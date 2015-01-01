Восьмилетняя Николь Оливейра — самый молодой астроном в мире

В свои 8 лет Николь Оливейра уже познакомилась со многими ученымиВосьмилетняя бразильянка Николь Оливейра (Nicole Oliveira) считается самым молодым астрономом в мире. Несмотря на свой небольшой возраст, она сотрудничает с аэрокосмическим агентством NASA, посещает научные семинары и общается с известными астронавтами. В ее обклеенной космическими плакатами комнате есть дорогой телескоп и компьютер с двумя дисплеями, при помощи которых она занимается поиском новых астероидов. Недавно на девочку обратили внимание зарубежные СМИ и она с гордостью объявила, что открыла 18 астероидов. Правда они на данный момент находятся на проверке, которая может длиться несколько лет. Зато после подтверждения открытий, она сможет дать космическим объектам имена своих родственников. По словам родителей, девочка начала увлекаться космосом в очень раннем возрасте и им пришлось долго копить деньги на оборудование.Астрономия для детейПодробности о жизни Николь Оливейры рассказало научное издание Science Alert. По словам 43-летней матери, девочка начала интересоваться космосом в 2-летнем возрасте — она «поднимала руки вверх и просила достать с неба звезду». Родители убедились в серьезности увлечений дочери, когда на свой четвертый день рождения она попросила телескоп. Женщина призналась, что на тот момент даже не знала, что это такое. Так как оборудование для изучения космоса в то время стоило дорого, родители смогли накопить деньги только к 7-летию дочери.Николь Оливейра и ее телескопСудя по всему, сегодня космосом интересуется гораздо больше детей, чем раньше. Некоторые компании выпускают недорогие телескопы для новичков - на Aliexpress можно найти модель стоимостью от 4 000 рублей.Об увлечении и успехах Николь узнали преподаватели одной из самых престижных школ Бразилии и пригласили к себе. Семье юного астронома пришлось переехать из родного города Масейо в Форталезу, между которыми более 1000 километров. Отцу Николь, специалисту по информатике, удалось сохранить работу — он перешел на удаленку. На данный момент девочка является участником программы «Охотники за астероидами», которая была создана NASA и Министерством образования Бразилии. Главной целью этого проекта является популяризация астрономии среди детей.Николь Оливейра с матерьюОткрытие новых астероидовУчитель астрономии Хелиомарцио Родригес Морейра (Heliomarzio Rodrigues Moreira) отметил, что девочка очень быстро замечает на снимках точки, которые похожи на астероиды. Она помогает своим одноклассникам и рассказывает о своем увлечении другим детям, тем самым привлекая в науку еще больше людей. На данный момент Николь удалось найти 18 астероидов, но предоставленную ею информацию должны проверить профессионалы. Если девочка окажется права, она будет в праве дать космическим объектам названия. Она поделилась, что хочет назвать астероиды в честь своих родителей и других родственников.Николь Оливейра в процессе поиска новых астероидовЕсли достижения Николь Оливейры будут подтверждены, она станет самым молодым человеком, которому удалось открыть астероиды. На данный момент это звание принадлежит итальянцу Луиджи Саннино (Luigi Sannino), который совершил такое достижение в 19-летнем возрасте (сегодня ему уже 40 лет).На данный момент ученым известно о существовании около 20 000 астероидов, но только половина из них имеют официальный статусПомимо учебы, Николь занимается ведением своего YouTube-канала. На нем можно найти видео, где она общается с очень влиятельными астронавтами и учеными. Например, однажды она побеседовала с бразильским астрономом Дуилией де Мелло (Duília de Mello), которая принимала участие в открытии сверхновой SN 1997D. А в 2020 году девочка съездила в Бразилиа (столица Бразилии) чтобы встретиться с министром науки и астронавтом Маркосом Понтесом (Marcos Pontes), который является единственным бразильцем, побывавшим в космосе.Николь Оливейра на телевиденииЧитайте также: Самый опасный астероид, способный уничтожить Землю — какой он?Будущий инженер NASAВ будущем Николь хочет отойти от поиска астероидов и стать аэрокосмическим инженером, чтобы создавать собственные ракеты. По ее словам, она бы с удовольствием посетила Космический центр Кеннеди во Флориде, чтобы посмотреть на космическую технику NASA. Также в одном из интервью девочка пожелала, чтобы все дети в Бразилии получили доступ к науке. Ее имя засветилось во многих изданиях, так что руководство NASA и многие другие ученые наверняка о ней узнали. Поэтому свой билет в Космический центр NASA она наверняка получит в самое ближайшее время.Когда-нибудь Николь займется созданием космических ракетУмные дети есть и в России. О том, как сложилась их судьба, мы рассказывали на нашем канале в Яндекс.Дзен.На нашем сайте мы часто пишем про умных детей. Относительно недавно я рассказывал про бельгийского вундеркинда Лорена Симонса, который в будущем хочет досконально изучить ткани человеческого организма и стать бессмертным. Если вам интересны планы юного гения, вот ссылка.

Источник: hi-news.ru