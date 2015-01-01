Продолжительность жизни человека по мнению ученых не имеет предела

Ученые выяснили, что люди могут жить 130 лет и даже большеСколько может прожить человек? Кто-то скажет 100 лет, кто-то 110, 115 или даже 120 лет. Ученые на этот счет продолжают спорить, так как предел не зафиксирован. Согласно последним исследованиям ученых, люди могут жить до 130 лет, а возможно, возрастных рамок вообще не существует. К такому заключению ученые пришли, анализируя данные о долгожителях в возрасте более 100 лет. Как такое возможно? Ранее считалось, что с каждым годом риск смерти увеличивается. То есть, чем выше возраст человека, тем больше вероятности того, что человек в этом году умрет. Однако, в последнем исследовании ученые уверяют, что в какой-то момент риск смерти выходит на плато, и там и остается на уровня 50 на 50 до конца жизни человека, то есть он либо умрет, либо не умрет. Как говорят сами ученые, проживание каждого года после 110 лет напоминает подбрасывание монеты, которая падает либо ”орлом” вверх, либо “решкой”. Соответственно, по теории вероятности, человек может прожить очень долго, однако, шансы длительной жизни крайне малы.Люди могут жить до 130 лет?Первый набор данных, который изучила команда исследователей — это недавно выпущенный материал из Международной базы данных по долголетию, который охватывает более 1100 человек, проживающих в 13 странах. Все эти люди уже достигли определенного возрастного рубежа, то есть 100 лет.Затем ученые изучили данные людей, проживавших в Италии, которым в период с января 2009 года по декабрь 2015 исполнилось не менее 105 лет. Работа включает экстраполяцию существующих данных, но как говорит профессор статистики Швейцарского федерального технологического института в Лозанне, Энтони Дэвисон, любое исследование глубокой старости, будь то статистическое или биологическое, будет включать экстраполяцию.Согласно полученным данным, люди способны доживать как минимум до 130 лет. Результаты исследований опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Выводы совпадают с аналогичным статистическим анализом, который также был проведен на основе данных 285000 людей в возрасте от 92 лет, родившихся в Нидерландах.После 110 лет шансы прожить год составляют 50 на 50Как говорит Энтони Дэвисон, если бы был предел ниже 130 лет, он его бы уже обнаружили. Несмотря на сам факт способности людей в теории доживать до 130-летнего возраста, он не означает, что люди в блиайшее время будут жить так долго. Данные во многом теоретические. К примеру, в возрасте ста лет шанс дожить до 130 лет составляет один на миллион. Однако уже сейчас мы видим все больше людей, которые живут свыше 100 лет.Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных исследований и невероятных открытий ученых.По мнению ученых тенденция увеличения продолжительности жизни будет сохраняться. А это значит, что уже в течение ближайшего столетия появятся люди в возрасте 130 лет. Правда, как считают исследователи, для этого понадобятся серьезные медицинские и социальные достижения. Без них крайне маловероятна возможность достижения таких ”запредельных” результатов.Кане Танака — самый старый человек на Земле, ей 118 летСколько лет самому старому человеку на планетеВ настоящее время наибольшего возраста удалось достичь француженке Жанне Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 года. Поначалу относительно ее возраста шли споры, ходили слухи о том, что имеет место мошенничество. Однако, в 2019 году несколько экспертов, изучив все имеющиеся доказательства, заявили, что возраст француженки подлинный.В настоящее время самым старым человеком, живущим на планете, является Кане Танака из Японии, которая родилась 2 января 1903 года. Соответственно, на момент написания статьи ей исполнилось 118 лет. Отмечу, я упомянул людей, возраст которых официально подтвержден и доказан. Также ходят слухи о людях, которые достигали гораздо большего возраста. К примеру, известный китайский травник Ли Цинъюнь по некоторым данным прожил 250-256 лет. Он родился 3 мая 1677 года, а умер 6 мая 1933 года.По некоторым данным Ли Цинъюнь прожил не менее 250 летОднако, задокументированных достоверных источников о рождении Ли Цинъюня в 1677 или 1736 году не существует. Поэтому многие считают, что возраст 250—256 лет является мистификацией. Некоторые же люди уверены, что мужчина в течение всей жизни потреблял лекарственные горные травы, которые отсрочили наступление старости. К слову, недавно я рассказывал, что проживание вблизи зеленных насаждений действительно способствует замедлению биологических часов человека. Поэтому, теоретически, люди, которые проживают среди живой природы, действительно должны жить дольше. Правда, речь не идет о сотнях или даже десятках лет — эффект составляет десятые доли года.

Источник: hi-news.ru