82-летней Уолли Фанк (Wally Funk), которая побывала в космическом путешествии несколько месяцев назад. Точная информация о том, кем будут остальные два участника будущего полета, появится в ближайшие дни. Чтобы не пропустить ничего интересного, подпишитесь на наш Telegram-канал.Уильям Шетнер, игравший роль капитана КиркаЧитайте также: Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?Компания Blue Origin является не единственной, кто предоставляет услуги космического туризма. Недавно свой первый опыт в этом деле получила компания SpaceX — она отправила в космос четырех людей и позволила им наслаждаться полетом на протяжении трех дней. Одним из будущих клиентов SpaceX является японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который ищет себе девушку для космического путешествия. Подробнее о его поисках я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru