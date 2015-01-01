Ваш иммунитет также уникален, как отпечатки пальцев

Похоже, что каждый человек обладает уникальной иммунной системой. Исследователи обнаружили это иммунное разнообразие после определения антител в крови здоровых и больных людей.В организме каждого из нас есть нечто невидимое. То, что спасает нас от других невидимых глазу вещей. И это – иммунитет. И прежде чем вы подумаете, что все знаете про иммунную систему, сообщим – она действительно играет жизненно важную роль, защищая организм от вредных веществ, микробов и клеточных изменений, которые могут привести к заболеваниям. А состоит наш иммунитет из различных органов, клеток и белков. Да-да, пока наша иммунная система работает нормально, мы вообще не думаем о ее существовании. Но если иммунитет внезапно дает сбой – потому что ослаб или не может бороться с особенно агрессивными микробами – вы заболеете. Дело в том, что те микробы, с которыми ваше тело никогда раньше не сталкивалось, могут стать причиной развития той или иной болезни. Интересно, что наша иммунная система ведет своего рода учет микробов – каждый, кого она встречает, навеки остается в клетках ее памяти. Это означает, что организм способен быстро распознать и уничтожить микроб, если тот снова попадет в организм. А результаты нового исследования и вовсе показали, что иммунитет каждого человека уникален так же, как отпечатки пальцев. После исследования антител к COVID-19 в крови здоровых и больных людей, авторы исследования пришли к выводу, что существует самое настоящее иммунное разнообразие, о котором мы раньше даже не догадывались.Что такое иммунитет?Иммунная система человека состоит из специальных органов, клеток и химических веществ, которые борются с инфекцией (микробами). Основными частями иммунной системы являются: лейкоциты, антитела, лимфатическая система, селезенка и костный мозг. Именно эти части вашей иммунной системы активно борются с инфекцией.Но с некоторыми инфекциями, такими как грипп и обычная простуда, приходится бороться много раз, так как обилие различных вирусов или штаммов одного и того же типа вируса могут стать причиной развития заболевания. Так что если вы переболели простудой или гриппом от одного вируса, против других иммунитета у вас не будет.В повседневной жизни наше тело сталкивается и подвергается нападению многих микробов, которые используют хитрые уловки, чтобы проникнуть внутрь и взять его под контроль.Анатомия иммунной системыСуществует две основные части иммунной системы, которые работают вместе:Врожденная иммунная система, с которой вы родились;Адаптивная иммунная система, которая развивается, когда ваше тело подвергается воздействию микробов или химических веществ, выделяемых микробами.Читайте также: Соль помогает иммунитету бороться с ракомВрожденная иммунная системаЭто система «быстрого реагирования». Врожденная иммунная система передается по наследству и активна с момента рождения. Когда эта система распознает захватчика, она немедленно вступает в с ним в бой. Клетки этой иммунной системы окружают и поглощают микробы или вирусы. В результате захватчик погибает внутри клеток иммунной системы. Эти клетки называются фагоцитами.Приобретенная иммунная системаПриобретенная иммунная система с помощью врожденной системы вырабатывает клетки (антитела) для защиты вашего организма от конкретного захватчика. Эти антитела вырабатываются клетками, называемыми В-лимфоцитами, после того, как организм подвергся воздействию микробов. При этом, антитела остаются в организме, а для их выработки может потребоваться несколько дней. Но после первого воздействия иммунная система распознает захватчика и защищается от него.Когда вирус – чужеродный патоген, вызывающий болезнь – атакует организм, ответом на его воздействие становится выработка организмом антител, которые содержатся в тканях и крови.Приобретенная иммунная система меняется на протяжении всей жизни. Иммунизация тренирует иммунную систему вырабатывать антитела для защиты от вредных заболеваний.Причем здесь COVID-19?Итак, обладая хорошо функционирующей иммунной системой, мы можем бороться с большинством микробов и вирусов, которые постоянно и агрессивно приближаются к нам. Частью нашего арсенала оружия для нейтрализации вторгающихся микробов являются белковые молекулы – те самые антитела. Они антитела в изобилии содержатся в крови, циркулируя по всему нашему организму, образуя первую линию защиты при появлении нового неприятного микроба.Как пишут авторы нового исследования в своей статье для The Conversation, для каждого отдельного микроба требуется свой арсенал оружия (антител), чтобы бороться с ними наиболее эффективно. К счастью, наш организм предоставил нам средства для производства миллионов или даже миллиардов различных антител, но все они не могут быть созданы одновременно. Часто специфические антитела вырабатываются только в ответ на определенный микроб.Если мы заражены бактериями, то начинаем вырабатывать антитела, чтобы атаковать и убивать эти бактерии. Но если мы заражены коронавирусом, то начинаем вырабатывать антитела для нейтрализации этого вируса. А при заражении вирусом гриппа мы снова делаем другие.новое открытие может помочь объяснить, почему, например, вакцины против COVID кажутся менее эффективными для некоторых людей.Однако, сколько различных антител присутствует в нашей крови, не было известно. Многие ученые оценивали его более чем в несколько миллиардов и, следовательно, почти неизмеримым. Используя несколько капель крови и метод, называемый масс-спектрометрией, ученые смогли захватить и измерить количество различных антител в крови, а также оценить точную концентрацию каждого из них.Чтобы всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий, подписывайтесь на наш канал на платформе Пульс от Mail.ru! Так вы точно не пропустите ничего интересного!Антитела и коронавирусуХотя теоретически наш организм способен вырабатывать триллионы различных антител, первым сюрпризом для авторов работы, опубликованной в научном журнале Cell Systems, стало то, что в кровотоке как здоровых, так и больных людей в высоких концентрациях присутствовало всего от нескольких десятков до сотен различных антител.Отслеживая эти профили всего по нескольким каплям крови исследователи заметили, что реакция иммунной системы на микробы сильно варьируется от человека к человеку, причем профиль антител каждого человека уникален. И концентрации этих антител изменяются уникальным образом во время болезни или после вакцинации.В общем и целом, полученные результаты могут объяснить, почему некоторые люди более склонны к заболеванию гриппом или COVID, или почему они быстрее выздоравливают от некоторых болезней, чем другие, – пишут авторы исследования.Исследование создает возможности для создания оптимальных вакцин и лекарств, адаптированных к иммунной системе человека.Больше по теме: Бороться с COVID-19 иммунитету помогают перенесенные ранее коронавирусные простудыДо сих пор ученые считали невозможным точно отобразить очень сложную смесь антител в крови. Но с помощью метода масс-спектрометрии им удалось разделить вещества на основе их молекулярного состава, и поскольку каждое конкретное антитело имеет особый молекулярный состав, исследователи использовали усовершенствованную методику для измерения всех антител по отдельности.Этот метод использовался для измерения профилей антител примерно у 100 человек, включая пациентов с COVID-19 и людей, вакцинированных различными вакцинами против. Как показали результаты, одинаковых антител у двух разных людей просто не может быть, даже если они получили одну и ту же вакцину.Таким образом, можно с уверенностью сказать, что профиль антител каждого человека так же уникален, как и его отпечаток пальца.Уникальность иммунитета – что нужно знать?Несмотря на то, что различия в антителах невелики, они сильно влияют на течение заболевания. При этом если у кого-то против определенного захватчика антител вырабатывается меньше антител или только антитела, которые менее эффективны для его уничтожения, то болезнь может ударить сильнее или несколько раз. С другой стороны, если люди вырабатывают антитела, которые превосходно нейтрализуют микроб, это антитело может превратить в лекарство и использовать для вакцинации или лечения пациентов.Обладая крепкой иммунной системой, мы можем бороться с большинством микробов и вирусов, которые постоянно и агрессивно приближаются к нам.В общем целом новое открытие создает возможности для создания оптимальных вакцин и лекарств, адаптированных к иммунной системе человека. Составляя карту профиля антител человека, можно отследить, как его организм реагирует на вакцину или инфекцию – или даже на медикаментозное лечение.Это интересно: Сколько антител нужно для выработки иммунитета против COVID-19?Таким образом, вы также можете проверить, вырабатывает ли ваш организм достаточное количество нужных антител, например, против коронавируса. И если их недостаточно, то вакцинация станет наиболее верным решением. А если вы по-прежнему сомневаетесь, стоит ли делать прививку против COVID-19, читайте наш материал о мифах и фактах о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Будьте здоровы и не забывайте про иммунитет!

Источник: hi-news.ru