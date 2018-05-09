Второй туристический полет Blue Origin состоится в октябре. Кто полетит в космос?
Крис Бошуизен (слева) и Глен де Врис (справа)
В июле 2021 года компания Blue Origin впервые запустила в космос туристов. Ими стали основатель Amazon Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний студент и 82-летняя ветеран авиации США. Полет прошел успешно, поэтому компания не собирается останавливаться на достигнутом и уже 12 октября отправит в космос новую группу любителей приключений. Известно, что внутрь космического корабля New Shepard снова будут помещены четыре человека. Первым станет бывший инженер NASA Крис Бошуизен (Chris Boshuizen), а вторым — предприниматель Глен де Врис (Glen de Vries). Имена двух других космических туристов пока держатся в секрете, но некоторые источники сообщают об участии в миссии актера Уильяма Шетнера (William Shatner), который сыграл одну из главных ролей в научно-фантастическом сериале «Звездный путь». Как и многие другие космические туристы, они не проходили длительную подготовку к полету.
Новые космические туристы Blue Origin
О первых двух участниках туристической миссии рассказано на официальном сайте Blue Origin. Если считать все предыдущие испытательные полеты, грядущее событие станет восемнадцатым по счету полетом космического корабля New Shepard в космос. Запуск будет осуществлен из частного космодрома в штате Техас, где располагается штаб-квартира компании. Прямая трансляция будет вестись как на официальном сайте, так и на YouTube-канале.
Кто такой Крис Бошуизен?
Карьера Криса Бошуизена началась с того, что в 2008 году он стал архитектором космических миссий NASA. Там он участвовал в разработке орбитального спутника Phonesat, который сделан из обычного смартфона. Работая в аэрокосмическом агентстве, он также основал школу для изучения последствий развития технологий. Но самым крупным его проектом является основанная в 2010 году компания Planet Labs, которая разрабатывает крошечные спутники, именуемые как «кубсаты». На данный момент в космос запущено более 450 таких аппаратов — они занимаются построением карты постоянно меняющейся поверхности Земли.
Спутники Planet Labs
Это исполнение моей самой большой детской мечты. Что еще более важно, я хочу, чтобы этот полет вдохновил студентов продолжить карьеру в STEM и стать катализатором нового поколения исследователей космоса. Ведь будущее космоса находится в руках, — поделился Крис Бошуизен.
Крис Бошуизен
STEM — это широкий термин, который используется для объединения академических дисциплин: науки, технологий, инженерии и математики.
Кто такой Глен де Врис?
Предприниматель Глен де Фри известен тем, что в 1999 году разработал самую популярную в мире платформу клинических исследований Medidata Solutions. Благодаря созданному программному обеспечению, ученым удалось провести более 25 000 испытаний с участием более 7 миллионов людей. В частности, речь идет об испытаниях различных вакцин, лекарств от рака и так далее. Получается, он внес большой вклад в развитие технологий для лечения опасных заболеваний.
Глен де Врис
На протяжении всей своей карьеры я пытался продлить жизнь людей. Так как энергия и материалы на Земле ограничены, человечество сможет процветать только при условии покорения космоса. Сколько себя помню, я всегда был увлечен авиацией и космосом. Так что этот полет — действительно сбывшаяся мечта, — сказал о своем будущем полете Глен де Врис.
Уильям Шетнер в космосе
По данным онлайн-таблоида TMZ, вместе с инженером и предпринимателем в космос полетит канадский актер Уильям Шетнер. Больше всего он известен по роли капитана Кирка в сериале «Звездный путь», но также он играл в сериале «Ти Джей Хукер». Если опубликованная информация является правдой, актер станет самым пожилым человеком, который побывал в космосе — на данный момент ему 90 лет. Он побьет рекорд 82-летней Уолли Фанк (Wally Funk), которая побывала в космическом путешествии несколько месяцев назад. Точная информация о том, кем будут остальные два участника будущего полета, появится в ближайшие дни. Чтобы не пропустить ничего интересного, подпишитесь на наш Telegram-канал.
Уильям Шетнер, игравший роль капитана Кирка
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Компания Blue Origin является не единственной, кто предоставляет услуги космического туризма. Недавно свой первый опыт в этом деле получила компания SpaceX — она отправила в космос четырех людей и позволила им наслаждаться полетом на протяжении трех дней. Одним из будущих клиентов SpaceX является японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который ищет себе девушку для космического путешествия. Подробнее о его поисках я рассказывал в этом материале.
Источник: hi-news.ru
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