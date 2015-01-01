Ученые воссоздали лица жителей Древнего Египта возрастом более 2000 лет

Тепловые карты, при помощи которых ученые смогли уточнить внешность египтянНесколько лет назад на территории арабской деревни Абусир эль-Мелеке археологи нашли мумии трех жителей Древнего Египта. При детальном изучении выяснилось, что ими являются трое 25-летних мужчин, которые погибли примерно 2000 лет назад. В 2017 году ученым из немецкого города Тюбинген удалось изучить генетические данные этих мумий — это был первый случай восстановления генома мумий древнего Египта. Недавно компания Parabon NanoLabs использовала эти данные, чтобы определить, как именно выглядели найденные мужчины при жизни. Трехмерные модели лиц мумий были созданы при помощи судебно-медицинских технологий. Как оказалось, внешне жители Древнего Египта были мало похожи на современных египтян. Звучит довольно интересно, поэтому давайте разберемся в подробностях.Как выглядели древние египтяне?О результатах трудов компании, которая занимается технологиями ДНК, рассказано на ее официальном сайте. Мумии были найдены в деревне Абусир эль-Мелек, которая находится в одиннадцати километрах к югу от Каира. Для создания 3D-моделей лиц мужчин эксперты использовали технологию судебно-медицинского фенотипирования ДНК. Если говорить по-простому, используя такой метод, полицейские могут получать черты лица предполагаемых преступников на основе генетических следов на месте преступлений.Окрестности деревни Абусир эль-МелекИнтересный факт: западнее деревни Абусир эль-Мелек располагается некрополь — древнее кладбище огромных размеров с гробницами и каменными надгробиями. Во время раскопок в конце XIX века археологам удалось найти там храмы, которые были возведены в честь бога солнца Ра.В рамках проекта по восстановлению лиц мумий, сотрудники Parabon Nanolabs использовали технологию Snapshot. Помимо черт лица, она может предсказать цвет кожи и другие особенности человеческой внешности. Технология показала, что у всех трех мужчин была светло-коричневая кожа, а также темные глаза и волосы. Если говорить в целом, их генетические особенности были ближе к современным жителям Средиземноморья или Ближнего Востока. А вот на нынешних египтян в плане генетики они были похожи лишь отдаленно. Интересно, что ранее об этом уже говорили немецкие ученые — новая научная работа в очередной раз подтвердила эту теорию.Сотрудники Parabon NanoLabs уже давно занимаются определением внешности людей по генетическим даннымКомпания Parabon Nanolabs не стала ограничиваться полученными данными. На втором этапе своего проекта они решили выявить отличительные черты между мужчинами, потому что цвет кожи и черты лица это слишком обобщенная информация. Результат этой манипуляции вы можете увидеть на изображении ниже. Исследователи смогли точно определить форму их носа и губ мужчин, а также выявить особенности их волос.Внешность древних ЕгиптянЧитайте также: Почему художники неправильно рисуют внешность динозавров?Восстановление внешности по ДНКДиректор Parabon Nanolabs по биоинформатике Эллен Грейтак (Ellen Greytak) намекнула, что судмедэкспертам иногда не хватает ДНК для создания портретов преступников. Однако, их спасает то, что большинство ДНК является общим для огромного количества людей — им не нужен весь геном, чтобы восстановить внешность того или иного человека. Обычно они просто ищут определенные места в геноме, в которых имеются различия. В науке они известны как однонуклеотидные полиморфизмы (SNP).Как видно, используя генетические данные ученые способны на очень многоеВ рамках данной работы эксперты занимались восстановлением внешности людей, которые погибли в промежутке от 2023 до 2797 лет назад. Из-за внушительного возраста они не смогли найти у них достаточное количество SNP — генетические данные людей были смешаны с ДНК бактерий. По словам одного из авторов проекта Джанет Кэди (Janet Cady), чтобы решить эту проблему, они просто извлекли часть недостающих данных из мумий, лежащих поблизости. Если верить статистике, которая основана на тысячах геномов, SNP живших вблизи друг друга организмов часто имеет общие черты.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!То, что компании Parabon Nanolabs удалось восстановит внешность настолько древних людей, это очень похвально. Но она не единственная, кто совершал такие достижения. В 2019 году я рассказывал, как ученым удалось узнать, кем именно был человек, погибший в одной из шотландских пещер 1400 лет назад. Ученые сразу же поняли, что он стал жертвой чьей-то жестокой расправы — его конечности были придавлены камнями. О том, кем был этот мужчина и почему с ним так ужасно обошлись, читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru