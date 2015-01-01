Почему на Байкале возникают камни на «ножках» изо льда?

Камень-дзен на БайкалеБайкал является самым глубоким озером на планете Земля, где обитает огромное количество уникальных животных. На протяжении очень долгих лет посетители этого места наблюдают за удивительным явлением — когда вода замерзает, на ее поверхности появляются стоящие на ледяных «ножках» камни. В народе их принято называть камнями-дзен, в честь сложенных камней в японских садах. Долгое время никто не мог объяснить причину этого явления, но недавно французские ученые воссоздали его в лабораторных условиях. Им удалось не только повторить природное произведение искусства, но и снять процесс его образования на видео. Как оказалось, разгадать эту тайну природы было довольно просто — ответ лежал на поверхности.Интересный факт: японские сады с камнями называются карэсансуй. Возникновение идеи их создания напрямую связано с дзен-буддизмом. Они состоят из четырех основных составляющих: камней, воды, растений и архитектурных элементов. Одной из основных особенностей японских садов карэсансуй является то, что в какой бы точке ни стоял человек, его взгляд всегда будет падать на равное число дзен-камней.Камни-дзен на БайкалеО том, что из себя представляют камни-дзен на Байкале и как они образуются, было рассказано в научном издании Science Alert. Первым делом стоит сказать, что камни оказываются на поверхности замерзшей воды в результате дуновений сильных ветров. Это явление выглядит красиво, так что в Интернете можно запросто найти огромное количество соответствующих фотографий. Ранее посетители Байкала считали, что ледяные ножки под камнями тоже появляются из-за ветра — дуновения могли точить лед по краям. Но исследователи не могли найти признаки физического износа, так что причина явно таилась в чем-то другом. К тому же, возвышающиеся на ледяной подставке камни можно найти и в других местах вроде безветренных пещер.Площадь Байкала составляет более 31 тысяч метров, поэтому он полностью покрывается льдом только к середине январяА знаете ли вы, что название «Байкал» берет свое начало из тюркского языка? Считается, что название озера произошло от тюркского «Бай-Куль», что можно перевести как «богатое озеро».Загадочное природное явлениеЧтобы узнать правду, недавно французские ученые провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в научном журнале PNAS. Авторы работы попробовали создать ледяные «подставки» внутри герметичной камеры. Они взяли диск алюминия и положили на кубик льда. После этого они облучали эту камеру инфракрасным светом, который имитировал солнечный. Оказалось, что дзен-камни появляются не из-за ветра, а в ходе сублимации. Под этим термином в науке принято понимать процесс, при котором лед переходит из твердого состояния в газообразное, минуя форму жидкости.Фотографии проведенного экспериментаЧитайте также: Что такое «ледяные вулканы» и где они образуются?Когда на лед падает солнечный свет, находящийся сверху камень играет роль зонтика. Он не дает излучению превратить лед под камнем в пар, в результате чего и возникает своеобразная подставка. В ходе научной работы протекающие процессы были значительно ускорены, чтобы исследователи как можно быстрее узнали результаты и не тратили время зря. В природе на образование ножки изо льда может уйти целая неделя или даже больше. Чтобы увидеть процесс образования дзен-камней во всей красе, посмотрите видео ниже.Самое интересное начинается с 2:22 минутыПо словам французских физиков Николя Таберле (Nicolas Taberlet) и Николя Плиона (Nicolas Plihon), камни-дзен — это удивительные природные конструкции в виде камней, стоящих на тонких подставках изо льда. Долгое время ученые не могли объяснить причину возникновения этих образований. Но в рамках своей научной работы они наконец-то сделали это и даже показали наиболее наглядным образом. Они считают, что в будущем результаты их работы помогут объяснить образование ледников необычной формы и даже в изучении космических объектов изо льда.Напоследок, красивое видео БайкалаОбразование дзен-камней на Байкале — это такое же удивительное природное явление, как и возникновении «ледяных волос» в утренних лесах. Исследователи тоже долго не могли найти правдоподобное объяснение этой природной красоте, но в 2015 году немецкие ученые все же смогли это сделать. О том, что такое «ледяные волосы», где их можно встретить и почему они образуются, можно почитать в этом материале. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru