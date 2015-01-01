Одна из самых больших комет, которые когда-либо наблюдали ученые, движется в сторону Земли

Ученые обнаружили комету, которая может оказаться самой большой за историю наблюденийВ предрассветные часы 20 октября 2014 года телескоп в чилийской пустыне Атакама зафиксировал отраженный свет странного объекта. Поле этого астрономам понадобилось почти семь лет, чтобы идентифицировать обнаруженную точку света как огромную комету, возможно, самую большую из когда-либо исследованных с помощью современных телескопов. О комете, получившей название Бернардинелли-Бернштейна, было объявлено в июне нынешнего года. Теперь исследователям удалось собрать о ней еще больше информации. В частности, они выяснили, что последний раз комета была вблизи Солнца 3,5 млн лет назад. По последним оценкам, ширина ядра кометы составляет около 150 километров. Это, безусловно, самый большой размер кометы за последние десятилетия. Как утверждают ученые, по размеру она может даже сравниться с некоторыми историческими «великими кометами», включая очень яркую и предположительно огромную, которая путешествовала во внутренние области Солнечной системы в 1729 году. В ближайшие десятилетия ученые смогут собрать о ней еще больше информации, так как комета движется в сторону Земли.Комета приблизиться к Земле в 2031 годуВ течение следующего десятилетия Бернардинелли-Бернштейн будет продолжать становиться ярче по мере приближения к внутренней части Солнечной системы. Наибольшее сближение с ней произойдет 21 января 2031 года, когда комета приблизится к Солнцу на расстояние около полутора миллиардов километров, что немного дальше среднего расстояния до Сатурна. Затем она начнет свое долгое отступление обратно во внешние миры Солнечной системы, оставаясь видимой по крайней мере до 2040-х годов, если не на десятилетия дольше. Подробная информация о ней описана в журнале The Astrophysical Journal Letters.Комета Бернардинелли-Бернштейна может стать таким же ярким в ночном небе объектом, как самый большой спутник Сатурна Титан. Правда, многое зависит от того, сколько газа она будет выделять по мере приближения к солнцу. Вполне возможно, что ее можно будет наблюдать в приличный любительский телескоп.Ученые Гэри Бернштейн Педро Бернардинелли, в честь которых названа кометаТакже комета Бернардинелли-Бернштейна примечательна тем, как далеко она находилась от Солнца, когда ее впервые заметили. Ледяной объект исходит из облака Оорта, огромной сферической “дымки” объектов, которая находится от Солнца в тысячи раз дальше, чем Земля.Астрономы подсчитали, что этой комете требуются миллионы лет, чтобы облететь Солнце. Когда Бернардинелли-Бернштейна была обнаружена, она находилось на расстоянии более 3 миллиардов километров, что является рекордом для кометы. Поскольку она была открыта достаточно рано, у нынешнего поколения астрономов будет возможность разгадать многие ее тайны.Интересные факты о комете Бернардинелли-БернштейнПосле открытия кометы, новости о ней быстро распространились. Вскоре астрономы всего мира начали просматривать свои архивы в поисках любых других ее изображений, которые остались незамеченными. В результате исследователи обнаружили, что впервые упоминания о комете появились еще в 2010 году, что позволило уточнить ее орбиту.В течение 24 часов после открытия кометы несколько групп астрономов обнаружили, что она выделяет большое количество пыли и газа, достаточное, для образования видимого хвоста. Обычно кометы не выделяют много материала, пока не приблизятся к солнечному теплу, которое заставляет замороженные соединения сублимироваться в газ. Однако Бернардинелли-Бернштейн, похоже, богата газообразующими «летучими веществами», которые начинают сублимироваться даже в холодном пространстве за Нептуном.Комета начала выделять газ на расстоянии 3,8 миллиарда километров от СолнцаДополнительные сведения о хвосте были получены из изображений, сделанных в 2018 и 2020 годах космическим телескопом TESS. Команде ученых удалось выяснить, что комета, скорее всего, имеет огромный, чрезвычайно рассеянный хвост. Дальнейшие исследования показали, что она начала выделять газ на расстоянии 3,8 миллиарда километров от Солнца, что почти на 40 процентов дальше, чем в среднем находится Уран.Отслеживая, как объект менялся с течением времени и насколько ярче становился по мере приближения к Солнцу, команда исследователей смогла приступить к моделированию химического состава кометы. В итоге выяснилось, что она выделяет углекислый газ или азот.К комете полетит космический корабль?Ученые уже обсуждают, что нужно посетить Бернардинелли-Бернштейна космическим кораблем, как некогда комету Чурюмова-Герасименко. Правда, на данный момент официальной миссии в разработке нет, но, если мировые космические агентства будут действовать быстро, миссия может перехватить комету в 2033 году.Исследователи также усердно работают над расшифровкой прошлых путешествий кометы через Солнечную систему, чтобы определить, насколько она была изменена Солнцем. Команда Бернардинелли и Бернштейна подсчитала, что в 2031 году комета будет ближе всего к Солнцу как минимум за последние три миллиона лет.Однако заглянуть глубже в прошлое чрезвычайно сложно. Кометы в облаке Оорта находятся так далеко, что их орбиты могут касаться орбит проходящих звезд. Это означает, что для моделирования их траектории требуется нанесение на карту движения звезд через Млечный Путь. Новые данные показывают, что одна особенно проблемная звезда может свести на нет все попытки проследить орбиту кометы.Комета в 2031 году подойдет на самое близкое расстояние к Солнцу за последние 3 миллиона летК примеру, исследователям известно, что около 2,8 миллиона лет назад звезда под названием HD 7977 прошла мимо Солнечной системы. Но никто точно не знает, где она пролетела. В новом исследовании, представленном в журнал Astronomy & Astrophysics, исследователи Петр Дыбчинский и Славомир Брейтер из польского Университета Адама Мицкевича обнаружили, что мы даже не знаем, с какой стороны Солнечной системы прошла HD 7977.Эта неопределенность означает, что гравитационное притяжение звезды к кометам облака Оорта плохо изучено. Поэтому сложно сказать как близко в последний раз комета заходила внутрь Солнечной системы и как близко подходила к Солнцу.Подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал, где вы найдете еще больше информации о кометах и других интересных объектах солнечной системы.По мере приближения кометы могут вноситься корректировки в ее ожидаемый размер. Нынешние оценки основаны на ее текущей яркости, а также на моделях пыли и газа, которые испускает комета. Но вычислить размер на основе этих методов — непростая задача. Если модели дегазации кометы недостаточно точны, ядро может выглядеть больше, чем оно есть на самом деле. Поэтому некоторые ученые предполагают, что комета на самом деле меньше, чем принято считать.Хорошая новость заключается в том, что Бернардинелли-Бернштейн дает астрономам мира редкую роскошь — время. Обсерватория Веры К. Рубин в Чили, которая должна быть запущена в 2023 году, сможет отслеживать объект как минимум в течение следующего десятилетия, если не дольше. Вполне возможно, что этот телескоп не только позволит детально изучить этот объект, но и откроет еще больше комет, таких как Бернардинелли-Бернштейна. Ну а пока у человечества и так достаточно объектов для наблюдения. Напомню, что наиболее зрелищным в 2021 году стала комета Леонардо.

Источник: hi-news.ru