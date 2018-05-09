Кажется, это лучший недорогой смартфон Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Lite NE — самый выгодный смартфон в сегменте 20-25 тысяч рублейВыбор нового смартфона — это всегда тяжело. Особенно, если бюджет ограничен и нужно найти аппарат в определённом ценовом сегменте. Причём чем он ниже, тем сложнее обычно оказываются поиски. Ведь, несмотря на широкий ассортимент моделей, действительно стоящих среди них не так уж и много. У одного будет корпус из пластика, а не из стекла, у другого — слабый процессор и небольшой объём оперативной памяти, у третьего — посредственная камера. Но новый Xiaomi Mi 11 Lite NE — настоящее исключение из правил.Скорее всего, вы не найдёте более выгодного смартфона с точки зрения цена-качество-внешний вид, чем Xiaomi Mi 11 Lite NE.Xiaomi Mi 11 Lite NE — это слегка упрощённая версия флагманского Xiaomi Mi 11. Внешне они почти не отличаются друг от друга. Это практически один и тот же смартфон за рядом небольших — я бы назвал их косметическими — отличий. А вот в техническом плане кое-какие различия есть. Но, во-первых, лайт-версия от этого не стала хуже, а, во-вторых, за ту цену, за которую его продают, такой набор характеристик — просто подарок.Характеристики Xiaomi Mi 11 Lite NEXiaomi Mi 11 Lite NE почти не отличается от Xiaomi Mi 11 внешнеПроцессор — Snapdragon 778GДисплей — 6,55 дюйма, OLED, 90 ГцПамять — 6/128, 8/128 ГБАккумулятор — 4250 мА*ч, 33 ВтКамера — 64/8/5 и 20 МпОС — MIUI 12.5 на базе Android 11А теперь обо всём по порядку.Первое, что удивляет в Xiaomi Mi 11 Lite NE — это его процессор. Не внешность, потому что она уже довольно привычна, а именно процессор. Snapdragon 778G — это самый новый чипсет Qualcomm, который хоть и относится к среднему сегменту, он всё-таки ближе к «камням» 800-й, флагманской, серии, чем 700-й. Точно такой же процессор устанавливается в Galaxy A52s, который стоит почти вдвое дороже, чем Mi 11 Lite NE.Аппаратную основу Xiaomi Mi 11 Lite NE составляет процессор Snapdragon 778G, который устанавливается в более дорогие смартфоны.Если смотреть на производительность, то это очень мощное решение. В бенчмарк Geekbench процессор Snapdragon 778G набирает 770 баллов в одноядерном испытании и 2800 — в многоядерном. Это отличный показатель. Но, что самое крутое, — это энергоэффективность. По этому показателю SD 778G превосходит даже флагманский SD 865, которым оснащались флагманы прошлого модельного года.Благодаря этому смартфон должен жить до двух дней без подзарядки в смешанном цикле использования. Даже современные iPhone не могут вытянуть столько. Что касается скорости зарядки, то здесь тоже всё отлично. Xiaomi Mi 11 Lite NE поддерживает ЗУ мощностью до 33 Вт, которые заряжают его батарейку примерно за час. А ведь это, на минуточку, 4250 мА*ч.Стоит ли покупать Xiaomi Mi 11 Lite NEXiaomi Mi 11 Lite NE заряжается быстрее, чем iPhone 13Дисплей у Xiaomi Mi 11 Lite NE — круче, чем у iPhone 13. Во-первых, тут выше частота обновления — 90 Гц против 60 Гц у детища Apple. Во-вторых, тут больше диагональ — 6,55 дюйма против 6,1. В остальном почти всё то же самое: поддержка расширенного цветового пространства DCI-P3, OLED-технология, Always On Display, контрастность 1 000 000 к 1. Его защищает закалённое стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения.Переплачивать за топовую версию особого смысла не вижу, потому что и 6 ГБ оперативной памяти вам явно будет достаточно. Это тот самый объём, который позволяет с комфортом выполнять любые, даже самые требовательные к ресурсам задачи, не говоря уже о его высокой «удерживающей» способности. 6 ГБ отлично держат несколько десятков приложений в фоновом режиме, позволяя им запускаться мгновенно.У Xiaomi Mi 11 Lite NE всего 3 камеры, но снимают они как четыре.Крутой момент — камера Xiaomi Mi 11 Lite NE. Несмотря на то что здесь всего 3 камеры — ширик, сверхширик и телевик, — одна из них выполняет сразу две функции. Я говорю про телевик, который не только отвечает за портретную съёмку и приближение изображений, но и за макросъёмку. Apple совместима сверхширик и макро-модуль, а Xiaomi — теле- и макро. За счёт этого удалось снизить стоимость телефона, но при этом не урезать его возможности.Xiaomi Mi 11 Lite NEОбычная цена Xiaomi Mi 11 Lite — 26 925 рублей. Однако вы можете купить смартфон за меньшие деньги. Для этого нужно перейти по этой ссылке, авторизоваться, взять купон со страницы продавца номиналом 1500 рублей, добавить смартфон в корзину, а потом на этапе оформления применить купон и промокод XMVIP2500, который сбросит цену ещё на 2500 рублей. В результате итоговая цена Xiaomi Mi 11 Lite NE составит меньше 23 тысяч рублей. Круто же!

Источник: hi-news.ru