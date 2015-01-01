В останках «китайского» динозавра могло сохраниться ДНК

Ученые нашли клетки динозавра возрастом 125 миллионов лет, в которых могла сохраниться ДНКДНК является устойчивой молекулой, которая способна оставаться невредимой еще длительное время после того, как клетка перестает существовать. Поэтому нередко мы слышим о том, что ученым удалось найти ДНК неандертальцев или, к примеру, вымерших давно животных, к примеру, мамонтов. Тем не менее, эта молекула тоже не вечна, поэтому ДНК более древних живых организмов, таких как динозавры, которые жили миллионы лет назад, не существует. За миллионы лет любая молекула ДНК разрушится, если только не попадет в какие-либо особенные условия, которые способны предотвратить процесс разрушения. Именно в таких “особых” условиях ученым посчастливилось найти останки динозавра, который относился к роду Caudipteryx. Правда, это не совсем такой динозавр, какими мы обычно их представляем. Он был небольшого размера, примерно такого, как современный павлин. Внешне, если верить имеющимся реконструкциям, ящерица больше напоминала курицу. Такие динозавры жили на побережье озер на северо-востоке современного Китая, где и были обнаружены останки.Как остатки клеток динозавра сохранились до наших днейОстанки различных живых организмов, которые ученым удается обнаружить в провинции Жэхэ в Китае, принято так и называть — биотой Жэхэ. Ее особенность заключается в исключительной сохранности. Это объясняется большим слоем вулканического пепла, который, буквально, “консервировал” останки. Среди этого пепла сотрудниками Университета Линьи и Института палеоантропологии Китайской академии наук и были обнаружены останки всеядного динозавра Caudipteryx. А точнее, ученым удалось обнаружить суставные хрящи, которые сохранились на бедренной кости ящерицы.Дальнейшее исследование показало, что в хряще сохранились клетки динозавра, причем как здоровые, так и больные, которые начали разрушаться еще до смерти динозавра. Все подробности данного исследования описаны в статье, опубликованной в Communications Biology. Ученые отмечают, что хрящевая ткань сама по себе является уникальным материалом, так как способна длительное время сохранять клетки с невредимыми ядрами. А в сочетании с вулканическим пеплом это, возможно, позволило ДНК динозавра сохраниться до наших дней.Скелет каудиптерикса, проживавшего на Севере КитаяЧтобы убедиться в этом, ученые обработали остатки клеток специальным красителем, способным окрашивать клеточные ядра. В результате они увидели, что ядра действительно окрасились, то есть они присутствуют в клетках. Причем по характеру окраски ученые выяснили, что в клетках отчасти оставался хроматин — ДНК комплексы с белками.На клеточной ДНК всегда содержатся белки, которые выполняют несколько функций. В первую очередь они помогают большим молекулам упаковаться в маленьком ядре. Кроме того, белки во многом определяют активность генов.ДНК динозавра возрастом 125 миллионов летУченые отмечают, что сильно радоваться находке пока не стоит. Да, предварительный анализ показал, что ДНК в клетках присутствует. Однако, стопроцентной гарантии этому еще нет. Поэтому необходимо еще подтвердить наличие ДНК некоторыми другими, более точными методами.Если наличие все же подтвердится, то это будет самая древняя ДНК, которую удалось обнаружить ученым, ведь ее возраст составляет около 125 миллионов лет. Исследования показали, что именно столько лет ящерице, которой принадлежит бедренная кость и сохранявшиеся на ней хрящи.Еще одна попытка реконструкции внешнего вида каудиптериксаНадо сказать, что мягкие ткани динозавров и других живых организмов, живших миллионы лет назад, ученым удавалось находить и ранее. Недавно я писал о том, что впервые ученым удалось найти отлично сохранившиеся останки птерозавра. На его костях тоже сохранились мягкие ткани. Ранее ученым удалось даже обнаружить кровяные клетки в останках динозавра возрастом 145–66 млн лет. Однако получить ДНК так и не удалось. Поэтому не факт, что в этот раз ученым повезет больше.Скорее всего, какие-то остатки ДНК в клетках все же присутствуют. Однако, ученые предполагают, что они могут быть сильно поврежденными, поэтому провести генетические исследование не получится. Подробности о дальнейших исследованиях мы расскажем на нашем Яндекс.Дзен-канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.Если же ДНК окажется в хорошем состоянии, это не значит, что ученым удастся “оживить” древнего ящера. Но зато генетическое исследование даст ответы на многие вопросы. Что касается оживления динозавра, пока такая возможность выглядит крайне маловероятной. Однако, ученые уже работают над одним таким сумасшедшим проектом, который на первый взгляд тоже кажется фантастическим — это “оживление” мамонта с целью дальнейшего разведения целой популяции морозоустойчивых слонов, которыми ученые хотят заселить арктических территорий.

Источник: hi-news.ru