Как животным удается выживать без полового размножения?

Клещ Oppiella nova под микроскопомНа нашей планете очень много удивительных животных и одними из них являются клещи вида Oppiella nova. Вся популяция этих членистоногих размером в несколько миллиметров состоит только из самок, поэтому ученым до сих пор не было ясно, как они могут размножаться и не вымирать на протяжении миллионов лет. Однажды даже было выдвинуто предположение, что самцы этих созданий все-таки существуют, но каким-то образом прячутся от глаз ученых. Недавно международная группа ученых выяснила, что эти клещи действительно бывают только женского пола — они размножаются, создавая собственные копии. Ученые могли догадаться в этом и раньше, но сомневались, потому что в этом случае в популяции животных не возникало бы биологического разнообразия, что быстро привело бы к их полному вымиранию. В чем же заключается секрет этих крошечных созданий?Можно было бы предположить, что крошечные клещи способны к партеногенезу. Так принято называть «однополое размножение», при котором женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются без оплодотворения мужскими. Такая особенность организма имеется у некоторые пауков и муравьев, но упомянутые в начале статьи клещи размножаются по-другому.Однополые животныеПо данным Euronews, ученым было очень сложно изучать крошечных клещей. Из-за их размеров меньше миллиметра, исследователи с большим трудом смогли распознать интересующий вид. Но проблему удалось решить и в конечном итоге они извлекли их генетические данные. Для их изучения авторам научной работы пришлось разработать специальное программное обеспечение. По словам специалиста по репродуктивной биологии Йенса Баста (Jens Bast), генетическое исследование доказало, что клещи Oppiella nova размножаются исключительно бесполым путем — никаких самцов среди них нет. Ученым удалось доказать, что некоторые виды животных могут размножаться и выживать даже без секса.Среди клещей Oppiella nova нет ни одного самцаВажность биологического разнообразияОказалось, что самки клещей размножаются путем создания собственных копий. Сначала этот факт ученых явно сильно насторожил — если это действительно так, как природа обеспечивает им биологическое разнообразие? Так уж заведено, что наличие двух родителей с разными наборами хромосом позволяет рождать здоровых детей, приспособленных к жизни в определенных условиях. Оказалось, что при создании копии генетическая информация клещей начинает развиваться отдельно, что и обеспечивает разнообразие. В науке это явление известно как эффект Мезельсона, но до сих пор ученым не удавалось найти доказательства его существования. По словам соавтора научной работы Тани Швандер (Tanja Schwander), это простое на первый взгляд явление наконец-то продемонстрировано на животных.Ученые впервые доказали существование эффекта МезельсонаПолучается, что клещи вида Oppiella nova — это первые известные ученым создания, которые выживали на протяжении миллионов лет без секса. Но сейчас ученые точно знают, что такое явление реально, так что в будущем они наверняка найдут других животных с такой способностью. Эти клещи живут в почве и едят все подряд, начиная с грубых корней злаковых растений и заканчивая мягкими корнями луковичных. Они встречаются по всему миру, включая Оаху, Гавайи и Окинаву (Япония). Причем кроме почвы могут обитать в погребах и амбарах. Если быть очень точными, каждый такой клещ имеет длину 350 и ширину 180 микрометров, а по бокам их туловища есть щетинки.Читайте также: Почему в будущем люди могут пострадать от собачьих клещей?Опасность клещейОписанные в статье клещи не представляют для людей никакой опасности. Но не исключено, что как и пылевые клещи, эти создания могут стать причиной возникновения аллергических реакций. Подробнее о том, где живут пылевые клещи и как они могут повлиять на некоторых людей, я рассказывал в этом материале. А вот живущие в дикой природе клещи, размеры которых превышают 1 миллиметра, могут вцепиться в кожу и питаться кровью людей и животных. Некоторые из них являются распространителями клещевого энцефалита, который при осложнении может привести к нарушению работы головного мозга. Подробнее об этом заболевании я рассказывал в этом материале. Думаю, об этом нужно знать всем!Пылевой клещСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А о том, что нужно делать, чтобы защититься от клещей, относительно недавно рассказала моя коллега Любовь Соковикова. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru