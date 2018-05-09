Соль помогает иммунитету бороться с раком

Соль стимулирует иммунитет на борьбу с раковой опухольюЯ неоднократно писал о различных научных исследованиях, которые говорят о том, что кишечные бактерии влияют на самые разные функции организма. По мнению некоторых ученых от них даже зависит продолжительность жизни. Также доказано, что кишечные бактерии взаимосвязаны с иммунной системой организма. Задача иммунитета, как известно, заключается в устранении патогенов, а также раковых клеток. Недавно я рассказывал, как работает иммунитет и почему он не в силах побороть рак. По сути, раковые клетки обманывают иммунитет, заставляя систему защиты нашего организма их не трогать. Поэтому ученые в последнее время ищут различные способы, чтобы заставить иммунитет распознать злокачественную опухоль. Причем иммунотерапия уже сейчас показывает свою эффективность. Как считают некоторые ученые, “натравить” иммунитет на раковую опухоль можно при помощи бактерий микрофлоры. Более того, были выделены даже несколько штаммов, которые способны активировать иммунитет. А недавнее исследование показало, что Штаммы, которые способны “подстегнуть” иммунную систему, активно развиваются в кишечнике при употреблении соли.Лечить рак можно солью?Ученым давно известно, что соль в рационе влияет на иммунитет. К примеру, при потреблении большого ее количества в пищу, могут возникнуть аутоиммунные заболевания. Связано это с тем, что соль стимулирует иммунные клетки, в результате чего они начинают работать против клеток своего же организма. В этом опасность гиперактивного иммунитета для здорового человека. Однако, в случае с онкологическими заболеваниями, чрезмерный иммунитет не будет лишним, если он умеет распознавать рак.Сотрудники индийского Научно-технологического института трансляционной медицины установили экспериментальным путем, что пища с большим содержанием соли снижает рост раковых опухолей. Правда, опыты проводились на мышах. Как сообщается в статье, опубликованной в Science Advances, у мышей становится больше иммунных клеток, если в их рационе появляется большое количество соли.У мышей, которые ели много соли, в организме увеличилось количество иммунных клетокПосадив грызунов на солевую диету, ученые обнаружили в их организме NK-клетки, которые еще называют природными киллерами. Их задача сводится к тому, чтобы уничтожать любые клетки, в которых возникла инфекция, или, если клетки мутировали и стали злокачественными.Очевидно, что именно NK-клетки стали тормозить рост опухолей у грызунов, которых кормили солёной едой. Чтобы убедиться в этом, исследователи искусственно ограничили количество NK-клеток, но при этом продолжили давать соленую пищу. В результате рак продолжил развиваться.Микрофлора кишечника человека связана с иммунной системойМикрофлора помогает в лечении онкологииЭкспериментальным путем ученые установили, что микрофлора кишечника влияет на увеличение количества клеток иммунитета. Для этого они лишили мышей микрофлоры при помощи антибиотика. В результате эффект был таким же, как и при ограничении иммунных клеток — онкология продолжала развиваться, хотя количество соли в рационе не уменьшилось.Чтобы убедиться, что выводы сделаны правильно, ученые провели обратный эксперимент — пересаживали образцы микрофлоры мышей, которых кормили солью, грызунам с онкологией. В результате такой пересадки, опухоль начинала уменьшаться. То есть сомнений не оставалось, что соль повышает количество NK-клеток в организме через кишечных бактерий. Это весьма интересный результат, ведь стимулировать иммунитет бактериями гораздо проще и дешевле, чем, к примеру, мРНК вакцинами.Ученые выяснили, что соль стимулировала развитие в кишечнике Bifidobacterium. Причем эти бактерии обнаружили не только в кишечнике, но и самой опухоли. Науке давно известно, что в раковых опухолях часто возникают бактерии. Одни из них стимулируют их рост, другие же, как удалось выяснить, наоборот, тормозят.После солевой диеты в раковых клетках мышей появлялись бактерии из кишечникаУ грызунов, с изобилие соли в рационе, в опухоли обнаружено в шесть раз больше Bifidobacterium, чем у грызунов, принимавших обычную пищу. Отсюда можно сделать вывод, что соль каким-то образом помогала бактериям транспортироваться и проникать в злокачественные клетки. Но, конечно же, без NK-клеток, сами по себе бактерии не могут ничего сделать. Какая взаимосвязь между злокачественными опухолями и бактериями кишечника, ученым пока только предстоит выяснить. Вполне возможно, что бактерии стимулируют NK-клетки в опухоли, заставляя с ней бороться. В таком случая сами по себе иммунные клетки без бактерий тоже бесполезны.Напоследок отмечу, что с солью не все так однозначно. Другие исследования указывали на то, что она, наоборот, стимулирует рост раковой опухоли. В частности, об этом информация опубликована на портале The Scientist. К тому же, соль сама по себе наносит много вреда организму. Так как бактерии, которые она стимулирует, уже известны, сразу лучше принимать их. Но для этого технология лечения рака должна пройти еще клинические испытания. Об их результатах мы сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru