К 2500 году людей на Земле и правда может не остатьсяВ рамках человеческой жизни 500 лет – куча времени. И вообще, кто знает, до чего додумаются люди к 2500 году? Словом, размышлять о столь далеком будущем обычно присуще научным фантастам. Они придумывают изумительные миры, в которых люди покоряют космическое пространство, то и дело создавая (и разрушая) космические империи. Но реальность, увы, далека от научной фантастики. Все то лучшее, что может породить человеческая цивилизация может просто-напросто так никогда и не появиться на свет. Все потому, что риски, которые угрожают выживанию Homo Sapiens, возрастают с каждым днем. Как бы нам этого не хотелось, но вместо того, чтобы изобретать летающие машины, нам впору задуматься об изобретениях другого характера – тех, что помогут если не остановить, то замедлить стремительное изменение климата – лишь одну из многих угроз, стоящих перед человечеством. Более того, повышение глобальных температур неизбежно приведет к появлению новых опасных болезней, а развитие технологий, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), и вовсе может повернуть развитие общества немного не туда. Думаете, я преувеличиваю? Отнюдь – о том, что нашей цивилизации осталось нескольких сотен лет, свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Global Change Biology.Интересный факт: Главной методологической основой исследований будущих климатических изменений является численное моделирование климатической системы с помощью глобальных моделей, основой которых являются глобальные модели общей циркуляции атмосферы и океана.Предсказание климатических моделейВ ходе исследования, участие в котором приняли ученые из университетов Белой Розы Йорка, Лидса и Шеффилда, были проанализированы различные концентрации уровня CO2 в земной атмосфере. Для оценки воздействия на климат, экосистемы и производство продуктов питания, исследователи использовали широко применяемую климатическую модель, которая позволила предсказать состояние планеты вплоть до 2500 года.Авторы работы также смоделировали распределение растительности и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур. Это позволило им получить представление о том, к каким экологическим проблемам, возможно, придется адаптироваться начиная с 22 века и далее. Результаты моделирования также показали, что если дальнейшие усилия по борьбе с изменением климата будут равноценны сегодняшним, средние глобальные температуры продолжат расти и после 2100 года.Глобальная средняя температура воздуха (сплошные линии) и аномалии повышения уровня моря (пунктирные линии) относительно среднего значения 2000-19гг. для сценариев RCP6.0, RCP4.5 и RCP2.6. Заштрихованные области выделяют интересующие временные горизонты. На нижней панели показаны пространственные аномалии относительно среднего значения 2000-19гг. для климатических условий 2100, 2200 и 2500 в рамках трех RCP.Читайте также: Изменение климата в России: какая погода будет в будущем и что нам с этим делать?В соответствии с этими сценариями растительность и подходящие для выращивания сельскохозяйственных культур районы переместятся к полюсам, а площадь, пригодная для некоторых культур, значительно сократится. Кроме того, исследование показало, что рост температур может оказаться смертельными для жителей тропических регионов, которые сегодня густо заселены. Эти районы могут стать непригодными для жизни.Но даже при сценариях, в которых последствия изменения климата удается смягчить, уровень моря будет продолжать повышаться из-за расширения и смешивания воды в потеплении океанов, – говорится в исследовании.Авторы научной работы также отмечают, что изменение климата не прекратится в ближайшие десятилетия и призывают к адаптации социально-политических и экономических систем в соответствие с решением климатических проблем – как краткосрочных, так и долгосрочных.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Каким может быть апокалипсис?За последние несколько лет было опубликовано множество научных работ, посвященных проблемам, так или иначе связанным с изменением климата. Сегодня существует множество отчетов, основанных на данных научных исследований, в которых обсуждаются долгосрочные последствия изменения климата, такие как повышение уровня парниковых газов, температуры и уровня моря к 2100 году.Например, Парижское соглашение требует, чтобы к концу столетия люди ограничили потепление до уровня ниже 2,0 градуса Цельсия. Каждые несколько лет, начиная с 1990-х годов, прогресс оценивался с помощью докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата или научных оценок МГЭИК, не говоря уже о соответствующих специальных докладах.Количество морского льда на Земле в 1885, 1985 и 2085 гдах.Больше по теме: Какой будет наша планета в 2100 году?В частности, в докладах МГЭИК анализируются настоящие исследования, чтобы понять, в каком состоянии планета, что может произойти, если не предпринимать активных действий и как бороться с возникающими проблемами. Недавно мой коллега Андрей Жуков подробно разбирал пять факторов изменения климата, о которых вы наверняка не знали. Рекомендую к прочтению.И все же, мы с вами остановимся на еще парочке интересных исследований. В них, в частности, указаны наиболее вероятные проблемы, с которыми столкнется человечество на своем пути к светлому будущему. Или не очень. Тут уж, как говорится, нам решать.Таяние вечной мерзлотыКак мы недавно рассказывали, среди наиболее известных опасностей потепления в Арктике является высвобождение огромных запасов парниковых газов. Таяние вечной мерзлоты ежегодно высвобождает миллионы тонн углекислого газа и метана, и это количество, вероятно, будет увеличиваться по мере того, как Земля продолжает нагреваться. Но до сих пор ученые не знали насколько опасны разнообразные загрязнители, хранящиеся в вечной мерзлоте — от микробов и потенциальных вирусов, до ядерных отходов, химических веществ и ртути.Таяние вечной мерзлоты в Арктике может принести с собой как новые, опасные вирусы, так и ускоренное изменение климата.Это интересно: Все модели изменения климата показывают, что катастрофа стремительно приближается. Но почему?Итак, исследователи рассмотрели сотни предыдущих научных работ «для каталогизации возникающих микробных, вирусных и химических опасностей в новой Арктике. С тех пор как в 1950-х годах начались ядерные испытания, радиоактивные материалы сбрасывались именно туда. Во время холодной войны, с конца Второй мировой войны до 1991 года, Соединенные Штаты и Советский Союз проводили ядерные испытания и исследования в Арктике, оставив после себя высокий уровень радиоактивных отходов в почве и вечной мерзлоте.Взрывы, произведенные Советским Союзом на архипелаге Новая Земля в период с 1959 по 1991 год, высвободили 265 мегатонн ядерной энергии; были также затоплены более 100 списанных атомных подводных лодок в Баренцевом и Карском морях, что способствовало высвобождению радиоактивного плутония и цезия – сегодня их можно обнаружить в донных отложениях и ледяных покровах, а также в растениях и почве под ледниками, – пишут исследователи.Авторы исследования сообщили, что уровень радиации в Арктике может оставаться вредным для человека до 2500 лет.Новые вирусыЕще одна тревожная работа в копилку будущего апокалипсиса относится к вспышке вирусных инфекций на заводских фермах, где в помещении находятся десятки тысяч животных. Подобные скопления создают идеальные условия для быстрого распространения вирусов и бактерий среди многих животных. Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность пространства, свежего воздуха и ультрафиолетовых лучей для ограничения распространения болезней; эти же принципы, считают исследователи, в равной степени применимы и в животноводстве.Когда патоген распространяется, как лесной пожар, через тысячи новых животных–хозяев на промышленной ферме, существует гораздо большая вероятность его мутации, что чревато появлением штаммов, которые не только более вредны, но и обладают зоонозным потенциалом, то есть способностью заражать людей, –пишут исследователи.Один из вирусов, обнаруженных в талой вечной мерзлоте. Фото: The New York TimesПроведенное в 2020 году исследование 2500 европейских свиноводческих хозяйств выявило круглогодичное присутствие нескольких основных вирусов свиного гриппа более чем на половине обследованных ферм. Авторы приходят к выводу, что европейские популяции свиней образуют резервуары для новых штаммов вируса гриппа А, обладающих как зоонозным, так и предпандемическим потенциалом.Еще по теме: Океаны Земли нагреваются так, словно каждую секунду в них падает пять атомных бомбВозможное будущееВыводы исследователей подтверждают и ученые из Кембриджского университета. Как сообщает Федеральное агенство новостей (ФАН), недавно они назвали причины вероятного апокалипсиса. По их мнению, природные катаклизмы и деятельность человека действительно могут положить конец нашей цивилизации, однако вероятнее всего, человечество погибнет из-за своих собственных действий.Увы, товарищи-фантасты: британские ученые считают, что гибель нашей цивилизации в результате падения астероида или извержения вулкана возможна, но крайне маловероятна. Исследователи также отмечают, что человечество может погибнуть в результате ядерной войны. Кроме того, причиной вероятного апокалипсиса – о чем давно говорят многие исследователи, причем абсолютно серьезно – могут стать выведенные в лабораторных условиях вирусы.Зомби апокалипсис может начаться в Арктике. кто бы мог подумать?По их словам, малейшая ошибка может привести к масштабному распространению опасных микроорганизмов. А как мы помним, ранее в этом году микробиологи подтвердили, что созданный в лаборатории или резко матированный штамм вируса бешенства может привести к появлению самой настоящей зомби-инфекции. Вот тогда нам будет точно не шуток.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал четыре всадника апокалипсиса, наиболее угрожающих миру. По его словам, это геополитическая напряженность, изменения климата, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями. Добавили ли еще пункты в этот список? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник: hi-news.ru