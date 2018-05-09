В чем главная опасность автопилота Tesla, которая может привести к жертвам?
Водители излишне доверяют автопилоту Tesla И это большая проблема
В то время как Tesla и многие другие компании пытаются разработать полностью автономный транспорт, консерваторы уверены, что доверять всю работу компьютерам нельзя. Это чревато не только «восстанием машин», но и деградацией людей. Недавно ученые из Массачусетского технологического института (США) частично подтвердили реальность опасений староверов. На протяжении нескольких лет они следили за движениями глаз водителей автомобилей Tesla с активным и выключенным автопилотом. Оказалось, что многие из них действительно слишком сильно доверяют системе автоматического вождения, что плохо сказывается на их внимательности. Они то и дело смотрят на огромный дисплей внутри автомобиля и оглядываются по сторонам. А это очень опасно — в любой момент автопилот может допустить ошибку и стать причиной гибели водителя, пассажиров и других участников движения. Люди до сих пор не хотят понимать, что автопилот Tesla является не полноценной заменой водителя, а всего лишь его помощником.
Для чего нужен автопилот Tesla?
Об опасности автопилота Tesla было рассказано в научном журнале Science Alert. В ходе научной работы исследователи изучили данные, собранные с 2016 года — за это время добровольцы проехали 800 000 километров пути. В частности, в распоряжении ученых оказались видео из салона автомобилей Tesla. Им удалось найти 290 случаев включения и выключения автопилота, чтобы сравнить поведение водителей при каждом из условий. Оказалось, что люди излишне доверяют системе, которая способна перестраиваться между полосами, парковаться и выполнять другие действия. Но они не отдают себе отчета в том, что автопилот Tesla — это всего лишь вспомогательный инструмент, а не личный «компьютерный водитель».
Люди до сих пор не понимают, что автопилот Tesla — это не игрушка
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Автопилот делает водителей невнимательными
В ходе изучения видео ученые узнали, что при включенном автопилоте владельцы Tesla смотрят куда угодно, только не на дорогу. Чаще всего водители опускают глаза вниз или смотрят на расположенный в центре салона дисплей. В 22% случаев их взгляд задерживается в этой точке более чем на 2 секунды. Считается, что такого отвлечения достаточно для того, чтобы пропустить ошибку автопилота и не суметь взять управление на себя. Самое страшное, что некоторые люди ведут себя так же невнимательно даже после выключения автопилота. В теории, иногда водители могут забыть о выключенном автопилоте и необходимости управлять автомобилем вручную. Это может привести к ужасным автокатастрофам.
Владельцы Tesla часто отвлекаются на дисплей в салоне
Авторы научной работы ни в коем случае не хотели навредить репутации компании Tesla. Они просто в очередной раз напомнили о важности сохранять внимательность при вождении даже таких навороченных автомобилей, как Tesla. На данный момент список возможностей фирменного автопилота довольно внушителен и включает в себя удерживание автомобиля на определенной полосе, смену полос движения, разгон, торможение, парковка и так далее. Установленные в салоне камеры постоянно следят за тем, чтобы руки водителя находились на рулевом колесе. Но некоторые водители находят способы обмануть систему защиты — например, можно засунуть в руль увесистый апельсин, а перед камерами повесить фотографию.
Чтобы обмануть автопилот Tesl, достаточно повесить на руль груз
О способах обмана автомобилей Tesla я уже рассказывал в этом материале. В апреле 2021 года в американском штате Техас произошла ужасная авария, в результате которого погибли двое мужчин. В ходе расследования было выяснено, что ни один из них не находился за рулем — они полностью доверились автопилоту Tesla. При этом Илон Маск уверяет, что автомобиль с автопилотом имеет в 10 раз меньше шансов попасть в аварию, по сравнению с обычным транспортом. И он наверняка прав — система автоматического вождения действительно облегчает жизнь водителей. Для этого просто нужно оставаться вовлеченным в процесс вождения и за всем тщательно следить.
Видео с демонстрацией автопилота Tesla. Обратите внимание, что водитель на официальном видео не держится за руль
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Автономный транспорт будущего
Исследователи из Массачусетского университета не единственные, кто доказал плохое влияние автопилота на внимание водителей. В 2018 году на конференции Web Summit глава компании Waymo Джон Крафчик (John Krafcik) тоже рассказал о том, что люди излишне доверяют автопилоту. Причем ими являются работники компании, которые должны следить за правильной работой системы автоматического вождения — это их главная задача. Поэтому компания Waymo хочет довести свой автопилот до совершенства и не давать людям возможности брать управление на себя, потому что от этого нет особого толка. Подробнее о том, почему Waymo отказалась от ручного управления, мы рассказывали в этом материале.
Источник: hi-news.ru
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