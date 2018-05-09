В чем главная опасность автопилота Tesla, которая может привести к жертвам?

Водители излишне доверяют автопилоту Tesla И это большая проблемаВ то время как Tesla и многие другие компании пытаются разработать полностью автономный транспорт, консерваторы уверены, что доверять всю работу компьютерам нельзя. Это чревато не только «восстанием машин», но и деградацией людей. Недавно ученые из Массачусетского технологического института (США) частично подтвердили реальность опасений староверов. На протяжении нескольких лет они следили за движениями глаз водителей автомобилей Tesla с активным и выключенным автопилотом. Оказалось, что многие из них действительно слишком сильно доверяют системе автоматического вождения, что плохо сказывается на их внимательности. Они то и дело смотрят на огромный дисплей внутри автомобиля и оглядываются по сторонам. А это очень опасно — в любой момент автопилот может допустить ошибку и стать причиной гибели водителя, пассажиров и других участников движения. Люди до сих пор не хотят понимать, что автопилот Tesla является не полноценной заменой водителя, а всего лишь его помощником.Для чего нужен автопилот Tesla?Об опасности автопилота Tesla было рассказано в научном журнале Science Alert. В ходе научной работы исследователи изучили данные, собранные с 2016 года — за это время добровольцы проехали 800 000 километров пути. В частности, в распоряжении ученых оказались видео из салона автомобилей Tesla. Им удалось найти 290 случаев включения и выключения автопилота, чтобы сравнить поведение водителей при каждом из условий. Оказалось, что люди излишне доверяют системе, которая способна перестраиваться между полосами, парковаться и выполнять другие действия. Но они не отдают себе отчета в том, что автопилот Tesla — это всего лишь вспомогательный инструмент, а не личный «компьютерный водитель».Люди до сих пор не понимают, что автопилот Tesla — это не игрушкаЧитайте также: Tesla выпустит автомобиль без руля и педалей за 1,8 миллиона рублейАвтопилот делает водителей невнимательнымиВ ходе изучения видео ученые узнали, что при включенном автопилоте владельцы Tesla смотрят куда угодно, только не на дорогу. Чаще всего водители опускают глаза вниз или смотрят на расположенный в центре салона дисплей. В 22% случаев их взгляд задерживается в этой точке более чем на 2 секунды. Считается, что такого отвлечения достаточно для того, чтобы пропустить ошибку автопилота и не суметь взять управление на себя. Самое страшное, что некоторые люди ведут себя так же невнимательно даже после выключения автопилота. В теории, иногда водители могут забыть о выключенном автопилоте и необходимости управлять автомобилем вручную. Это может привести к ужасным автокатастрофам.Владельцы Tesla часто отвлекаются на дисплей в салонеАвторы научной работы ни в коем случае не хотели навредить репутации компании Tesla. Они просто в очередной раз напомнили о важности сохранять внимательность при вождении даже таких навороченных автомобилей, как Tesla. На данный момент список возможностей фирменного автопилота довольно внушителен и включает в себя удерживание автомобиля на определенной полосе, смену полос движения, разгон, торможение, парковка и так далее. Установленные в салоне камеры постоянно следят за тем, чтобы руки водителя находились на рулевом колесе. Но некоторые водители находят способы обмануть систему защиты — например, можно засунуть в руль увесистый апельсин, а перед камерами повесить фотографию.Чтобы обмануть автопилот Tesl, достаточно повесить на руль грузО способах обмана автомобилей Tesla я уже рассказывал в этом материале. В апреле 2021 года в американском штате Техас произошла ужасная авария, в результате которого погибли двое мужчин. В ходе расследования было выяснено, что ни один из них не находился за рулем — они полностью доверились автопилоту Tesla. При этом Илон Маск уверяет, что автомобиль с автопилотом имеет в 10 раз меньше шансов попасть в аварию, по сравнению с обычным транспортом. И он наверняка прав — система автоматического вождения действительно облегчает жизнь водителей. Для этого просто нужно оставаться вовлеченным в процесс вождения и за всем тщательно следить.Видео с демонстрацией автопилота Tesla. Обратите внимание, что водитель на официальном видео не держится за рульЕсли хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Автономный транспорт будущегоИсследователи из Массачусетского университета не единственные, кто доказал плохое влияние автопилота на внимание водителей. В 2018 году на конференции Web Summit глава компании Waymo Джон Крафчик (John Krafcik) тоже рассказал о том, что люди излишне доверяют автопилоту. Причем ими являются работники компании, которые должны следить за правильной работой системы автоматического вождения — это их главная задача. Поэтому компания Waymo хочет довести свой автопилот до совершенства и не давать людям возможности брать управление на себя, потому что от этого нет особого толка. Подробнее о том, почему Waymo отказалась от ручного управления, мы рассказывали в этом материале.

Источник: hi-news.ru