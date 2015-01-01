В организмах летучих мышей найдены вирусы, почти идентичные коронавирусу

Ученые обнаружили вирусы у диких животных, схожие с SARS-CoV-2 и способные передаваться человекуГруппа ученых, проанализировав свыше шести сотен летучих мышей на севере Лаоса, выявила у них три вируса, которые предельно схожи с SARS-CoV-2. Исследователи дали им название: BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Как говорят исследователи, генетический код этих вирусов служит доказательством природного возникновения вируса, который стоит за нынешней пандемией. В то же время их открытие вызывает опасения по той причине, что в природе существует множество других коронавирусов, которые могут передаваться людям, а значит несут в себе потенциальную угрозу. Как говорят сами ученые, находка оказалась весьма тревожной. Самое неприятное то, что новые вирусы содержат те же механизмы проникновения в клетку, что и SARS-CoV-2, и поэтому способны инфицировать человека. Напомню, что SARS-CoV-2 обладает особым спайковым белком, который помогает ему проникать в клетки человека.Ученые подтверждают естественное происхождение коронавирусаДля своей новой работы ученые Института Пастера и Лаосского университета взяли на анализ слюну, фекалии и другой биоматериал животных. В результате у нескольких видов летучих мышей им удалось выявить вирусы, которые лишь на 4-5% отличаются от SARS-CoV-2. Если верить результатам исследования, которое было опубликовано в Nature как еще не рецензированное, не возникает сомнений в том, что SARS-CoV-2 появился в природе естественным путем, а не выведен в лаборатории, как сейчас многие утверждают.Напомню, когда SARS-CoV-2 был детально изучен, выяснилось, что домен связывания рецептора у него отличался от вирусов, которые были известны раньше. В результате многие ученые сделали вывод, что вирус был выведен в лаборатории искусственным путем. Но, как выяснилось, эти утверждения были ошибочными. Сами исследователи говорят, что теперь они как никогда уверены, в том что SARS-CoV-2 не был выведен искусственно. Также последнее исследование ученых показывает, что Юго-Восток Азии содержит обилие различных вирусов, так или иначе связанных с SARS-CoV-2, и может еще преподнести неприятные «сюрпризы».Но несмотря на то, что последняя работа отчасти раскрывает информацию о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии, у ученых по-прежнему остается еще много вопросов, на которые нет ответов. К примеру, в обнаруженных трех вирусах нет сайта расщепления фурином на белке-шипе, который еще больше повышает заразность SARS-CoV-2 для людей. В исследовании также нет информации о том, как предок опасного вируса проник в Ухань, с которого началась эпидемия Covid-19, переросшая в последствии в пандемию.Исследования показали, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет природное происхождениеВозможно, ответы удастся найти, если провести дополнительные исследования и изучить еще больше диких животных в этом регионе. Правда, другая работа ученых показала, что вирусы SARS-CoV-2 на территории Китая практически не встречаются. Чтобы выяснить это, группа исследователей изучила более 10 тысяч летучих мышей за последние пять лет в разных районах страны. Однако, как они утверждают, найти близких родственников нынешнему коронавирусу им так и не удалось.Правда, многие другие ученые ставят эту работу под сомнение, так как схожие с SARS-CoV-2 были обнаружены в Юньнани. То есть факт наличия родственников коронавируса в стране все же был зафиксирован.Летучие мыши могут заражать людей новыми видами коронавируса?Исследования показали, что новые вирусы такие же заразные для людей, как некоторые ранние штаммы коронавируса. К счастью, до таких заразных и опасных как Дельта, они не дотягивают. В настоящий момент исследователи размножили BANAL-236 в живых клетках, что позволит теперь детальнее изучить патогенность вируса. Результаты этих исследования мы буде публиковать на нашем Яндекс.Дзен-канале.В 2020 году была опубликована работа, в которой описывался другой вирус, схожий с коронавирусом. Он был также обнаружен у летучих мышей в Юньнани. Его схожесть с SARS-CoV-2 составляла не менее 96 процентов. Поэтому ученые пришли к выводу, что у обоих патогенов был общий предок примерно 40–70 лет назад. То же самое касается обнаруженных сейчас вирусов. К примеру, BANAL-52 почти на 97% идентичен коронавирусу.Вирусы, обнаруженные в крови диких животных, только на 3% отличаются от коронавирусаКак утверждают исследователи, вирусы способны обмениваться фрагментами РНК. Это процесс принято называть рекомбинацией. По их мнению, обнаруженные вирусы BANAL-103 и BANAL-52 могут иметь того же предшественника, что и SARS-CoV-2, который существовал менее 10 лет назад. В то же время этим вирусам настолько свойственна рекомбинация, что разные части их геномов могут иметь разную эволюцию.Таким образом, ставить точку в происхождении вируса еще рано. Однако, с уверенностью можно сказать, что теоретически в ближайшем будущем могут возникнуть эпидемии с участием других коронавирусов, похожих SARS-CoV-2, которыми человек может заразиться от летучих мышей или других диких животных. Но, даже если этого не произойдет, сам коронавирус может мутировать в еще более опасные штаммы чем Дельта, поэтому поводов для беспокойства у человечества еще предостаточно.

Источник: hi-news.ru