Радиация способна омолаживать сердце

Лучевая терапия показала эффективность при лечении аритмииВ тяжелых случаях аритмии, когда заболевание не поддается лечению препаратами, применяют катетеральную абляцию. Суть данного метода заключается в том, что в сердце вводят катетер, испускающий мощное радиочастотное излучение. В результате этой процедуры ткань, которая вызывает опасный для жизни нерегулярный сердечный ритм, сжигается. В результате образуются рубцы, которые блокируют ошибочные электрические сигналы. Однако такого же эффекта можно добиться без хирургического вмешательства и введение катетера, просто сфокусировав пучок радиоактивного излучение на определенном участке сердца. Исследования показали, что этот метод тоже достаточно эффективный — он позволяет снизить желудочковую тахикардию на 80%. Причем эффект наступает гораздо раньше, чем после катетеральной абляции — спустя несколько дней или недель. После хирургического вмешательства аритмия проходит лишь спустя несколько месяцев. Но, как оказалось, радиоактивное излучение обладает еще одним положительным свойством, которое для ученых-медиков стало неожиданностью.Радиоактивное излучение запускает процесс омолаживания клетокИсследование врачей-ученых из Вашингтонского университета показало, что лучевая терапия, обычно применяемая для лечения рака, может быть направлена на сердце для лечения желудочковой тахикардии. Ученым было давно известно, что воздействие радиацией также позволяет создать рубцовую ткань, которая образуется после катетерной абляции. При этом сама процедура гораздо более безопасная и безболезненная. Это делает лечение доступным даже для тяжелых пациентов.При этом ученых крайне удивил тот факт, что улучшение у многих пациентов наступало спустя несколько дней после облучения. За такое короткое время рубцовая ткань образоваться не может. Другими словами, исследования показали, что лучевая терапия работает так же хорошо, если не лучше, чем катетерная абляция, но действует другим, ранее неизвестным науке способом.Как говорит старший автор исследования и кардиолог Стейси Л. Рентшлер — «Чтобы помочь нам понять, как действует лучевая терапия, некоторые из первых пациентов разрешили нам исследовать ткань своего сердца после трансплантации или смерти. Мы увидели, что сама по себе рубцовая ткань не может объяснить замечательный клинический эффект. Стало понятно, что радиация улучшает работу сердца каким-то другим образом».Начав более детальное исследование, ученые обнаружили, что лучевая терапия заставляет клетки сердечной мышцы экспрессировать разные гены. В свою очередь изменившаяся активность генов активирует молекулярный сигнальный путь, связанный с белком Notch. Сигнальный путь Notch известен тем, что играет жизненно важную роль на ранних этапах развития ребенка в утробе матери. В частности, он отвечает за формирование проводящей системы в сердце.Лучевая терапия запускает процесс омолаживания сердцаNotch обычно отключен в клетках сердечной мышцы взрослых людей. Но, временная его активация в результате лучевой терапии приводит к долгосрочному увеличению количества ионных каналов натрия в сердечной мышце. То есть возникают ключевые физиологические изменения, которые уменьшают аритмию.Как говорят исследователи, аритмии связаны с низкой пропускной способностью каналов, по которым проходят сигналы. Лучевая терапия, похоже, улучшает пропускную способность, активируя при этом процессы раннего развития, которые возвращают сердечную ткань в более здоровое состояние. То есть активируются те же механизмы, которые возникают при формировании младенца. Подробности исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Исследователи детально изучили эти процессы на мышах и человеческих сердцах. Как удалось выяснить, в человеческом сердце изменения в клетках сердечной мышцы возникали только в тех областях, которые получили дозу излучения. Ученые предполагают, что радиация вызывает определенные травмы клеток. При этом организм, реагируя на эти травмы, включает программу раннего развития как способ самовосстановления.Лучевая терапия может быть эффективной при лечении других болезнейЛечение радиацией — перспективы технологииИсследователи обнаружили, что благотворное влияние радиации на выживших пациентов сохранялось не менее двух лет. Более того, им удалось выяснить, что низкая доза радиации дает тот же эффект, что и высокая. Благодаря этому можно свести к минимуму долгосрочные побочные эффекты, а также использовать данную технологию для лечения других типов сердечных аритмий.В настоящий момент ученые продолжают исследования. В первую очередь они хотят выяснить, какая доза радиации является наиболее эффективной, запускающей процесс самовосстановления. Опыты проводятся в тесном сотрудничестве с кардиологами и онкологами-радиологами. Исторически онкологи-радиологи старались всегда избегать облучения сердца, но теперь, возможно, им придется пересмотреть свое отношение к данной терапии. О результатах будущих исследований мы сообщим на нашем Яндекс.Дзен-канал.

Источник: hi-news.ru